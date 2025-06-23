https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/memleket-partisinde-toplanti-sona-erdi-muharrem-ince-chpye-katilma-karari-aldi-1097261076.html
Memleket Partisi'nde toplantı sona erdi: Muharrem İnce, CHP'ye katılma kararı aldı
Memleket Partisi'nde toplantı sona erdi: Muharrem İnce, CHP'ye katılma kararı aldı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP)... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T18:08+0300
2025-06-23T18:08+0300
2025-06-23T18:09+0300
poli̇ti̇ka
muharrem i̇nce
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chp
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daimi üye
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erken seçim
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Şaban Sevinç, Muharrem İnce'nin Salı günü CHP’ye katılacağını sosyal medya hesabından duyurdu.Memleket Partisi Genel Başkanlığı’nı bırakması beklenen İnce’nin, Salı günü toplanacak CHP Meclis Grubu’nda 4 yıl aradan sonra partiye resmen döneceği açıklandı. Memleket Partisi'nde bugün yapılan 2 saatlik toplantının ardından kararın alındığı belirtilirken, yarınki grup toplantısında Özgür Özel’in İnce’ye CHP rozetini takacağı öğrenildi.Parti Meclisi üyeleri kurultayla belirlendiği için İnce’nin MYK’da görev alması beklenmezken, genel merkezde kendisine güçlendirilmiş bir danışmanlık görevi verilmesinin planlandığı öne sürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/chp-genel-baskani-ozel-muharrem-ince-ile-bir-araya-geldi-sayin-inceyi-baba-ocagina-chpye-davet-1097113795.html
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muharrem i̇nce, memleket partisi, chp, parti, siyasi parti, daimi üye, seçim, seçim yasası, erken seçim, seçim barajı, genel seçim, ön seçim, genel seçim, seçim yenilgisi, seçim sonuçları, yerel seçim
Memleket Partisi'nde toplantı sona erdi: Muharrem İnce, CHP'ye katılma kararı aldı
18:08 23.06.2025 (güncellendi: 18:09 23.06.2025)
Gazeteci Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katılacağını duyurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in daveti üzerine gerçekleşecek katılım, siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı.
Şaban Sevinç, Muharrem İnce'nin Salı günü CHP’ye katılacağını sosyal medya hesabından duyurdu.
Memleket Partisi Genel Başkanlığı’nı bırakması beklenen İnce’nin, Salı günü toplanacak CHP Meclis Grubu’nda 4 yıl aradan sonra partiye resmen döneceği açıklandı. Memleket Partisi'nde bugün yapılan 2 saatlik toplantının ardından kararın alındığı belirtilirken, yarınki grup toplantısında Özgür Özel’in İnce’ye CHP rozetini takacağı öğrenildi.
Parti Meclisi üyeleri kurultayla belirlendiği için İnce’nin MYK’da görev alması beklenmezken, genel merkezde kendisine güçlendirilmiş bir danışmanlık görevi verilmesinin planlandığı öne sürüldü.