https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/platonik-askina-kavusamayinca-83-yasinda-damatsiz-dugun-yapmisti-agaclik-alanda-cansiz-bedeni-1097278432.html

Platonik aşkına kavuşamayınca 83 yaşında damatsız düğün yapmıştı: Ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu

Platonik aşkına kavuşamayınca 83 yaşında damatsız düğün yapmıştı: Ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu

Sputnik Türkiye

Adana'da platonik aşkına kavuşamayınca hiç evlenmeyen ve hayatını huzurevinde sürdürürken 'damatsız düğün' yapan 83 yaşındaki Sümbül Topbaş, ağaçlık alanda ölü... 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T11:30+0300

2025-06-24T11:30+0300

2025-06-24T11:30+0300

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Adana'da huzurevinde yaşayan ve platonik aşkına kavuşamadığı için hiç evlenmeyen 83 yaşındaki Sümbül Topbaş, geçen ekim ayında 'damatsız düğün' yaparak hayalindeki beyaz gelinliği giymişti. Topbaş'ın 'düğünü' haberlere de yansırken, yaşlı kadından kötü haber geldi. İki gün önce huzurevinden ayrıldığı öne sürülen Topbaş'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Platonik aşkına kavuşamayınca hiç evlenmediAdana'da yaşayan 83 yaşındaki Sümbül Topbaş, yıllar önce platonik aşkı ile evlenemeyince kalbini aşka kapatmıştı. Ömrü boyunca evlenmeyen Topbaş, geçtiğimiz senelerde ise Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yerleşmişti. Burada en büyük hayalinin gelinlik giymek olduğunu söylemesi üzerine huzurevi yönetimi yaşlı kadına 'damatsız düğün' yapmıştı. Düğünde beyaz gelinlik giyen Topbaş mutluluğunu paylaşmıştı. Huzurevinden ayrıldı iddiasıTopbaş'tan gece saatlerinde kötü haber geldi. Adana ağaçlık alanda bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polise haber verdi. Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kadının Sümbül Topbaş olduğu ortaya çıktı. Topbaş'ın Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kaldığı ve bir süre önce buradan ayrıldığı ileri sürüldü.Soruşturma başlatıldıAdana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılan Topbaş'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/platonik-askina-kavusamadi-83-yasinda-damatsiz-dugun-yapti-1089094462.html

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