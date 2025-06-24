https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/bakandan-olaganustu-sicaklik-artisi-uyarisi-en-ufak-dumanda-arayin-1097290037.html
Bakan'dan 'olağanüstü sıcaklık artışı' uyarısı: 'En ufak dumanda arayın'
Bakan'dan 'olağanüstü sıcaklık artışı' uyarısı: 'En ufak dumanda arayın'
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik verilerin gelecek günler için olağanüstü sıcaklık artışı öngördüğünü belirterek, "Anız yakmayalım, ormanlık... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T15:15+0300
2025-06-24T15:15+0300
2025-06-24T15:15+0300
türki̇ye
i̇brahim yumaklı
ankara
orman yangını
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Yaz geldi sıcaklıklar rekor düzeylere çıkmaya başladı, orman yangını için önlemler de sıklaştırıldı.Halka aşırı sıcak uyarısı: Orman yangınlarına dikkatTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, artan sıcaklıklara dikkat çekti"Yeşil vatan" için her zamankinden daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Yumaklı, "Meteorolojik veriler, önümüzdeki günler için olağanüstü sıcaklık artışı öngörüyor. Bu koşullar, orman yangını riskini en üst düzeye çıkarıyor." değerlendirmesini yaptı.'Yangın çıkmasına sebep olacak davranışlardan uzak duralım'Yumaklı, Bakanlık olarak, 2 asra yakın tecrübe, son teknoloji ekipmanlar, engel tanımaz hava-kara araçları ve orman kahramanlarıyla yangınlarla savaşa hazır olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/izmirde-orman-yangini-havadan-ve-karan-mudahale-suruyor-1097194228.html
türki̇ye
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i̇brahim yumaklı, ankara, orman yangını
i̇brahim yumaklı, ankara, orman yangını
Bakan'dan 'olağanüstü sıcaklık artışı' uyarısı: 'En ufak dumanda arayın'
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik verilerin gelecek günler için olağanüstü sıcaklık artışı öngördüğünü belirterek, "Anız yakmayalım, ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, en ufak dumanı bile görürsek 112'yi arayalım." ifadesini kullandı.
Yaz geldi sıcaklıklar rekor düzeylere çıkmaya başladı, orman yangını için önlemler de sıklaştırıldı.
Halka aşırı sıcak uyarısı: Orman yangınlarına dikkat
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, artan sıcaklıklara dikkat çekti
"Yeşil vatan" için her zamankinden daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Yumaklı, "Meteorolojik veriler, önümüzdeki günler için olağanüstü sıcaklık artışı öngörüyor. Bu koşullar, orman yangını riskini en üst düzeye çıkarıyor." değerlendirmesini yaptı.
'Yangın çıkmasına sebep olacak davranışlardan uzak duralım'
Yumaklı, Bakanlık olarak, 2 asra yakın tecrübe, son teknoloji ekipmanlar, engel tanımaz hava-kara araçları ve orman kahramanlarıyla yangınlarla savaşa hazır olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Unutmayalım ki asıl başarı orman yangınının hiç çıkmamasını sağlamaktır. Bir ihmal, bir dikkatsizlik, binlerce ağacı, içinde yaşayan sayısız canlıyı yok edebilir. Hem ormanlık alanda hem kırsal alanda yangın çıkmasına sebep olacak davranışlardan lütfen uzak duralım. Bu yüzden bir kez daha çağrımdır, anız yakmayalım, ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, atıkları çöplere atalım, biçerdöver ve balya makineleri çalıştırırken yanında su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım, en ufak dumanı bile görürsek 112'yi arayalım."