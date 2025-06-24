https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/osmaniye-belediye-baskani-komsu-ildeki-iki-ilceyi-istedi-ortalik-karisti-1097283380.html

Osmaniye Belediye Başkanı, Hatay'ın iki ilçesini istedi: Ortalık karıştı

Osmaniye Belediye Başkanı, Hatay'ın iki ilçesini istedi: Ortalık karıştı

Sputnik Türkiye

Osmaniye Belediye Başkanı, büyükşehir olmak istemesi ve komşu il Hatay'ın iki ilçesini gösteren büyükşehir planlama haritasını sosyal medya üzerinden... 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T13:16+0300

2025-06-24T13:16+0300

2025-06-24T13:17+0300

türki̇ye

osmaniye

hatay

erzin

dörtyol belediyesi

büyükşehir

osmaniye belediye başkanı i̇brahim çenet

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Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Osmaniye'nin büyükşehir olma isteği ve bunun içinde Hatay'ın Dörtyol ve Erzin ilçelerini de kapsayan büyükşehir planlama haritasını sosyal medyada paylaşması ortalığı karıştırdı. Komşu il olan Hatay'ın iki ilçesinin de kendilerine bağlanmalarını isteyen Başkan Çenet sosyal medyasında yaptığı açıklamada ise, "Osmaniye’mizin Büyükşehir olması ilimiz için Türkiye’nin Avrupa Birliğine girmesinden çok daha önemlidir" dedi. Çenet'in bu 'teklifi'ne Hataylıların tepkisi ise sert oldu. Hatay'ın iki ilçesini haritaya eklediOsmaniye'nin büyükşehir olma isteğini sosyal medyasında da dile getiren Belediye Başkanı İbrahim Çenet, sosyal medyasından Hatay'ın Dörtyol ve Erzin ilçelerini de kapsayan büyükşehir planlama haritasını da paylaştı. Çenet paylaşımında, 'Osmaniyemizin Büyükşehir olması ilimiz için Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinden çok daha önemlidir' derken şu ifadeleri kullandı:"Gerek Osmanlı döneminde gerekse Cumhuriyet döneminde Aziz Atatürk’ün vefatına kadar Osmaniye bir il olarak Akdeniz Çanağının en stratejik noktasında duruyor idi. Hepimizin milli meselesi olduğundan zerre şüphemiz olmayan Hatay İlimizin, ülkemizin sınırlarına katılması çerçevesinde günümüzde Osmanlı’nın ismini tek başına yaşatan Osmaniye’mizden alınan Erzin ve Dörtyol’un; yukarıdaki haritada nasıl da bir liman ve ticaret şehri Osmaniye’nin önünün kesildiğini apaçık göstermiyor mu? Bugün için artık neredeyse yüz yıl önceki yaklaşımı sürdürebilir miyiz? Yeni Türkiye yüzyılında Suriye yönetimi değişmiş, yeni dünya parametreleri ortaya çıkmıştır. Komşu ilimizin hala bir “sorunlu” mesele olduğu anlayışını ileri sürebilir miyiz? İşte yakın gelecekte kapımızı çalacak Osmaniye İl ve Yerel Yönetimi için yukardaki haritada tarihi ve kültürel köklerimizin sürekliliği olan Erzin ve Dörtyol’un da “ana şehir” Osmaniye’mize avdet etmesi, geri dönmesi tarihimize saygının bir gereğidir"Sosyal medyada gündem oldu: Siz Hatay'a bağlanınÇenet'in bu paylaşımı ise sosyal medyada gündem olurken, destek mesajlarının yanı sıra Hataylılardan tepki de geldi. Sosyal medyada bir vatandaş, "Başkanım siz kendi belediyenin sorunlarıyla ilgilenin Hatay bize Gazi'nin emaneti biz ona gözümüz gibi bakarız depremde nasıl buraları terk edip başka memleketlere taşınmadıysak şimdide Dörtyol'umuzu kimseye vermeyiz" derken, başka bir kullanıcı da "Çok fazla büyükşehir olmak istiyorsanız gelin Hatay'a bağlanın ve ya tekrar Adana'nın ilçesi olun" ifadelerini kullandı.

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türki̇ye

osmaniye

hatay

erzin

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osmaniye, hatay, erzin, dörtyol belediyesi, büyükşehir, osmaniye belediye başkanı i̇brahim çenet