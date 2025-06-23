https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/peskov-putin-ve-arakci-ortadogu-krizinin-bariscil-cozumunu-gorustu-1097263357.html
Peskov: Putin ve Arakçi Ortadoğu krizinin barışçıl çözümünü görüştü
Peskov: Putin ve Arakçi Ortadoğu krizinin barışçıl çözümünü görüştü
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin Ortadoğu’daki durumun barışçıl yollarla çözümü için olası... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T20:13+0300
2025-06-23T20:13+0300
2025-06-23T20:13+0300
dmitriy peskov
dünya
i̇ran
irak
kremlin
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095767533_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_2e2f12bb1d6a7473354d5c0faeb5d68a.jpg
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Kremlin’de gerçekleştirdikleri görüşmede Ortadoğu’daki durumun barışçıl yollarla çözümü için olası perspektifleri ele aldı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tarafların çatışma bağlamında farklı pozisyonlara sahip olduğunu belirtti. Peskov açıklamasında “Öncelikle olası barışçıl çözüm perspektifleri bağlamında çeşitli konular görüşüldü. Taraflar arasında bu konuda farklı görüşler bulunuyor” ifadelerini kullandı. Görüşmede, Putin'in İran’a yönelik provokasyonsuz saldırının hiçbir gerekçesi ve mazareti olmadığını vurguladığı belirtilmişti.Putin ayrıca Irak Başbakanı Muhammed el-Sudani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Peskov: Durum hala son derece gerginDmitriy Peskov, yaptığı açıklamada Ortadoğu’daki durumla ilgili olarak, “Durum hala son derece gergin” ifadelerini kullandı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının hukuken varlığını sürdüren nükleer yayılmayı önleme rejimine fiilen büyük bir darbe vurduğunu belirterek, bunun uluslararası toplumun sorunu olduğunu ifade etti. Peskov, “Nükleer yayılmayı önleme rejimi var ve hukuken de varlığını sürdürüyor. Ancak fiilen, İran topraklarında gerçekleşen bu saldırılarla rejime büyük bir darbe vuruldu. Bundan sonrası uluslararası toplumun sorunudur” dediPeskov: Rusya Afrika ülkeleriyle iş birliği yapmak istiyorKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın Afrika ülkeleriyle iş birliği yapmakla ilgilendiğini ve bu tür temasların karşılıklı fayda sağlayabileceğini vurguladı. Peskov yaptığı açıklamada, “Gerçekten ilgileniyoruz. Afrika kıtasındaki çoğu ülkeyle iş birliği karşılıklı fayda sağlayabilir” ifadelerini kullandı. Kremlin Sözcüsü, ayrıca böyle bir iş birliği kurma adımlarını olumlu bir süreç olarak değerlendirdiğini belirterek, “Gerçekten de hem Afrika’daki dostlarımız hem de bizler için büyük fırsatlar açılıyor. Bu nedenle önümüzde çok iş var ve bunun üzerinde çalışacağız” diye ekledi.
i̇ran
irak
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095767533_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_0ffbf087cf23904ae20bd7e66e56b993.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dmitriy peskov, i̇ran, irak, kremlin, abd
dmitriy peskov, i̇ran, irak, kremlin, abd
Peskov: Putin ve Arakçi Ortadoğu krizinin barışçıl çözümünü görüştü
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin Ortadoğu’daki durumun barışçıl yollarla çözümü için olası perspektiflerini görüştüklerini açıkladı.
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Kremlin’de gerçekleştirdikleri görüşmede Ortadoğu’daki durumun barışçıl yollarla çözümü için olası perspektifleri ele aldı.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tarafların çatışma bağlamında farklı pozisyonlara sahip olduğunu belirtti.
Peskov açıklamasında “Öncelikle olası barışçıl çözüm perspektifleri bağlamında çeşitli konular görüşüldü. Taraflar arasında bu konuda farklı görüşler bulunuyor” ifadelerini kullandı.
Görüşmede, Putin'in İran’a yönelik provokasyonsuz saldırının hiçbir gerekçesi ve mazareti olmadığını vurguladığı belirtilmişti.
Putin ayrıca Irak Başbakanı Muhammed el-Sudani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Peskov: Durum hala son derece gergin
Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada Ortadoğu’daki durumla ilgili olarak, “Durum hala son derece gergin” ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının hukuken varlığını sürdüren nükleer yayılmayı önleme rejimine fiilen büyük bir darbe vurduğunu belirterek, bunun uluslararası toplumun sorunu olduğunu ifade etti.
Peskov, “Nükleer yayılmayı önleme rejimi var ve hukuken de varlığını sürdürüyor. Ancak fiilen, İran topraklarında gerçekleşen bu saldırılarla rejime büyük bir darbe vuruldu. Bundan sonrası uluslararası toplumun sorunudur” dedi
Peskov: Rusya Afrika ülkeleriyle iş birliği yapmak istiyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın Afrika ülkeleriyle iş birliği yapmakla ilgilendiğini ve bu tür temasların karşılıklı fayda sağlayabileceğini vurguladı. Peskov yaptığı açıklamada, “Gerçekten ilgileniyoruz. Afrika kıtasındaki çoğu ülkeyle iş birliği karşılıklı fayda sağlayabilir” ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü, ayrıca böyle bir iş birliği kurma adımlarını olumlu bir süreç olarak değerlendirdiğini belirterek, “Gerçekten de hem Afrika’daki dostlarımız hem de bizler için büyük fırsatlar açılıyor. Bu nedenle önümüzde çok iş var ve bunun üzerinde çalışacağız” diye ekledi.