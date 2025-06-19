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SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı
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Potanın Perileri, İsviçre engelini aştı: Türkiye, İsviçre'yi 91-67 yendi
Potanın Perileri, İsviçre engelini aştı: Türkiye, İsviçre'yi 91-67 yendi
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda İsviçre'yi 91-67 mağlup ederek grubunda ilk galibiyetini almayı başardı. 19.06.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'yi 91-67 mağlup etti.Maça 9-0’lık seriyle başlayan milliler, her periyotta üstün oynayarak farkı korudu. McCowan 19 sayı, 12 ribauntla öne çıkarken, Türkiye ilk galibiyetini aldı. 21 Haziran’da Yunanistan’la grupta son maçına çıkacak olan Ay-Yıldızlı ekibe Hidayet Türkoğlu da salondan destek verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/basketbol-super-ligi-play-off-final-serisi-basladi-fenerbahce-beko-besiktas-fibabankayi-94-76-1097098816.html
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türkiye, i̇sviçre, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), türkiye basketbol federasyonu, uluslararası basketbol federasyonu (fiba), basketbol ligi

Potanın Perileri, İsviçre engelini aştı: Türkiye, İsviçre'yi 91-67 yendi

19:40 19.06.2025
© AA / Ayhan MehmetTürkiye Basketbol Takımı
Türkiye Basketbol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
© AA / Ayhan Mehmet
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda İsviçre'yi 91-67 mağlup ederek grubunda ilk galibiyetini almayı başardı.
Türkiye, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'yi 91-67 mağlup etti.
Maça 9-0’lık seriyle başlayan milliler, her periyotta üstün oynayarak farkı korudu. McCowan 19 sayı, 12 ribauntla öne çıkarken, Türkiye ilk galibiyetini aldı. 21 Haziran’da Yunanistan’la grupta son maçına çıkacak olan Ay-Yıldızlı ekibe Hidayet Türkoğlu da salondan destek verdi.
Fenerbahçe Beko - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
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Basketbol Süper Ligi play-off final serisi başladı: Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup etti
17 Haziran , 22:52
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