https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/meme-dolgusu-operasyonunu-dis-hekimi-yapti-iddiasi-saglik-bakanligi-sorusturma-baslatti-1097277673.html

Meme dolgusu operasyonunu 'diş hekimi yaptı' iddiası: Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

Meme dolgusu operasyonunu 'diş hekimi yaptı' iddiası: Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

Sputnik Türkiye

Özel bir klinikte meme dolgusu yaptıran kadın, operasyonunu diş hekiminin yaptığını iddia etti. Genç kadın yapılan yanlış işlem sonucunda iki göğsünü de... 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T11:11+0300

2025-06-24T11:11+0300

2025-06-24T11:11+0300

sağlik

estetik cerrahi

estetik ameliyat

estetik operasyon

sağlık bakanlığı

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Estetik amaçlı meme dolgusu yaptıran 42 yaşındaki Hayriye Civil isimli kadın Şişli'de özel bir klinikte yaptırdığı operasyonlar sonrasında iki göğsünü de kaybettiğini belirtti. Civil, işlemi yapan kişinin estetik cerrahı değil diş hekimi olduğunu iddia etti. Sağlık Bakanlığı şikayet üzerine harekete geçerek soruşturma başlattı. 'İşlemi yapan kişinin diş hekimi olduğunu öğrendim'Sabah'ın haberine göre, İstanbul Şişli'de özel bir klinikte meme dolgusu yaptıran Hayriye Civil iki göğsünü de kaybetti. Operasyon sonrasında bir hafta içerisinde dolgu yerinde kızarıklık oluşunca tekrardan kliniğe gittiğini ama bunun geçici ve normal bir süreç olduğunun kendisine söylendiğini anlatan Civil yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ben de biraz daha bekledim ama göğsümdeki kızarıklık iyice artmaya başlamıştı, bu süreçte klinik sahibi F. Ö.'yü çok kez aradım ama hep beni oyaladı işletmeye gittiğimde göğsümdeki dolgu maddesinin boşaltılacağını söyleyerek müdahale ettiler. Dr. T. Ö. ile bana daha önceki işlemi yapan F. Ö. müdahale etti. Bu sırada F. Ö.'nün diş hekimi olduğunu öğrendim. Göğsümdeki dolguyu boşaltmaya çalıştılar canımın çok yandığını söyleyerek işlemi bıraktırdım çünkü dolguyu sıkarak boşaltmaya çalıştılar iğne yardımıyla, enfeksiyonu iyice artmıştı."Tek çare göğüslerimin alınmasıydıBu süreçte başka doktorlara da gittiğini, bir hafta boyunca hastaneye yatarak tedavi olduğunu söyleyen Civil, "Sonrasında göğsümdeki kızarıklık ve enfeksiyon tekrardan nüksetti. Gitmediğim hastane kalmadı sonuç olarak göğüslerimin alınması gerektiğini söylediler. Ben bu durumu yaşarken defalarca kliniğe mesajlar attım fakat cevap vermediler beni bu durumun içerisinde çaresizce bıraktılar. Gerekli yerlere şikayetlerimi yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. Çok üzgünüm bu tarz işletmelerin denetlenmesini istiyorum" diye konuştu. Sağlık Bakanlığı harekete geçtiEstetik mağduru olan kadın işlemi gerçekleştiren doktordan şikayetçi oldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti, söz konusu klinik hakkında inceleme başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/internet-fenomeni-danla-bilicten-estetik-yaptirmayin-uyarisi-kalcamdaki-dolgu-kaburgama-cikti-1092660714.html

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estetik cerrahi, estetik ameliyat, estetik operasyon, sağlık bakanlığı