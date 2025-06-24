https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/samda-patlama-sesleri-duyuldu-1097296730.html
Şam'da patlama sesleri duyuldu
Şam'da patlama sesleri duyuldu
Sputnik Türkiye
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlama sesleri duyuldu. Yerel kaynaklar, patlamaların kentin çeşitli noktalarından hissedildiğini belirtirken, olayın... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T18:35+0300
2025-06-24T18:35+0300
2025-06-24T18:35+0300
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suriye, suriye hükümeti, suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye devlet başkanlığı, şam
suriye, suriye hükümeti, suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye devlet başkanlığı, şam
Şam'da patlama sesleri duyuldu
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlama sesleri duyuldu. Yerel kaynaklar, patlamaların kentin çeşitli noktalarından hissedildiğini belirtirken, olayın nedeni henüz netlik kazanmadı. Güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.