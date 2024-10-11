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Platonik aşkına kavuşamadı, 83 yaşında damatsız düğün yaptı
Platonik aşkına kavuşamadı, 83 yaşında damatsız düğün yaptı
Sputnik Türkiye
Adana'da platonik aşkıyla evlenemeyince bir daha hiç evlenmeyen 83 yaşındaki kadın huzurevinde temsili düğünle hayalindeki gelinliği giydi. 11.10.2024, Sputnik Türkiye
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yaşam
adana
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yaşlılık
evlilik
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Adana'da yaşayan 83 yaşındaki Sümbül Topbaş, yıllar önce platonik aşkı Cabbar Gani ile evlenemeyince kalbini aşka kapattı. Ömrü boyunca evlenmeyen Topbaş, geçtiğimiz senelerde ise Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yerleşti. Huzurevinde kalan Topbaş, eğitmenlere ve çalışanlara en büyük hayalinin gelinlik giymek olduğunu söyledi.Gelinlik giydi, davul zurnayla salona giriş yaptıHuzurevi yönetimi ise bu durumu Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Müdürlük, gerekli girişimleri yapıp önce gelinlik aldı. Daha sonra da hayırsever Mustafa Kapan kendisine ait düğün salonunu yaşlı kadın için tahsis etti. Önce kuaföre götürülen Sümbül Topbaş, saç ve makyajının yapılmasının ardından gelinliğini giydi ve konvoyla düğün salonuna geldi. Huzurevi sakinleri ve Songül Topbaş'ın akrabalarının katıldığı düğüne yaşlı kadın, davul zurna eşliğinde salona girip ilk dansı Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa ile yaptı.Topbaş, çok mutlu olduğunu anlatarak, "Benim çocukluk aşkım tek taraflıydı. Hiç açılmadım ona karşı, sonrasında da hiç evlenmedim ve kimseyi sevmedim. Bugün hayallerim gerçek oldu, çok mutluyum. Hayallerimi gerçekleştiren herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin evlenmesini tavsiye ederim" dedi.
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adana, huzurevi, yaşlılık, evlilik, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
adana, huzurevi, yaşlılık, evlilik, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

Platonik aşkına kavuşamadı, 83 yaşında damatsız düğün yaptı

11:53 11.10.2024
Adana
Adana - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
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Adana'da platonik aşkıyla evlenemeyince bir daha hiç evlenmeyen 83 yaşındaki kadın huzurevinde temsili düğünle hayalindeki gelinliği giydi.
Adana'da yaşayan 83 yaşındaki Sümbül Topbaş, yıllar önce platonik aşkı Cabbar Gani ile evlenemeyince kalbini aşka kapattı. Ömrü boyunca evlenmeyen Topbaş, geçtiğimiz senelerde ise Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yerleşti. Huzurevinde kalan Topbaş, eğitmenlere ve çalışanlara en büyük hayalinin gelinlik giymek olduğunu söyledi.

Gelinlik giydi, davul zurnayla salona giriş yaptı

Huzurevi yönetimi ise bu durumu Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Müdürlük, gerekli girişimleri yapıp önce gelinlik aldı. Daha sonra da hayırsever Mustafa Kapan kendisine ait düğün salonunu yaşlı kadın için tahsis etti. Önce kuaföre götürülen Sümbül Topbaş, saç ve makyajının yapılmasının ardından gelinliğini giydi ve konvoyla düğün salonuna geldi. Huzurevi sakinleri ve Songül Topbaş'ın akrabalarının katıldığı düğüne yaşlı kadın, davul zurna eşliğinde salona girip ilk dansı Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa ile yaptı.

Topbaş, çok mutlu olduğunu anlatarak, "Benim çocukluk aşkım tek taraflıydı. Hiç açılmadım ona karşı, sonrasında da hiç evlenmedim ve kimseyi sevmedim. Bugün hayallerim gerçek oldu, çok mutluyum. Hayallerimi gerçekleştiren herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin evlenmesini tavsiye ederim" dedi.
yalnız - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
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