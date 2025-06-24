A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İtalya’ya uzatmada 76-74 yenilerek yarı final şansını kaybetti.Karşılaşma boyunca büyük çekişme yaşanırken, Sevgi Uzun’un son saniye basketi maçı uzatmaya taşıdı. Milliler, uzatmada öne geçme şansını değerlendiremezken son hücumdan boş dönerek turnuvada madalya şansını yitirdi.Ay-yıldızlıların 27 Haziran Cuma günü 5-8’incilik klasman maçında Belçika-Almanya eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacağı belirtildi. İtalya'nın ise aynı gün yarı finalde bu eşleşmenin galibiyle mücadele edeceği açıklandı.

Potanın Perileri çeyrek finalde elendi: Türkiye, İtalya'ya 76-74 mağlup oldu

© AA / Ayhan Mehmet A Milli Kadın Basketbol Takımı © AA / Ayhan Mehmet

2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan'ın Pire kentinde bulunan Barış ve Dostluk Salonu'nda İtalya'yla karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede milliler, son saniyelerde bulduğu sayılara rağmen sahadan 76-74 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.