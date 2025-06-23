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Peskov: Putin ve Arakçi Ortadoğu krizinin barışçıl çözümünü görüştü
Peskov: Putin ve Arakçi Ortadoğu krizinin barışçıl çözümünü görüştü
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin Ortadoğu’daki durumun barışçıl yollarla çözümü için olası... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Kremlin’de gerçekleştirdikleri görüşmede Ortadoğu’daki durumun barışçıl yollarla çözümü için olası perspektifleri ele aldı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tarafların çatışma bağlamında farklı pozisyonlara sahip olduğunu belirtti. Peskov açıklamasında “Öncelikle olası barışçıl çözüm perspektifleri bağlamında çeşitli konular görüşüldü. Taraflar arasında bu konuda farklı görüşler bulunuyor” ifadelerini kullandı. Görüşmede, Putin'in İran’a yönelik provokasyonsuz saldırının hiçbir gerekçesi ve mazareti olmadığını vurguladığı belirtilmişti.Putin ayrıca Irak Başbakanı Muhammed el-Sudani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Peskov: Durum hala son derece gerginDmitriy Peskov, yaptığı açıklamada Ortadoğu’daki durumla ilgili olarak, “Durum hala son derece gergin” ifadelerini kullandı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının hukuken varlığını sürdüren nükleer yayılmayı önleme rejimine fiilen büyük bir darbe vurduğunu belirterek, bunun uluslararası toplumun sorunu olduğunu ifade etti. Peskov, “Nükleer yayılmayı önleme rejimi var ve hukuken de varlığını sürdürüyor. Ancak fiilen, İran topraklarında gerçekleşen bu saldırılarla rejime büyük bir darbe vuruldu. Bundan sonrası uluslararası toplumun sorunudur” dediPeskov: Rusya Afrika ülkeleriyle iş birliği yapmak istiyorKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın Afrika ülkeleriyle iş birliği yapmakla ilgilendiğini ve bu tür temasların karşılıklı fayda sağlayabileceğini vurguladı. Peskov yaptığı açıklamada, “Gerçekten ilgileniyoruz. Afrika kıtasındaki çoğu ülkeyle iş birliği karşılıklı fayda sağlayabilir” ifadelerini kullandı. Kremlin Sözcüsü, ayrıca böyle bir iş birliği kurma adımlarını olumlu bir süreç olarak değerlendirdiğini belirterek, “Gerçekten de hem Afrika’daki dostlarımız hem de bizler için büyük fırsatlar açılıyor. Bu nedenle önümüzde çok iş var ve bunun üzerinde çalışacağız” diye ekledi.
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dmitriy peskov, i̇ran, irak, kremlin, abd
dmitriy peskov, i̇ran, irak, kremlin, abd

Peskov: Putin ve Arakçi Ortadoğu krizinin barışçıl çözümünü görüştü

20:13 23.06.2025
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinKết quả năm 2024 với Vladimir Putin
Kết quả năm 2024 với Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
© Sputnik / POOL
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin Ortadoğu’daki durumun barışçıl yollarla çözümü için olası perspektiflerini görüştüklerini açıkladı.
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Kremlin’de gerçekleştirdikleri görüşmede Ortadoğu’daki durumun barışçıl yollarla çözümü için olası perspektifleri ele aldı.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tarafların çatışma bağlamında farklı pozisyonlara sahip olduğunu belirtti.
Peskov açıklamasında “Öncelikle olası barışçıl çözüm perspektifleri bağlamında çeşitli konular görüşüldü. Taraflar arasında bu konuda farklı görüşler bulunuyor” ifadelerini kullandı.
Görüşmede, Putin'in İran’a yönelik provokasyonsuz saldırının hiçbir gerekçesi ve mazareti olmadığını vurguladığı belirtilmişti.
Putin ayrıca Irak Başbakanı Muhammed el-Sudani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Peskov: Durum hala son derece gergin

Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada Ortadoğu’daki durumla ilgili olarak, “Durum hala son derece gergin” ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının hukuken varlığını sürdüren nükleer yayılmayı önleme rejimine fiilen büyük bir darbe vurduğunu belirterek, bunun uluslararası toplumun sorunu olduğunu ifade etti.
Peskov, “Nükleer yayılmayı önleme rejimi var ve hukuken de varlığını sürdürüyor. Ancak fiilen, İran topraklarında gerçekleşen bu saldırılarla rejime büyük bir darbe vuruldu. Bundan sonrası uluslararası toplumun sorunudur” dedi

Peskov: Rusya Afrika ülkeleriyle iş birliği yapmak istiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın Afrika ülkeleriyle iş birliği yapmakla ilgilendiğini ve bu tür temasların karşılıklı fayda sağlayabileceğini vurguladı. Peskov yaptığı açıklamada, “Gerçekten ilgileniyoruz. Afrika kıtasındaki çoğu ülkeyle iş birliği karşılıklı fayda sağlayabilir” ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü, ayrıca böyle bir iş birliği kurma adımlarını olumlu bir süreç olarak değerlendirdiğini belirterek, “Gerçekten de hem Afrika’daki dostlarımız hem de bizler için büyük fırsatlar açılıyor. Bu nedenle önümüzde çok iş var ve bunun üzerinde çalışacağız” diye ekledi.
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