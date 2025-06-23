https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/mersinde-maymun-panigi-bir-aydir-girmedigi-ev-kalmadi-ne-bulsa-yiyor-surekli-etrafta-1097256323.html

Mersin'de maymun paniği: 'Bir aydır girmediği ev kalmadı, ne bulsa yiyor, sürekli etrafta'

Mersin'de maymun paniği: 'Bir aydır girmediği ev kalmadı, ne bulsa yiyor, sürekli etrafta'

Sputnik Türkiye

Mersin'in Tarsus ilçesinde saklandığı sitedeki evlere giren maymun, bir binanın damına kurulan kafes yardımıyla yakalanmaya çalışılıyor. Site sakinleri... 23.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-23T17:26+0300

2025-06-23T17:26+0300

2025-06-23T17:26+0300

yaşam

mersin

maymun

kaçak

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Mersin'in Tarsus ilçesinde saklandığı sitedeki evlere giren maymun, bir binanın damına kurulan kafes yardımıyla yakalanmaya çalışılıyor. Maymun, binaların balkonunda dolaşıyor.Ne bulsa yiyor, site sakinleri yılgınZaman zaman açık pencerelerden ikametlere giren maymun, bulduğu yiyecekleri yiyor, eşyaları karıştırıyor.Site sakinlerinin "Hayri" adını verdiği maymun, bloklardan birinin damına kurulan kafes yardımıyla yakalanmaya çalışılıyor.Bloklarda dolaşması ve bir güvercini yakalamaya çalışması vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen maymunun, kime ait olduğu ve nereden geldiği henüz bilinmiyor.Evlere iniyor: Bisküviden domatese her şeyi yediSite sakinlerinden Songül Tekin, mahallelinin maymunu yakalamak için seferber olduğunu söyledi.Hayvanı geçen ayın sonunda görmeye başladıklarını dile getiren Tekin, "Maymun evlere giriyor, ne bulursa yiyor. Komşunun evindeki bisküvileri, benim de balkonumdaki domatesleri yedi." dedi.Mehmet Ali Sucu da maymunun yakalanmasını istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:'Bir aydır gezmediği ev ve oda kalmadı'Sitenin karşısında manavı bulunan esnaf İlhan Gür de maymunun genellikle sabah saatlerinde görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

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mersin, maymun, kaçak