https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/potanin-perileri-ceyrek-finalde-elendi-turkiye-italyaya-76-74-maglup-oldu-1097300975.html
Potanın Perileri çeyrek finalde elendi: Türkiye, İtalya'ya 76-74 mağlup oldu
Potanın Perileri çeyrek finalde elendi: Türkiye, İtalya'ya 76-74 mağlup oldu
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2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan'ın Pire kentinde bulunan Barış ve Dostluk Salonu'nda İtalya'yla... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T23:01+0300
2025-06-24T23:01+0300
2025-06-24T23:02+0300
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türkiye basketbol federasyonu (tbf)
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türkiye a milli kadın basketbol takımı
türkiye basketbol federasyonu
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İtalya’ya uzatmada 76-74 yenilerek yarı final şansını kaybetti.Karşılaşma boyunca büyük çekişme yaşanırken, Sevgi Uzun’un son saniye basketi maçı uzatmaya taşıdı. Milliler, uzatmada öne geçme şansını değerlendiremezken son hücumdan boş dönerek turnuvada madalya şansını yitirdi.Ay-yıldızlıların 27 Haziran Cuma günü 5-8’incilik klasman maçında Belçika-Almanya eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacağı belirtildi. İtalya'nın ise aynı gün yarı finalde bu eşleşmenin galibiyle mücadele edeceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/potanin-perileri-isvicre-engelini-asti-turkiye-isvicreyi-91-67-yendi-1097169778.html
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Potanın Perileri çeyrek finalde elendi: Türkiye, İtalya'ya 76-74 mağlup oldu
23:01 24.06.2025 (güncellendi: 23:02 24.06.2025)
2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan'ın Pire kentinde bulunan Barış ve Dostluk Salonu'nda İtalya'yla karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede milliler, son saniyelerde bulduğu sayılara rağmen sahadan 76-74 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İtalya’ya uzatmada 76-74 yenilerek yarı final şansını kaybetti.
Karşılaşma boyunca büyük çekişme yaşanırken, Sevgi Uzun’un son saniye basketi maçı uzatmaya taşıdı. Milliler, uzatmada öne geçme şansını değerlendiremezken son hücumdan boş dönerek turnuvada madalya şansını yitirdi.
Ay-yıldızlıların 27 Haziran Cuma günü 5-8’incilik klasman maçında Belçika-Almanya eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacağı belirtildi. İtalya'nın ise aynı gün yarı finalde bu eşleşmenin galibiyle mücadele edeceği açıklandı.