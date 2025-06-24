https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/trump-acikladi-iran-ile-israil-ateskeste-anlasti-1097267837.html
Trump açıkladı: İran ile İsrail ateşkeste anlaştı
Trump açıkladı: İran ile İsrail ateşkeste anlaştı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, İran ile İsrail arasında ateşkese varıldığını açıkladı. Donald Trump, 'İsrail ve İran arasında tam ve eksiksiz bir ateşkes olacağı konusunda... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T01:19+0300
2025-06-24T01:19+0300
2025-06-24T01:30+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında 'tam ve eksiksiz bir ateşkes olacağı konusunda tam bir anlaşmaya varıldığını' bildirdi.Ateşkesi İran'ın başlatacağını ve 12. saatte İsrail'in de ateşkese katılacağını duyuran Trump "24. saatte '12 gün savaşı' resmi olarak sona erecek" ifadesini kullandı.
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i̇ran, i̇srail, ortadoğu, son dakika
i̇ran, i̇srail, ortadoğu, son dakika
Trump açıkladı: İran ile İsrail ateşkeste anlaştı
01:19 24.06.2025 (güncellendi: 01:30 24.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Trump, İran ile İsrail arasında ateşkese varıldığını açıkladı. Donald Trump, 'İsrail ve İran arasında tam ve eksiksiz bir ateşkes olacağı konusunda tam bir anlaşmaya varıldığını' duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında 'tam ve eksiksiz bir ateşkes olacağı konusunda tam bir anlaşmaya varıldığını' bildirdi.
Ateşkesi İran'ın başlatacağını ve 12. saatte İsrail'in de ateşkese katılacağını duyuran Trump "24. saatte '12 gün savaşı' resmi olarak sona erecek" ifadesini kullandı.