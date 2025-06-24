https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/sakiz-adasinda-yangin-bazi-koyler-tahliye-ediliyor-1097293373.html

Sakız Adası'nda yangın: Bazı köyler tahliye ediliyor

Sakız Adası'nda yangın: Bazı köyler tahliye ediliyor

Sputnik Türkiye

Yunanistan, Sakız Adası'ndaki yangın nedeniyle bazı köyleri tedbiren tahliye etti 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T16:52+0300

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sakız adası

atina

yangın

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Türkiye'nin Ege kıyılarında yaz aylarının başlaması ile yangınlar başladı. Kıyının diğer tarafında da orman yangınları var.Sakız Adası yanıyorYunanistan, Sakız Adası'ndaki orman yangını nedeniyle bazı köylerin tedbiren tahliyesine karar verdi.Köyler boşaltılıyorYunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Sakız Adası'ndaki orman yangınında alevlerin Lithi köyüne yaklaşması sonucu, bölgedeki tarım ve ormanlık alanlar zarar gördü.Şiddetli rüzgarların hakim olduğu bölgede önlem amacıyla köyün boşaltılmasına karar verildi.Ververato ve Zifias köylerinin de yangın nedeniyle tedbiren tahliye edildiği Ada'da, elektrik bağlantı ağlarında da hasar meydana geldi.Ada'da karadan ve havadan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/bakandan-olaganustu-sicaklik-artisi-uyarisi-en-ufak-dumanda-arayin-1097290037.html

türki̇ye

sakız adası

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sakız adası, atina, yangın