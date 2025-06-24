Mısırlı uzman: İran ve İsrail arasındaki ateşkes çok kırılgan

Bu anlaşmanın oldukça kırılgan olduğunu düşünüyorum, çünkü siyasi bir temeli yok. Bu anlaşmanın hangi temellere dayandığını tespit etmek ve Trump'ın tutumunu değiştirmesine yol açan nedenleri ortaya çıkarmak önemli. Bölgenin tamamını ilgilendiren böylesine karmaşık bir sorunun çözümü için ciddi diplomatik çabalar ve siyasi irade gerekiyor. Ortadoğu krizinin çözümünde diğer bölgesel aktörlerin rolünü ve İran'ın Rusya ve Çin ile olan güçlü ilişkilerini de dikkate almak gerekiyor.