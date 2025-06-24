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PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk istifa etti: Yerine gelen isim belli oldu
PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk istifa etti: Yerine gelen isim belli oldu
Sputnik Türkiye
Celal Nuri Demirtürk
2025-06-24T10:14+0300
2025-06-24T10:14+0300
2025-06-24T10:14+0300
spor
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
fenerbahçe
celal nuri demirtürk
istifa
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TFF, PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün görevinden istifa ettiğini duyurdu.TFF'den yapılan açıklamada, Demirtürk'ün yanı sıra Başkan Vekili Taha Çalık ve Raportör Üye Serhat Çetin'in de istifalarını sunduğu belirtildi.Demirtürk'ün istifasının ardından PFDK başkanlığına Başbuğ Pınarbaşı'nın getirildiği ve kurul üyeliklerine de Abdullah Adır ile Yusuf Ziya Taşkın atandığı belirtilerek, "Sayın Pınarbaşı, Sayın Adır ve Sayın Taşkın'a yeni görevlerinde başarılar dileriz. Türk futboluna sağladığı katkılar nedeniyle Sayın Celal Nuri Demirtürk, Sayın Taha Çalık ve Sayın Serhat Çetin'e teşekkür eder, çalışma hayatlarında başarılar dileriz." denildi.Yeni PFDK Başkanı kim oldu?TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Celal Nuri Demirtürk görevinden istifa ederken, yerine Başbuğ Pınarbaşı atandı.Fenerbahçe'nin PFDK iddiaları sonrası istifaFenerbahçe Kulübü, kamuoyunda yer alan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerine ait olduğu iddia edilen mesajlarla ilgili soruşturma yapması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulunmuştu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, PFDK üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili TFF'ye resmi başvuru gerçekleştirildiği bildirildi.Açıklamada, "Tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden, hesaplaşma ve intikam içerikli bu düşmanca zihniyetin Türk sporunda asla yeri olmadığını düşünüyoruz." denildi.Genel sekreter Burak Kızılhan imzasıyla TFF'ye gönderilen başvuruda şu ifadelere yer verildi:Dilekçede ayrıca, TFF'nin iddialar ilgili idari ve disiplin soruşturması başlatması talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/pfdk-uyelerine-ait-oldugu-iddia-edilen-yazismalara-iliskin-fenerbahcede-aciklama-1097089939.html
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pfdk istifa, celal nuri demirtürk, pfdk başkanı istifa etti, tff pfdk açıklama, pfdk whatsapp yazışmaları, celal nuri demirtürk görevden ayrıldı, pfdk yeni başkan kim, tff yeni atamalar, başbuğ pınarbaşı pfdk, pfdk skandal yazışmalar
PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk istifa etti: Yerine gelen isim belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün görevinden istifa ettiğini duyurdu. Demirtürk görevinden istifa ederken, yerine Başbuğ Pınarbaşı atandı.
TFF, PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün görevinden istifa ettiğini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, Demirtürk'ün yanı sıra Başkan Vekili Taha Çalık ve Raportör Üye Serhat Çetin'in de istifalarını sunduğu belirtildi.
Demirtürk'ün istifasının ardından PFDK başkanlığına Başbuğ Pınarbaşı'nın getirildiği ve kurul üyeliklerine de Abdullah Adır ile Yusuf Ziya Taşkın atandığı belirtilerek, "Sayın Pınarbaşı, Sayın Adır ve Sayın Taşkın'a yeni görevlerinde başarılar dileriz. Türk futboluna sağladığı katkılar nedeniyle Sayın Celal Nuri Demirtürk, Sayın Taha Çalık ve Sayın Serhat Çetin'e teşekkür eder, çalışma hayatlarında başarılar dileriz." denildi.
Yeni PFDK Başkanı kim oldu?
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Celal Nuri Demirtürk görevinden istifa ederken, yerine Başbuğ Pınarbaşı atandı.
Fenerbahçe'nin PFDK iddiaları sonrası istifa
Fenerbahçe Kulübü, kamuoyunda yer alan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerine ait olduğu iddia edilen mesajlarla ilgili soruşturma yapması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulunmuştu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, PFDK üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili TFF'ye resmi başvuru gerçekleştirildiği bildirildi.
Açıklamada, "Tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden, hesaplaşma ve intikam içerikli bu düşmanca zihniyetin Türk sporunda asla yeri olmadığını düşünüyoruz." denildi.
Genel sekreter Burak Kızılhan imzasıyla TFF'ye gönderilen başvuruda şu ifadelere yer verildi:
"Eğer bu iddialar doğruysa, sadece ilgili kurulun tarafsızlığı değil aynı zamandan TFF'nin kurumsal itibarı ve kamuoyundaki güvenilirliği de ciddi şekilde zedelenecektir. Türk futbolunun adaleti tesis etmekle görevli en önemli kurullarından birinin içinde yer alan üyelerin bu tür söylemlerde bulunması 'disiplin' kavramını işlevsiz hale getirdiği gibi sporda tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine de açık bir saldırı niteliğindedir."
Dilekçede ayrıca, TFF'nin iddialar ilgili idari ve disiplin soruşturması başlatması talep edildi.