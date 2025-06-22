https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/samda-kiliseye-bombali-saldiri-15-olu-cok-sayida-yarali-1097231582.html
Şam'da kiliseye bombalı saldırı: 15 ölü, çok sayıda yaralı
Şam'da kiliseye bombalı saldırı: 15 ölü, çok sayıda yaralı
Sputnik Türkiye
Bir intihar bombacısının Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Aziz Elias Kilisesi (Mar Elias) yakınlarında gerçekleştirdiği intihar saldırısında 15 kişinin... 22.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-22T19:37+0300
2025-06-22T19:37+0300
2025-06-22T19:44+0300
haber
dünya
şam
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/16/1097231947_0:190:2968:1860_1920x0_80_0_0_a816d9691eafeabcdf7a3afb19d9e998.jpg
Sputnik muhabirinin aktardığına göre Şam’ın doğu banliyölerindeki Aziz Elias (Mar Elias) Kilisesi yakınlarında bir intihar bombacısı kilisenin içindeki insanlara ateş açtıktan sonra üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirerek kendini havaya uçurdu.Saldırıda 15’ten fazla kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 22 kişinin yaralandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/aref-dehkandar-iran-abdnin-saldirisina-karsilik-verecek-ancak-yanitin-kapsami-washingtonin-sonraki-1097231032.html
şam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/16/1097231947_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_3215c9b62c63a8b142eb302e43a612b7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haber, şam, saldırı
Şam'da kiliseye bombalı saldırı: 15 ölü, çok sayıda yaralı
19:37 22.06.2025 (güncellendi: 19:44 22.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
Bir intihar bombacısının Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Aziz Elias Kilisesi (Mar Elias) yakınlarında gerçekleştirdiği intihar saldırısında 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İlk belirlemelere göre saldırıda en az 22 kişi yaralandı.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre Şam’ın doğu banliyölerindeki Aziz Elias (Mar Elias) Kilisesi yakınlarında bir intihar bombacısı kilisenin içindeki insanlara ateş açtıktan sonra üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirerek kendini havaya uçurdu.
Saldırıda 15’ten fazla kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 22 kişinin yaralandığı bildirildi.