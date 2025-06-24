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Mall of İstanbul’da yangın: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi, TEM otoyolunda görüş mesafesi ciddi şekilde düştü
Mall of İstanbul’da yangın: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi, TEM otoyolunda görüş mesafesi ciddi şekilde düştü
Sputnik Türkiye
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan Mall of İstanbul Alışveriş Merkezi’nde yangın paniği yaşanıyor. AVM’nin mal kabul bölümünde çıkan yangına çok sayıda... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
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Mall of İstanbul AVM’nin arka bölümünde yer alan mal kabul alanında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İlk belirlemelere göre yangının neden çıktığı henüz netlik kazanmazken, görgü tanıkları içeriden yoğun duman çıktığını bildirdi.İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildiİhbar üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi.
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tem otoyolu, i̇stanbul başakşehir, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın söndürme tüpü
tem otoyolu, i̇stanbul başakşehir, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın söndürme tüpü

Mall of İstanbul’da yangın: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi, TEM otoyolunda görüş mesafesi ciddi şekilde düştü

16:25 24.06.2025 (güncellendi: 17:26 24.06.2025)
© İHA İstanbul’da Trump AVM'de çıkan yangın, paniğe neden oldu.
 İstanbul’da Trump AVM'de çıkan yangın, paniğe neden oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
© İHA
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İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan Mall of İstanbul Alışveriş Merkezi’nde yangın paniği yaşanıyor. AVM’nin mal kabul bölümünde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, yoğun duman TEM Otoyolu’nda görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü.
Mall of İstanbul AVM’nin arka bölümünde yer alan mal kabul alanında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İlk belirlemelere göre yangının neden çıktığı henüz netlik kazanmazken, görgü tanıkları içeriden yoğun duman çıktığını bildirdi.

İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi

İhbar üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi.
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