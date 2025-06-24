İranlı siyasi analist Prof. Marandi: İsrail, nükleer bilim İnsanlarını ve ailelerini katletti ama İran’ı durduramadı
18:00 24.06.2025 (güncellendi: 18:04 24.06.2025)
© AA / Fatemeh Bahramiİsrail'in hedef aldığı Tahran
© AA / Fatemeh Bahrami
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Tahran Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Seyit Muhammed Marandi, İsrail İran çatışmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Marandi, saldırılarda İranlı nükleer bilim insanlarının yanı sıra eşlerinin ve çocuklarının da kasıtlı olarak hedef alındığını vurgulayarak, “Netanyahu rejimi insanlık için bir tehdittir” ifadelerini kullandı.
Sputnik'e konuşan İranlı siyasi analist Prof. Marandi’ye göre, İsrail’in “Narnia Operasyonu” yalnızca İran’ın nükleer programını hedef almadı; aynı zamanda sivil halkı da açıkça vurdu. Operasyonda en az 9 nükleer bilim insanının öldürüldüğünü belirten Marandi, bu kişilerin ailelerinin de bilerek hedef alındığını söyledi:
“Bilim insanlarının yanı sıra eşleri ve çocukları uykudayken katledildi. Bu, İsrail rejiminin sivilleri umursamadığını gösteriyor. Onlar için hiç kimsenin hayatı önemli değil. İsrail rejimi için sivillerin bir önemi yok. Gazze ve Lübnan’daki soykırım saldırılarından sonra bu artık açık. Bilim insanları, generaller ve tüm aileleri uykularında katledildi."
'Apartman blokları sadece bir kişiyi öldürmek i̇çin yıkıldı'
Marandi, İsrail’in hedef aldığı kişileri öldürmek için bazen tüm apartman bloklarını havaya uçurduğunu söyledi.
“Bir veya iki kişiyi öldürmek uğruna 20'den fazla çocuk ve 20'den fazla kadın öldürüldü. Bu rejim barbar ve acımasızdır. Amaçları açık: korku ve kaos yaratmak.”
'Netanyahu i̇nsanlık i̇çin tehdit, Batı'nın desteğiyle sınır tanımayan bir rejim'
Netanyahu hükümetini “çağdaş insanlık tarihinin en tehlikeli rejimlerinden biri” olarak tanımlayan Marandi, İsrail liderliğinin hiçbir kırmızı çizgi tanımadığını savundu:
“Sivil binaları bombalamaktan çekinmiyorlar. Nükleer tesisleri bile hedef alıyorlar, olası radyasyon sızıntılarını umursamıyorlar. Amaçları sadece öldürmek ve korku yaymak.”
'Diğer insanları daha aşağı görüyorlar'
“Netanyahu’nun hiçbir kırmızı çizgisi yok. Nükleer tesisleri bombalamaktan, sivilleri katletmekten çekinmiyor. Bu rejim etnik üstünlükçülük üzerine kurulu ve diğer insanları daha aşağı görüyor.”
İranlı generallere baskı: 'Ailelerini tehdit ettiler'
İsrail’in savaşın ilk saatlerinde yaklaşık 20 İranlı generalle iletişime geçerek “teslimiyet videoları” talep ettiği, ancak hiçbir generalin buna boyun eğmediği yönündeki haberleri de değerlendiren Marandi göre hiçbir general bu baskıya boyun eğmedi:
“Bu, İran ordusunun ne kadar kararlı, dirayetli ve cesur olduğunu gösteriyor. İsrail ise tehditlerini ve cinayetlerini kameralar önünde yapmaktan çekinmiyor.”
Ayrıca Marandi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın İran'a ait bilgileri sızdırdığını ve bunun sonucunda İsrail’in saldırılar gerçekleştirdiğini iddia etti. Bu durumun, İran’ın uluslararası denetim kurumlarıyla olan ilişkisini de kökten değiştireceğini vurguladı.
Amaç rejim çöküşü algısı mı?
Marandi’ye göre İsrail’in saldırıları sadece fiziksel zarar vermek değil, aynı zamanda İran içinde bir çöküş izlenimi yaratmayı ve kitlesel huzursuzluğu tetiklemeyi hedefliyordu:
“Amaç rejim çöküyormuş gibi bir algı yaratmaktı. Fakat halk ve liderlik bunu gördü ve kenetlendi. Bu da İsrail’in psikolojik savaşının başarısız olduğunun göstergesidir.”