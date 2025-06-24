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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/cumhurbaskani-erdogan-nato-zirvesine-katilmak-icin-laheye-gidiyor-1097288253.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taraflar ateşkese tam riayet etmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taraflar ateşkese tam riayet etmeli
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak için Hollanda'nın Lahey kentine gidiyor. 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T14:02+0300
2025-06-24T14:28+0300
recep tayyip erdoğan
türki̇ye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için yapacağı seyahat öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail ve İran arasındaki ateşkesi değerlendirerek, "Gece saatlerindeki ateşkes mutabakatı haberini memnuniyet ile karşılıyoruz. Taraflar ateşkese tam riayet etmeli. Bölgemiz etkileri tüm dünyada hissedilecek savaşın yükü kaldıramaz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "2026 yılındaki NATO zirvesine Türkiye'de ev sahipliği yapmak istiyoruz' ifadelerini kullanırken, "İsrail'in pervasız adımları kabul edilemez" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle: Avrupa güvenliğinin pekiştirilmesini özellikle savunuyoruz"Avrupa güvenliğinin pekiştirilmesini özellikle savunuyoruz. Ülkemizin savunma yeteneklerini geliştirirken ittifakının caydırıcılığına da katkıda bulunuyoruz. Daha güçlü savunma ve daha etkin ordu hedefi ile yola çıkarken müttefikler arasındaki savunma ürünlerinin ticaretine engellemeleri doğru bulmuyoruz. Bu engellemelerin amasız fakatsız kaldırılması gerek. Ülkemiz birliğin savunma girişimlerine uygun biçimde dahil edilmelidir. Zirvede ayrıca ittifak bünyesinde terörizmle mücadele konseptine en fazla katkıyı sunan ülke olarak bu alana dikkat çekeceğiz.İstanbul'daki görüşmeler atılan en önemli adımlardan biridirUkrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı bir barışın mümkün olduğuna biz samimiyetle inanıyoruz. Bu barışı sağlamak için de elimizden geleni yaptık, yapıyoruz. Her iki tarafın güvenine mazhar olan bir ülkeyiz. Bu güven sayesinde savaş atmosferinde dahi somut ilerlemeler kaydedildi. İstanbul'daki görüşmeler, atılan en önemli adımlardan biridir. Görüşmelerin daha ileriye taşınmasını ve artık savaşı sonlandıracak yola girilmesini arzu ediyoruz. Sahadaki gelişmelerin de bu umut ışığını artırmasını temenni ediyoruz. Bu savaş sonsuza kadar süremez. Barış için kolları sıvamak, İstanbul'da kurulmuş diyalog zeminini güçlendirerek barış masasını çok daha üst düzeyde bir katılımla ortaya koymak lazım. NATO zirvesinde de muhataplarımızla bu vizyonumuzu anlatacak ve barışı sağlayana kadar durmayacağımızı ifade edeceğiz.NATO Zirvesi'ne Türkiye'de ev sahipliği yapmak istiyoruzİsrail'in İran'a saldırısı ile başlayan süreçte müzakereleri ele alan girişimlerimiz oldu. birçok lider ile görüştü. İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri dışişleri bakanları ile bir araya geldik. Ateşkese giden yolda her türlü girişimi takdirle destekleriz. Gece saatlerindeki ateşkes mutabakatı haberini memnuniyet ile karşılıyoruz. Taraflar ateşkese tam riayet etmeli. Bölgemiz etkileri tüm dünyada hissedilecek savaşın yükü kaldıramaz. İhtilafların çözülmesi için diplomasiye şans tanınmalı. Türkiye olarak uluslararası hukuku gözeten tavrımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 2026 yılındaki NATO zirvesine Türkiye'de ev sahipliği yapmak istiyoruz. Liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz.İsrail'in pervasız adımları asla kabul edilemez İsrail'in İran'a yönelik saldırılar bölgemizin huzuruna yönelik büyük bir tehdidin fitilini ateşledi. Pervasız adımları asla kabul edilemez. Küresel aktörlerin etkin tedbirleri alması şart yoksa bunun bedelini bütün dünya öder. Biz herkesi aklı selime çağırmaya, diplomasinin her türlü meseleye çözüm olacağını söylemeye devam edeceğiz. İsrail'in Gazze'deki açlığı silah olarak kullanmasının da sonlandırılmasını istiyoruz. Bir an önce Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalıdır. İsrail'in saldırganlığı bölgemizin tamamında durmalıdır tümüyle."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/cumhurbaskani-erdogan-abd-baskani-trump-ile-bir-araya-gelecek-1097283531.html
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taraflar ateşkese tam riayet etmeli

14:02 24.06.2025 (güncellendi: 14:28 24.06.2025)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak için Hollanda'nın Lahey kentine gidiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için yapacağı seyahat öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail ve İran arasındaki ateşkesi değerlendirerek, "Gece saatlerindeki ateşkes mutabakatı haberini memnuniyet ile karşılıyoruz. Taraflar ateşkese tam riayet etmeli. Bölgemiz etkileri tüm dünyada hissedilecek savaşın yükü kaldıramaz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "2026 yılındaki NATO zirvesine Türkiye'de ev sahipliği yapmak istiyoruz' ifadelerini kullanırken, "İsrail'in pervasız adımları kabul edilemez" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

Avrupa güvenliğinin pekiştirilmesini özellikle savunuyoruz

"Avrupa güvenliğinin pekiştirilmesini özellikle savunuyoruz. Ülkemizin savunma yeteneklerini geliştirirken ittifakının caydırıcılığına da katkıda bulunuyoruz. Daha güçlü savunma ve daha etkin ordu hedefi ile yola çıkarken müttefikler arasındaki savunma ürünlerinin ticaretine engellemeleri doğru bulmuyoruz. Bu engellemelerin amasız fakatsız kaldırılması gerek. Ülkemiz birliğin savunma girişimlerine uygun biçimde dahil edilmelidir. Zirvede ayrıca ittifak bünyesinde terörizmle mücadele konseptine en fazla katkıyı sunan ülke olarak bu alana dikkat çekeceğiz.

İstanbul'daki görüşmeler atılan en önemli adımlardan biridir

Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı bir barışın mümkün olduğuna biz samimiyetle inanıyoruz. Bu barışı sağlamak için de elimizden geleni yaptık, yapıyoruz. Her iki tarafın güvenine mazhar olan bir ülkeyiz. Bu güven sayesinde savaş atmosferinde dahi somut ilerlemeler kaydedildi. İstanbul'daki görüşmeler, atılan en önemli adımlardan biridir. Görüşmelerin daha ileriye taşınmasını ve artık savaşı sonlandıracak yola girilmesini arzu ediyoruz. Sahadaki gelişmelerin de bu umut ışığını artırmasını temenni ediyoruz. Bu savaş sonsuza kadar süremez. Barış için kolları sıvamak, İstanbul'da kurulmuş diyalog zeminini güçlendirerek barış masasını çok daha üst düzeyde bir katılımla ortaya koymak lazım. NATO zirvesinde de muhataplarımızla bu vizyonumuzu anlatacak ve barışı sağlayana kadar durmayacağımızı ifade edeceğiz.

NATO Zirvesi'ne Türkiye'de ev sahipliği yapmak istiyoruz

İsrail'in İran'a saldırısı ile başlayan süreçte müzakereleri ele alan girişimlerimiz oldu. birçok lider ile görüştü. İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri dışişleri bakanları ile bir araya geldik. Ateşkese giden yolda her türlü girişimi takdirle destekleriz. Gece saatlerindeki ateşkes mutabakatı haberini memnuniyet ile karşılıyoruz. Taraflar ateşkese tam riayet etmeli. Bölgemiz etkileri tüm dünyada hissedilecek savaşın yükü kaldıramaz. İhtilafların çözülmesi için diplomasiye şans tanınmalı. Türkiye olarak uluslararası hukuku gözeten tavrımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 2026 yılındaki NATO zirvesine Türkiye'de ev sahipliği yapmak istiyoruz. Liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz.

İsrail'in pervasız adımları asla kabul edilemez

İsrail'in İran'a yönelik saldırılar bölgemizin huzuruna yönelik büyük bir tehdidin fitilini ateşledi. Pervasız adımları asla kabul edilemez. Küresel aktörlerin etkin tedbirleri alması şart yoksa bunun bedelini bütün dünya öder. Biz herkesi aklı selime çağırmaya, diplomasinin her türlü meseleye çözüm olacağını söylemeye devam edeceğiz. İsrail'in Gazze'deki açlığı silah olarak kullanmasının da sonlandırılmasını istiyoruz. Bir an önce Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalıdır. İsrail'in saldırganlığı bölgemizin tamamında durmalıdır tümüyle."
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile 23.30'da bir araya gelecek
13:17
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