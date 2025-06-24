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Sakız Adası'nda yangın: Bazı köyler tahliye ediliyor
Sakız Adası'nda yangın: Bazı köyler tahliye ediliyor
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Yunanistan, Sakız Adası'ndaki yangın nedeniyle bazı köyleri tedbiren tahliye etti 24.06.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye'nin Ege kıyılarında yaz aylarının başlaması ile yangınlar başladı. Kıyının diğer tarafında da orman yangınları var.Sakız Adası yanıyorYunanistan, Sakız Adası'ndaki orman yangını nedeniyle bazı köylerin tedbiren tahliyesine karar verdi.Köyler boşaltılıyorYunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Sakız Adası'ndaki orman yangınında alevlerin Lithi köyüne yaklaşması sonucu, bölgedeki tarım ve ormanlık alanlar zarar gördü.Şiddetli rüzgarların hakim olduğu bölgede önlem amacıyla köyün boşaltılmasına karar verildi.Ververato ve Zifias köylerinin de yangın nedeniyle tedbiren tahliye edildiği Ada'da, elektrik bağlantı ağlarında da hasar meydana geldi.Ada'da karadan ve havadan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
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sakız adası, atina, yangın
sakız adası, atina, yangın

Sakız Adası'nda yangın: Bazı köyler tahliye ediliyor

16:52 24.06.2025 (güncellendi: 17:02 24.06.2025)
© Dimitris TosidisSakız Adası'nda yangın
Sakız Adası'nda yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
© Dimitris Tosidis
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Yunanistan, Sakız Adası'ndaki yangın nedeniyle bazı köyleri tedbiren tahliye etti
Türkiye'nin Ege kıyılarında yaz aylarının başlaması ile yangınlar başladı. Kıyının diğer tarafında da orman yangınları var.

Sakız Adası yanıyor

Yunanistan, Sakız Adası'ndaki orman yangını nedeniyle bazı köylerin tedbiren tahliyesine karar verdi.

Köyler boşaltılıyor

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Sakız Adası'ndaki orman yangınında alevlerin Lithi köyüne yaklaşması sonucu, bölgedeki tarım ve ormanlık alanlar zarar gördü.
Şiddetli rüzgarların hakim olduğu bölgede önlem amacıyla köyün boşaltılmasına karar verildi.
Ververato ve Zifias köylerinin de yangın nedeniyle tedbiren tahliye edildiği Ada'da, elektrik bağlantı ağlarında da hasar meydana geldi.
Ada'da karadan ve havadan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Orman Yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
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