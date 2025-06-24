https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/medvedevden-trumpa-irana-nukleer-silah-transferi-yaniti-rusya-bunu-yapmayacak-1097267410.html
Medvedev'den Trump'a İran'a nükleer silah transferi yanıtı: Rusya bunu yapmayacak
Medvedev'den Trump'a İran'a nükleer silah transferi yanıtı: Rusya bunu yapmayacak
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a nükleer silah verilmesi konusundaki endişesine yanıt vererek... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T00:26+0300
2025-06-24T00:26+0300
2025-06-24T00:42+0300
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abd
dmitriy medvedev
donald trump
rusya
abd
i̇ran
rusya güvenlik konseyi
nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a nükleer silah verilmesi konusundaki endişesine yanıt vererek, Rusya’nın böyle bir niyeti olmadığını belirtti. Medvedev, Moskova’nın İsrail’in aksine Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na (NPT) taraf olduğunu vurguladı.Medvedev, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’a yönelik saldırısını kınayarak, bu saldırının amaçlarına ulaşamadığını ancak Rusya’nın İran’a nükleer silah teslim etmeyi planlamadığını belirtti. Medvedev, ayrıca Rusya ile ABD arasında stratejik saldırı silahlarının azaltılması ve sınırlandırılması için yapılan anlaşmanın hala yürürlükte olduğunu hatırlattı.Medvedev, daha önce yaptığı paylaşımda, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından bazı ülkelerin İran’a doğrudan nükleer savaş başlığı teslim etmeye hazır olduğunu ifade etmişti. Trump ise, Medvedev’in bu paylaşımına karşılık, bazı ülkelerin İslam Cumhuriyeti’ne nükleer savaş başlıkları sağlamaya hazır olduğu bilgisi doğrulanırsa derhal bilgilendirilmesini talep etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/rusya-disisleri-bakanligi-abdnin-irana-saldirilari-ortadogudaki-krizi-derinlestiriyor-1097266662.html
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abd, dmitriy medvedev, donald trump, rusya, abd, i̇ran, rusya güvenlik konseyi, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)
abd, dmitriy medvedev, donald trump, rusya, abd, i̇ran, rusya güvenlik konseyi, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)
Medvedev'den Trump'a İran'a nükleer silah transferi yanıtı: Rusya bunu yapmayacak
00:26 24.06.2025 (güncellendi: 00:42 24.06.2025)
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a nükleer silah verilmesi konusundaki endişesine yanıt vererek Rusya’nın böyle bir niyeti olmadığını belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a nükleer silah verilmesi konusundaki endişesine yanıt vererek, Rusya’nın böyle bir niyeti olmadığını belirtti. Medvedev, Moskova’nın İsrail’in aksine Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na (NPT) taraf olduğunu vurguladı.
Medvedev, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’a yönelik saldırısını kınayarak, bu saldırının amaçlarına ulaşamadığını ancak Rusya’nın İran’a nükleer silah teslim etmeyi planlamadığını belirtti. Medvedev, ayrıca Rusya ile ABD arasında stratejik saldırı silahlarının azaltılması ve sınırlandırılması için yapılan anlaşmanın hala yürürlükte olduğunu hatırlattı.
Medvedev, daha önce yaptığı paylaşımda, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından bazı ülkelerin İran’a doğrudan nükleer savaş başlığı teslim etmeye hazır olduğunu ifade etmişti. Trump ise, Medvedev’in bu paylaşımına karşılık, bazı ülkelerin İslam Cumhuriyeti’ne nükleer savaş başlıkları sağlamaya hazır olduğu bilgisi doğrulanırsa derhal bilgilendirilmesini talep etmişti.