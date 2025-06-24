https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/muharrem-ince-chpye-donuyor-ekrem-imamoglunun-mektubunu-paylasti-1097274956.html

Muharrem İnce CHP'ye dönüyor: Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu paylaştı

Muharrem İnce CHP'ye dönüyor: Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu paylaştı

Sputnik Türkiye

Muharrem İnce'nin CHP'ye katılması bekleniyor. İnce'ye bugün, rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak. Ekrem İmamoğlu, İnce’ye yazdığı mektupta "Aramıza... 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T10:29+0300

2025-06-24T10:29+0300

2025-06-24T10:38+0300

türki̇ye

muharrem i̇nce

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

memleket partisi

ekrem i̇mamoğlu

özgür özel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097113906_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d18a88a3ae08a949a33fd2e172d2bc60.jpg

CHP'den 2021 yılında ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce, yeniden CHP saflarına katılıyor. Bugün yapılacak olan CHP TBMM Grup Toplantısı’nda İnce’ye parti rozeti CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından takılacak.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen hafta İnce’yi genel merkezde ziyaret ederek, kendisini “baba ocağına” davet etmişti. Bu davetin ardından İnce’nin, grup toplantısında CHP’ye katılması, siyasi kulislerde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün, Muharrem İnce’ye rozetini takması bekleniyor.İmamoğlu’ndan el yazısıyla mesaj: 'Hoş geldiniz başkanım'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İnce’ye el yazısıyla yazdığı bir mesajla destek verdi. İnce, bu mesajı sosyal medya hesabından “Birleşe birleşe kazanacağız” notuyla paylaştı:“Aramıza hoş geldiniz Sevgili Muharrem İnce Başkanım. Beni, ailemi ve arkadaşlarımı büyük siyasi operasyonun, hukuksuzlukların, acımasız kuşatmalarla yürütülen düşman hukuku uygulamalarının her anında yalnız bırakmadın ve güç verdin. Tarihimizi en kritik kavşaklarından birinde, Genel Başkanım Sayın Özgür Özel'in güçlü davetiyle tekrar baba ocağına; CHP'ye dönüş kararınızı çok kıymetli ve önemli buluyorum.İç cephe tahkimi amasız, fakatsız ve pazarlık yapmadan, ayrıştırmadan olur. Bunu ülke, millet ve saygı duyduğunuz kurumsal değerlere tutkulu şahsiyetinizle gösterdiniz. Ne mutlu ki hiçbir makam ve mevki beklemeksizin attığınız bu adımın bir ve birlikte müreffeh Türkiye mücadelemiz için heyecan verici olduğunu belirtmek isterim. Türkiyemiz için ulusal ve uluslararası çok zor mücadelemizin güçlü, kararlı ve azimle yürütülmesi şarttır. Bu tarihi dönemde CHP iç cephe tahkimi amasız, fakatsız olmalıdır. Muhalefet iç cephe tahkimi milli menfaat ve prensiplere karşı, demokrasiyle, hukuka aykırı ne varsa birlikte tepki vermek, karşı durmakla olmalıdır. Milletimiz, devletimiz adına iç cephe tahkimi dışlamadan, düşmanlaştırmadan, bireysel ve siyasi menfaat gözetmeden istikballe istiklalimiz için bir ve birlikte olmalıdır.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/memleket-partisinde-toplanti-sona-erdi-muharrem-ince-chpye-katilma-karari-aldi-1097261076.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muharrem i̇nce, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), memleket partisi, ekrem i̇mamoğlu, özgür özel