https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/pfdk-baskani-celal-nuri-demirturk-istifa-etti-yerine-gelen-isim-belli-oldu-1097274569.html

PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk istifa etti: Yerine gelen isim belli oldu

PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk istifa etti: Yerine gelen isim belli oldu

Sputnik Türkiye

Celal Nuri Demirtürk

2025-06-24T10:14+0300

2025-06-24T10:14+0300

2025-06-24T10:14+0300

spor

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

fenerbahçe

celal nuri demirtürk

istifa

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TFF, PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün görevinden istifa ettiğini duyurdu.TFF'den yapılan açıklamada, Demirtürk'ün yanı sıra Başkan Vekili Taha Çalık ve Raportör Üye Serhat Çetin'in de istifalarını sunduğu belirtildi.Demirtürk'ün istifasının ardından PFDK başkanlığına Başbuğ Pınarbaşı'nın getirildiği ve kurul üyeliklerine de Abdullah Adır ile Yusuf Ziya Taşkın atandığı belirtilerek, "Sayın Pınarbaşı, Sayın Adır ve Sayın Taşkın'a yeni görevlerinde başarılar dileriz. Türk futboluna sağladığı katkılar nedeniyle Sayın Celal Nuri Demirtürk, Sayın Taha Çalık ve Sayın Serhat Çetin'e teşekkür eder, çalışma hayatlarında başarılar dileriz." denildi.Yeni PFDK Başkanı kim oldu?TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Celal Nuri Demirtürk görevinden istifa ederken, yerine Başbuğ Pınarbaşı atandı.Fenerbahçe'nin PFDK iddiaları sonrası istifaFenerbahçe Kulübü, kamuoyunda yer alan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerine ait olduğu iddia edilen mesajlarla ilgili soruşturma yapması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulunmuştu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, PFDK üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili TFF'ye resmi başvuru gerçekleştirildiği bildirildi.Açıklamada, "Tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden, hesaplaşma ve intikam içerikli bu düşmanca zihniyetin Türk sporunda asla yeri olmadığını düşünüyoruz." denildi.Genel sekreter Burak Kızılhan imzasıyla TFF'ye gönderilen başvuruda şu ifadelere yer verildi:Dilekçede ayrıca, TFF'nin iddialar ilgili idari ve disiplin soruşturması başlatması talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/pfdk-uyelerine-ait-oldugu-iddia-edilen-yazismalara-iliskin-fenerbahcede-aciklama-1097089939.html

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