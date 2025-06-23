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Memleket Partisi'nde toplantı sona erdi: Muharrem İnce, CHP'ye katılma kararı aldı
Memleket Partisi'nde toplantı sona erdi: Muharrem İnce, CHP'ye katılma kararı aldı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP)... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
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Şaban Sevinç, Muharrem İnce'nin Salı günü CHP’ye katılacağını sosyal medya hesabından duyurdu.Memleket Partisi Genel Başkanlığı’nı bırakması beklenen İnce’nin, Salı günü toplanacak CHP Meclis Grubu’nda 4 yıl aradan sonra partiye resmen döneceği açıklandı. Memleket Partisi'nde bugün yapılan 2 saatlik toplantının ardından kararın alındığı belirtilirken, yarınki grup toplantısında Özgür Özel’in İnce’ye CHP rozetini takacağı öğrenildi.Parti Meclisi üyeleri kurultayla belirlendiği için İnce’nin MYK’da görev alması beklenmezken, genel merkezde kendisine güçlendirilmiş bir danışmanlık görevi verilmesinin planlandığı öne sürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/chp-genel-baskani-ozel-muharrem-ince-ile-bir-araya-geldi-sayin-inceyi-baba-ocagina-chpye-davet-1097113795.html
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Memleket Partisi'nde toplantı sona erdi: Muharrem İnce, CHP'ye katılma kararı aldı

18:08 23.06.2025 (güncellendi: 18:09 23.06.2025)
© Binnur Ege Gürün Koçak⁠CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya geldi.
⁠CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
© Binnur Ege Gürün Koçak
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Gazeteci Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katılacağını duyurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in daveti üzerine gerçekleşecek katılım, siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı.
Şaban Sevinç, Muharrem İnce'nin Salı günü CHP’ye katılacağını sosyal medya hesabından duyurdu.
Memleket Partisi Genel Başkanlığı’nı bırakması beklenen İnce’nin, Salı günü toplanacak CHP Meclis Grubu’nda 4 yıl aradan sonra partiye resmen döneceği açıklandı. Memleket Partisi'nde bugün yapılan 2 saatlik toplantının ardından kararın alındığı belirtilirken, yarınki grup toplantısında Özgür Özel’in İnce’ye CHP rozetini takacağı öğrenildi.
Parti Meclisi üyeleri kurultayla belirlendiği için İnce’nin MYK’da görev alması beklenmezken, genel merkezde kendisine güçlendirilmiş bir danışmanlık görevi verilmesinin planlandığı öne sürüldü.
⁠CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
POLİTİKA
⁠CHP Genel Başkanı Özel, Muharrem İnce ile bir araya geldi: 'Sayın İnce'yi baba ocağına CHP'ye davet ettik'
18 Haziran , 13:26
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