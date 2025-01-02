https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/milli-savunma-universitesi-msu-askeri-ogrenci-aday-belirleme-sinavlari-basvurulari-bugun-basladi-1092276303.html
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavları başvuruları bugün başladı
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavları başvuruları bugün başladı
Sputnik Türkiye
MSÜ askeri öğrenci Aday Belirleme Sınav başvuruları bugün itibarıyla başladı. 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T11:39+0300
2025-01-02T11:39+0300
2025-01-02T11:39+0300
türkiye
milli savunma üniversitesi
milli savunma bakanlığı (msb)
ösym
sınav
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Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav başvuruları bugün başladı. Askeri öğrenci olarak üniversite hayatına devam etmek isteyenler nasıl başvuruda bulunacak? Son başvuru tarihi ne zaman? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?MSÜ başvuruları ne zaman sona erecek? Son başvuru tarihi ne zaman?Takvime göre MSÜ başvuruları, 02 Ocak 2025 Perşembe gününden 27 Ocak tarihine kadar devam edecek. Geç başvurular 30 Ocak'ta sona erecek.MSÜ başvuruları nasıl yapılacak?Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.MSÜ 2025 sınavı ne zaman yapılacak?Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/ibb-burs-basvuru-sonuclari-ilk-taksit-tarihi-belli-oldu-1092195473.html
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milli savunma üniversitesi, milli savunma bakanlığı (msb), ösym, sınav
milli savunma üniversitesi, milli savunma bakanlığı (msb), ösym, sınav
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavları başvuruları bugün başladı
MSÜ askeri öğrenci Aday Belirleme Sınav başvuruları bugün itibarıyla başladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav başvuruları bugün başladı. Askeri öğrenci olarak üniversite hayatına devam etmek isteyenler nasıl başvuruda bulunacak? Son başvuru tarihi ne zaman? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
MSÜ başvuruları ne zaman sona erecek? Son başvuru tarihi ne zaman?
Takvime göre MSÜ başvuruları, 02 Ocak 2025 Perşembe gününden 27 Ocak tarihine kadar devam edecek. Geç başvurular 30 Ocak'ta sona erecek.
MSÜ başvuruları nasıl yapılacak?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.
MSÜ 2025 sınavı ne zaman yapılacak?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.