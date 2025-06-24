https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/misirli-uzman-iran-ve-israil-arasindaki-ateskes-cok-kirilgan-1097299032.html
Mısırlı uzman: İran ve İsrail arasındaki ateşkes çok kırılgan
Mısırlı uzman: İran ve İsrail arasındaki ateşkes çok kırılgan
Sputnik Türkiye
Mısırlı uzman Hamed Fares, İran ve İsrail arasındaki ateşkes çok kırılgan olduğunu, Ortadoğu’nun tamamını ilgilendiren bu karmaşık sorunun çözümü için ciddi... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T20:26+0300
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Siyasi danışman ve uluslararası ilişkiler uzmanı Hamed Fares, İran ile İsrail arasında varılan ateşkesi Sputnik'e değerlendirdi.Uzman, bu ateşkesin siyasi bir temeli olmadığı için oldukça kırılgan olduğunu belirterek, şunları ifade etti.Fares, İsrail’in İranlı nükleer bilimcileri hedef almasını bilime saldırı olarak değerlendirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/iranli-siyasi-analist-prof-marandinden-sert-cikis-israil-nukleer-bilim-insanlariyla-birlikte-1097295332.html
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i̇srail, i̇ran, ortadoğu, tel aviv, tahran, donald trump
i̇srail, i̇ran, ortadoğu, tel aviv, tahran, donald trump
Mısırlı uzman: İran ve İsrail arasındaki ateşkes çok kırılgan
Mısırlı uzman Hamed Fares, İran ve İsrail arasındaki ateşkes çok kırılgan olduğunu, Ortadoğu’nun tamamını ilgilendiren bu karmaşık sorunun çözümü için ciddi diplomatik çabalar ve siyasi irade gerektiğini belirtti.
Siyasi danışman ve uluslararası ilişkiler uzmanı Hamed Fares, İran ile İsrail arasında varılan ateşkesi Sputnik'e değerlendirdi.
Uzman, bu ateşkesin siyasi bir temeli olmadığı için oldukça kırılgan olduğunu belirterek, şunları ifade etti.
Bu anlaşmanın oldukça kırılgan olduğunu düşünüyorum, çünkü siyasi bir temeli yok. Bu anlaşmanın hangi temellere dayandığını tespit etmek ve Trump'ın tutumunu değiştirmesine yol açan nedenleri ortaya çıkarmak önemli. Bölgenin tamamını ilgilendiren böylesine karmaşık bir sorunun çözümü için ciddi diplomatik çabalar ve siyasi irade gerekiyor. Ortadoğu krizinin çözümünde diğer bölgesel aktörlerin rolünü ve İran'ın Rusya ve Çin ile olan güçlü ilişkilerini de dikkate almak gerekiyor.
Fares, İsrail’in İranlı nükleer bilimcileri hedef almasını bilime saldırı olarak değerlendirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bunun, barışçıl nükleer enerji alanındaki araştırmaları da kapsayan bilime bir saldırı olduğunu düşünüyorum. İslam Cumhuriyeti'nde yüzlerce nükleer bilim insanı var ve İsrail hepsini öldürmeyi mi planlıyor? Nükleer programın uygulanması her halükarda devam edecek. Tel Aviv'in bu tür saldırgan eylemleri, sonuçları diğer ülkeler ve tüm dünya tarafından hissedilebilecek kontrolsüz bir tırmanışa yol açacabilir.