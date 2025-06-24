https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/milli-savunma-universitesi-tercih-sonuclari-aciklandi-basvurular-ne-zaman-basliyor-1097278756.html

Milli Savunma Üniversitesi öğrenci temini başvuru sonuçları yayımlandı: Başvurular ne zaman başlıyor?

Milli Savunma Üniversitesi öğrenci temini başvuru sonuçları yayımlandı: Başvurular ne zaman başlıyor?

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Üniversitesi 2025 tercih sonuçları açıklandı. 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T11:48+0300

2025-06-24T11:48+0300

2025-06-24T11:52+0300

türki̇ye

milli savunma üniversitesi

hava harp okulu

milli savunma bakanlığı (msb)

askeri öğrenci

milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (msü)

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci temini başvuru sonuçları yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Üniversitesi (2025-MSÜ) Askeri Öğrenci Temini başvuru sonuçlarının "personeltemin.msb.gov.tr" adresinden öğrenilebileceği belirtildi. MSB'ye başvurular nasıl yapılacak? Hangi tarihler arasında başvuruda bulunulacak?MSB'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, MSÜ 2025 yılı askeri öğrenci temini seçim aşaması 1-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.Seçim aşamasına çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığında hazır bulunacak ve sınava giriş belgelerinde belirtilen sınav saatine göre nizamiyesinden içeri alınacak.Çağrı saati 07.30 olan adayların içeri girişinin tamamlanmasını müteakip sırasıyla sınav saati 08.30 ve 09.30 olan adayların girişi sağlanacak.Adaylar ikinci seçim aşamalarına tercihlerine göre Hava Harp Okulu adayları 1-5 Temmuz 2025 tarihlerinde, diğer Harp Okulları adayları 8-18 Temmuz tarihlerinde, Astsubay Meslek Yüksek Okulları adayları 21-28 Temmuz tarihlerinde, Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu adayları ise 8-28 Temmuz tarihlerinde sınavlara çağrılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/milli-savunma-universitesi-msu-askeri-ogrenci-aday-belirleme-sinavlari-basvurulari-bugun-basladi-1092276303.html

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