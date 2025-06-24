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Meme dolgusu operasyonunu 'diş hekimi yaptı' iddiası: Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı
Meme dolgusu operasyonunu 'diş hekimi yaptı' iddiası: Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
Özel bir klinikte meme dolgusu yaptıran kadın, operasyonunu diş hekiminin yaptığını iddia etti. Genç kadın yapılan yanlış işlem sonucunda iki göğsünü de... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T11:11+0300
2025-06-24T11:11+0300
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estetik ameliyat
estetik operasyon
sağlık bakanlığı
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Estetik amaçlı meme dolgusu yaptıran 42 yaşındaki Hayriye Civil isimli kadın Şişli'de özel bir klinikte yaptırdığı operasyonlar sonrasında iki göğsünü de kaybettiğini belirtti. Civil, işlemi yapan kişinin estetik cerrahı değil diş hekimi olduğunu iddia etti. Sağlık Bakanlığı şikayet üzerine harekete geçerek soruşturma başlattı. 'İşlemi yapan kişinin diş hekimi olduğunu öğrendim'Sabah'ın haberine göre, İstanbul Şişli'de özel bir klinikte meme dolgusu yaptıran Hayriye Civil iki göğsünü de kaybetti. Operasyon sonrasında bir hafta içerisinde dolgu yerinde kızarıklık oluşunca tekrardan kliniğe gittiğini ama bunun geçici ve normal bir süreç olduğunun kendisine söylendiğini anlatan Civil yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ben de biraz daha bekledim ama göğsümdeki kızarıklık iyice artmaya başlamıştı, bu süreçte klinik sahibi F. Ö.'yü çok kez aradım ama hep beni oyaladı işletmeye gittiğimde göğsümdeki dolgu maddesinin boşaltılacağını söyleyerek müdahale ettiler. Dr. T. Ö. ile bana daha önceki işlemi yapan F. Ö. müdahale etti. Bu sırada F. Ö.'nün diş hekimi olduğunu öğrendim. Göğsümdeki dolguyu boşaltmaya çalıştılar canımın çok yandığını söyleyerek işlemi bıraktırdım çünkü dolguyu sıkarak boşaltmaya çalıştılar iğne yardımıyla, enfeksiyonu iyice artmıştı."Tek çare göğüslerimin alınmasıydıBu süreçte başka doktorlara da gittiğini, bir hafta boyunca hastaneye yatarak tedavi olduğunu söyleyen Civil, "Sonrasında göğsümdeki kızarıklık ve enfeksiyon tekrardan nüksetti. Gitmediğim hastane kalmadı sonuç olarak göğüslerimin alınması gerektiğini söylediler. Ben bu durumu yaşarken defalarca kliniğe mesajlar attım fakat cevap vermediler beni bu durumun içerisinde çaresizce bıraktılar. Gerekli yerlere şikayetlerimi yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. Çok üzgünüm bu tarz işletmelerin denetlenmesini istiyorum" diye konuştu. Sağlık Bakanlığı harekete geçtiEstetik mağduru olan kadın işlemi gerçekleştiren doktordan şikayetçi oldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti, söz konusu klinik hakkında inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/internet-fenomeni-danla-bilicten-estetik-yaptirmayin-uyarisi-kalcamdaki-dolgu-kaburgama-cikti-1092660714.html
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estetik cerrahi, estetik ameliyat, estetik operasyon, sağlık bakanlığı
estetik cerrahi, estetik ameliyat, estetik operasyon, sağlık bakanlığı

Meme dolgusu operasyonunu 'diş hekimi yaptı' iddiası: Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

11:11 24.06.2025
© AFP 2023Koronavirüs test iğne
Koronavirüs test iğne - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
© AFP 2023
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Özel bir klinikte meme dolgusu yaptıran kadın, operasyonunu diş hekiminin yaptığını iddia etti. Genç kadın yapılan yanlış işlem sonucunda iki göğsünü de kaybettiğini belirtirken Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.
Estetik amaçlı meme dolgusu yaptıran 42 yaşındaki Hayriye Civil isimli kadın Şişli'de özel bir klinikte yaptırdığı operasyonlar sonrasında iki göğsünü de kaybettiğini belirtti. Civil, işlemi yapan kişinin estetik cerrahı değil diş hekimi olduğunu iddia etti. Sağlık Bakanlığı şikayet üzerine harekete geçerek soruşturma başlattı.

'İşlemi yapan kişinin diş hekimi olduğunu öğrendim'

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Şişli'de özel bir klinikte meme dolgusu yaptıran Hayriye Civil iki göğsünü de kaybetti. Operasyon sonrasında bir hafta içerisinde dolgu yerinde kızarıklık oluşunca tekrardan kliniğe gittiğini ama bunun geçici ve normal bir süreç olduğunun kendisine söylendiğini anlatan Civil yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Ben de biraz daha bekledim ama göğsümdeki kızarıklık iyice artmaya başlamıştı, bu süreçte klinik sahibi F. Ö.'yü çok kez aradım ama hep beni oyaladı işletmeye gittiğimde göğsümdeki dolgu maddesinin boşaltılacağını söyleyerek müdahale ettiler. Dr. T. Ö. ile bana daha önceki işlemi yapan F. Ö. müdahale etti. Bu sırada F. Ö.'nün diş hekimi olduğunu öğrendim. Göğsümdeki dolguyu boşaltmaya çalıştılar canımın çok yandığını söyleyerek işlemi bıraktırdım çünkü dolguyu sıkarak boşaltmaya çalıştılar iğne yardımıyla, enfeksiyonu iyice artmıştı."

Tek çare göğüslerimin alınmasıydı

Bu süreçte başka doktorlara da gittiğini, bir hafta boyunca hastaneye yatarak tedavi olduğunu söyleyen Civil, "Sonrasında göğsümdeki kızarıklık ve enfeksiyon tekrardan nüksetti. Gitmediğim hastane kalmadı sonuç olarak göğüslerimin alınması gerektiğini söylediler. Ben bu durumu yaşarken defalarca kliniğe mesajlar attım fakat cevap vermediler beni bu durumun içerisinde çaresizce bıraktılar. Gerekli yerlere şikayetlerimi yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. Çok üzgünüm bu tarz işletmelerin denetlenmesini istiyorum" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı harekete geçti

Estetik mağduru olan kadın işlemi gerçekleştiren doktordan şikayetçi oldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti, söz konusu klinik hakkında inceleme başlatıldı.
Danla Bilic - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
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Internet fenomeni Danla Bilic'ten 'estetik yaptırmayın' uyarısı: 'Kalçamdaki dolgu kaburgama çıktı'
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