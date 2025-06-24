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Bakan'dan 'olağanüstü sıcaklık artışı' uyarısı: 'En ufak dumanda arayın'
Bakan'dan 'olağanüstü sıcaklık artışı' uyarısı: 'En ufak dumanda arayın'
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik verilerin gelecek günler için olağanüstü sıcaklık artışı öngördüğünü belirterek, "Anız yakmayalım, ormanlık... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
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Yaz geldi sıcaklıklar rekor düzeylere çıkmaya başladı, orman yangını için önlemler de sıklaştırıldı.Halka aşırı sıcak uyarısı: Orman yangınlarına dikkatTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, artan sıcaklıklara dikkat çekti"Yeşil vatan" için her zamankinden daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Yumaklı, "Meteorolojik veriler, önümüzdeki günler için olağanüstü sıcaklık artışı öngörüyor. Bu koşullar, orman yangını riskini en üst düzeye çıkarıyor." değerlendirmesini yaptı.'Yangın çıkmasına sebep olacak davranışlardan uzak duralım'Yumaklı, Bakanlık olarak, 2 asra yakın tecrübe, son teknoloji ekipmanlar, engel tanımaz hava-kara araçları ve orman kahramanlarıyla yangınlarla savaşa hazır olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:
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i̇brahim yumaklı, ankara, orman yangını
i̇brahim yumaklı, ankara, orman yangını

Bakan'dan 'olağanüstü sıcaklık artışı' uyarısı: 'En ufak dumanda arayın'

15:15 24.06.2025
© AA / Balıkesir Orman Bölge MüdürlüğüOrman Yangını
Orman Yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
© AA / Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik verilerin gelecek günler için olağanüstü sıcaklık artışı öngördüğünü belirterek, "Anız yakmayalım, ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, en ufak dumanı bile görürsek 112'yi arayalım." ifadesini kullandı.
Yaz geldi sıcaklıklar rekor düzeylere çıkmaya başladı, orman yangını için önlemler de sıklaştırıldı.

Halka aşırı sıcak uyarısı: Orman yangınlarına dikkat

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, artan sıcaklıklara dikkat çekti
"Yeşil vatan" için her zamankinden daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Yumaklı, "Meteorolojik veriler, önümüzdeki günler için olağanüstü sıcaklık artışı öngörüyor. Bu koşullar, orman yangını riskini en üst düzeye çıkarıyor." değerlendirmesini yaptı.

'Yangın çıkmasına sebep olacak davranışlardan uzak duralım'

Yumaklı, Bakanlık olarak, 2 asra yakın tecrübe, son teknoloji ekipmanlar, engel tanımaz hava-kara araçları ve orman kahramanlarıyla yangınlarla savaşa hazır olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Unutmayalım ki asıl başarı orman yangınının hiç çıkmamasını sağlamaktır. Bir ihmal, bir dikkatsizlik, binlerce ağacı, içinde yaşayan sayısız canlıyı yok edebilir. Hem ormanlık alanda hem kırsal alanda yangın çıkmasına sebep olacak davranışlardan lütfen uzak duralım. Bu yüzden bir kez daha çağrımdır, anız yakmayalım, ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, atıkları çöplere atalım, biçerdöver ve balya makineleri çalıştırırken yanında su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım, en ufak dumanı bile görürsek 112'yi arayalım."
İzmir'de orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
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İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
20 Haziran , 15:46
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