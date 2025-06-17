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PFDK üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalara ilişkin Fenerbahçe'de açıklama
PFDK üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalara ilişkin Fenerbahçe'de açıklama
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, PFDK üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar hakkında TFF'ye başvuruda bulunulduğunu açıkladı. 17.06.2025, Sputnik Türkiye
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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
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Fenerbahçe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerine ait olduğu iddia edilen ifşa yazışmalar hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunulduğunu duyurdu.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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fenerbahçe, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
fenerbahçe, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

PFDK üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalara ilişkin Fenerbahçe'de açıklama

15:18 17.06.2025
© DHAFenerbahçe logo
Fenerbahçe logo - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
© DHA
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Fenerbahçe, PFDK üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar hakkında TFF'ye başvuruda bulunulduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerine ait olduğu iddia edilen ifşa yazışmalar hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunulduğunu duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tarafsızlık sorgulanıyor: PFDK Üyelerinin ifşa olan yazışmaları hakkında Bugün kamuoyuna yansıyan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar karşısında kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurusunu yapmıştır. Tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden, hesaplaşma ve intikam içerikli bu düşmanca zihniyetin Türk Sporunda asla yeri olmadığını düşünüyoruz. Fenerbahçe camiasına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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