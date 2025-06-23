https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/rusya-disisleri-bakanligi-abdnin-irana-saldirilari-ortadogudaki-krizi-derinlestiriyor-1097266662.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD’nin İran’a saldırıları, Ortadoğu’daki krizi derinleştiriyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD’nin İran’a saldırıları, Ortadoğu’daki krizi derinleştiriyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının Ortadoğu’daki durumu daha da kötüleştirdiğini belirterek Moskova’dan siyasi ve... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T23:31+0300
2025-06-23T23:31+0300
2025-06-23T23:31+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının Ortadoğu’daki durumu daha da kötüleştirdiğini belirterek, Moskova’nın siyasi ve diplomatik çözüm yollarına geri dönülmesi çağrısında bulundu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları, Rus tarafının daha önce de uyardığı gibi, Ortadoğu’da ve Basra Körfezi’nde keskin bir gerilime ve radikal bir istikrarsızlığa neden oluyor. Küresel ve bölgesel güvenliğe yönelik son derece tehlikeli bir darbe söz konusu. Bu gelişmelerin, ticari-ekonomik ilişkilerden hava ve deniz ulaşım hatlarına, özellikle de nükleer silahların yayılmasını önleme rejimine kadar pek çok alanda uzun vadeli ve son derece zararlı sonuçları olacaktır” ifadeleri yer aldı.Açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırgan tutumunun ve ülkede rejim değişikliğini hedefleyen girişimlerin, Birleşmiş Milletler Şartı’nı ve uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiği vurgulandı.Açıklamada “Bu kabul edilemez gelişmelere derhal son verilmeli, silahlı gerilimin tırmandırılmasından vazgeçilmeli ve kışkırtıcı eylem ve söylemlerden kaçınılmalıdır” denilerek, siyasi-diplomatik çözüm yollarına ve uluslararası hukuka her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu belirtildi.Moskova’nın bu hedef doğrultusunda, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gibi platformlarda ve ikili temaslar aracılığıyla diplomatik çabalarını sürdüreceği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/altun-duyurdu-cumhurbaskani-erdogan-nato-zirvesi-icin-hollandaya-gidiyor-1097265738.html
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abd, i̇srail, moskova, i̇ran, rusya dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
abd, i̇srail, moskova, i̇ran, rusya dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD’nin İran’a saldırıları, Ortadoğu’daki krizi derinleştiriyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının Ortadoğu’daki durumu daha da kötüleştirdiğini belirterek Moskova’dan siyasi ve diplomatik çabalara geri dönülmesini talep etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının Ortadoğu’daki durumu daha da kötüleştirdiğini belirterek, Moskova’nın siyasi ve diplomatik çözüm yollarına geri dönülmesi çağrısında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları, Rus tarafının daha önce de uyardığı gibi, Ortadoğu’da ve Basra Körfezi’nde keskin bir gerilime ve radikal bir istikrarsızlığa neden oluyor. Küresel ve bölgesel güvenliğe yönelik son derece tehlikeli bir darbe söz konusu. Bu gelişmelerin, ticari-ekonomik ilişkilerden hava ve deniz ulaşım hatlarına, özellikle de nükleer silahların yayılmasını önleme rejimine kadar pek çok alanda uzun vadeli ve son derece zararlı sonuçları olacaktır” ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırgan tutumunun ve ülkede rejim değişikliğini hedefleyen girişimlerin, Birleşmiş Milletler Şartı’nı ve uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiği vurgulandı.
Açıklamada “Bu kabul edilemez gelişmelere derhal son verilmeli, silahlı gerilimin tırmandırılmasından vazgeçilmeli ve kışkırtıcı eylem ve söylemlerden kaçınılmalıdır” denilerek, siyasi-diplomatik çözüm yollarına ve uluslararası hukuka her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Moskova’nın bu hedef doğrultusunda, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gibi platformlarda ve ikili temaslar aracılığıyla diplomatik çabalarını sürdüreceği vurgulandı.