https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/medvedevden-trumpa-irana-nukleer-silah-transferi-yaniti-rusya-bunu-yapmayacak-1097267410.html

Medvedev'den Trump'a İran'a nükleer silah transferi yanıtı: Rusya bunu yapmayacak

Medvedev'den Trump'a İran'a nükleer silah transferi yanıtı: Rusya bunu yapmayacak

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a nükleer silah verilmesi konusundaki endişesine yanıt vererek... 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T00:26+0300

2025-06-24T00:26+0300

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abd

dmitriy medvedev

donald trump

rusya

abd

i̇ran

rusya güvenlik konseyi

nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a nükleer silah verilmesi konusundaki endişesine yanıt vererek, Rusya’nın böyle bir niyeti olmadığını belirtti. Medvedev, Moskova’nın İsrail’in aksine Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na (NPT) taraf olduğunu vurguladı.Medvedev, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’a yönelik saldırısını kınayarak, bu saldırının amaçlarına ulaşamadığını ancak Rusya’nın İran’a nükleer silah teslim etmeyi planlamadığını belirtti. Medvedev, ayrıca Rusya ile ABD arasında stratejik saldırı silahlarının azaltılması ve sınırlandırılması için yapılan anlaşmanın hala yürürlükte olduğunu hatırlattı.Medvedev, daha önce yaptığı paylaşımda, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından bazı ülkelerin İran’a doğrudan nükleer savaş başlığı teslim etmeye hazır olduğunu ifade etmişti. Trump ise, Medvedev’in bu paylaşımına karşılık, bazı ülkelerin İslam Cumhuriyeti’ne nükleer savaş başlıkları sağlamaya hazır olduğu bilgisi doğrulanırsa derhal bilgilendirilmesini talep etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/rusya-disisleri-bakanligi-abdnin-irana-saldirilari-ortadogudaki-krizi-derinlestiriyor-1097266662.html

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abd, dmitriy medvedev, donald trump, rusya, abd, i̇ran, rusya güvenlik konseyi, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)