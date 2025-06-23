https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/memleket-partisinde-toplanti-sona-erdi-muharrem-ince-chpye-katilma-karari-aldi-1097261076.html

Memleket Partisi'nde toplantı sona erdi: Muharrem İnce, CHP'ye katılma kararı aldı

Memleket Partisi'nde toplantı sona erdi: Muharrem İnce, CHP'ye katılma kararı aldı

Sputnik Türkiye

Gazeteci Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP)... 23.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-23T18:08+0300

2025-06-23T18:08+0300

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Şaban Sevinç, Muharrem İnce'nin Salı günü CHP’ye katılacağını sosyal medya hesabından duyurdu.Memleket Partisi Genel Başkanlığı’nı bırakması beklenen İnce’nin, Salı günü toplanacak CHP Meclis Grubu’nda 4 yıl aradan sonra partiye resmen döneceği açıklandı. Memleket Partisi'nde bugün yapılan 2 saatlik toplantının ardından kararın alındığı belirtilirken, yarınki grup toplantısında Özgür Özel’in İnce’ye CHP rozetini takacağı öğrenildi.Parti Meclisi üyeleri kurultayla belirlendiği için İnce’nin MYK’da görev alması beklenmezken, genel merkezde kendisine güçlendirilmiş bir danışmanlık görevi verilmesinin planlandığı öne sürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/chp-genel-baskani-ozel-muharrem-ince-ile-bir-araya-geldi-sayin-inceyi-baba-ocagina-chpye-davet-1097113795.html

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