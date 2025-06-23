https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/mersinde-maymun-panigi-bir-aydir-girmedigi-ev-kalmadi-ne-bulsa-yiyor-surekli-etrafta-1097256323.html
Mersin'de maymun paniği: 'Bir aydır girmediği ev kalmadı, ne bulsa yiyor, sürekli etrafta'
Mersin'de maymun paniği: 'Bir aydır girmediği ev kalmadı, ne bulsa yiyor, sürekli etrafta'
Sputnik Türkiye
Mersin'in Tarsus ilçesinde saklandığı sitedeki evlere giren maymun, bir binanın damına kurulan kafes yardımıyla yakalanmaya çalışılıyor. Site sakinleri... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T17:26+0300
2025-06-23T17:26+0300
2025-06-23T17:26+0300
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maymun
kaçak
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Mersin'in Tarsus ilçesinde saklandığı sitedeki evlere giren maymun, bir binanın damına kurulan kafes yardımıyla yakalanmaya çalışılıyor. Maymun, binaların balkonunda dolaşıyor.Ne bulsa yiyor, site sakinleri yılgınZaman zaman açık pencerelerden ikametlere giren maymun, bulduğu yiyecekleri yiyor, eşyaları karıştırıyor.Site sakinlerinin "Hayri" adını verdiği maymun, bloklardan birinin damına kurulan kafes yardımıyla yakalanmaya çalışılıyor.Bloklarda dolaşması ve bir güvercini yakalamaya çalışması vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen maymunun, kime ait olduğu ve nereden geldiği henüz bilinmiyor.Evlere iniyor: Bisküviden domatese her şeyi yediSite sakinlerinden Songül Tekin, mahallelinin maymunu yakalamak için seferber olduğunu söyledi.Hayvanı geçen ayın sonunda görmeye başladıklarını dile getiren Tekin, "Maymun evlere giriyor, ne bulursa yiyor. Komşunun evindeki bisküvileri, benim de balkonumdaki domatesleri yedi." dedi.Mehmet Ali Sucu da maymunun yakalanmasını istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:'Bir aydır gezmediği ev ve oda kalmadı'Sitenin karşısında manavı bulunan esnaf İlhan Gür de maymunun genellikle sabah saatlerinde görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/ankaradan-antalyaya-gonderiler-koliden-maymun-cikti-1092070305.html
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mersin, maymun, kaçak
Mersin'de maymun paniği: 'Bir aydır girmediği ev kalmadı, ne bulsa yiyor, sürekli etrafta'
Mersin'in Tarsus ilçesinde saklandığı sitedeki evlere giren maymun, bir binanın damına kurulan kafes yardımıyla yakalanmaya çalışılıyor. Site sakinleri maymunun bir an önce yakalanmasını istiyor. Maymun neredeyse sitedeki tüm dairelere girdi, evlerde bulduğu çoğu şeyi yedi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde saklandığı sitedeki evlere giren maymun, bir binanın damına kurulan kafes yardımıyla yakalanmaya çalışılıyor. Maymun, binaların balkonunda dolaşıyor.
Ne bulsa yiyor, site sakinleri yılgın
Zaman zaman açık pencerelerden ikametlere giren maymun, bulduğu yiyecekleri yiyor, eşyaları karıştırıyor.
Site sakinlerinin "Hayri" adını verdiği maymun, bloklardan birinin damına kurulan kafes yardımıyla yakalanmaya çalışılıyor.
Bloklarda dolaşması ve bir güvercini yakalamaya çalışması vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen maymunun, kime ait olduğu ve nereden geldiği henüz bilinmiyor.
Evlere iniyor: Bisküviden domatese her şeyi yedi
Site sakinlerinden Songül Tekin, mahallelinin maymunu yakalamak için seferber olduğunu söyledi.
Hayvanı geçen ayın sonunda görmeye başladıklarını dile getiren Tekin, "Maymun evlere giriyor, ne bulursa yiyor. Komşunun evindeki bisküvileri, benim de balkonumdaki domatesleri yedi." dedi.
Mehmet Ali Sucu da maymunun yakalanmasını istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Maymunu sürekli görüyoruz. Bazen aşağı iniyor, apartmandan apartmana geçiyor. Kiminin evine girip ekmek, süt ve bebek maması alıyor. Yaklaşık bir aydır burada ve geziyor, sürekli dolaşıyor. Damdan dama atlayıp, güvercinleri kovalıyor. Yakalanamıyor çünkü kaçıyor, oradan oraya zıplıyor. Bazılarının eşyalarını alıyor. Genellikle pencerelerde dolaşıyor."
'Bir aydır gezmediği ev ve oda kalmadı'
Sitenin karşısında manavı bulunan esnaf İlhan Gür de maymunun genellikle sabah saatlerinde görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Bir aydır gezmediği ev ve oda kalmadı. Site sakinleri tedirgin oluyor, gençler de kadınlar da korkuyor. Evlere girip karnını doyuruyor, sürekli etrafta dolaşıyor. Vatandaşlar apartmanlardan birinin damına kafes kurdular. Ufak ufak oraya alıştırmaya çalışıyorlar, muz ve elma götürüyorlar. Yakalamaya çalışıyorlar."