https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/trump-acikladi-iran-ile-israil-ateskeste-anlasti-1097267837.html

Trump açıkladı: İran ile İsrail ateşkeste anlaştı

Trump açıkladı: İran ile İsrail ateşkeste anlaştı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, İran ile İsrail arasında ateşkese varıldığını açıkladı. Donald Trump, 'İsrail ve İran arasında tam ve eksiksiz bir ateşkes olacağı konusunda... 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T01:19+0300

2025-06-24T01:19+0300

2025-06-24T01:30+0300

dünya

i̇ran

i̇srail

ortadoğu

son dakika

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında 'tam ve eksiksiz bir ateşkes olacağı konusunda tam bir anlaşmaya varıldığını' bildirdi.Ateşkesi İran'ın başlatacağını ve 12. saatte İsrail'in de ateşkese katılacağını duyuran Trump "24. saatte '12 gün savaşı' resmi olarak sona erecek" ifadesini kullandı.

i̇ran

i̇srail

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