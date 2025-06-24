https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/mall-of-istanbulda-yangin-cok-sayida-ekip-bolgeye-sevk-edildi-tem-otoyolunda-gorus-mesafesi-ciddi-1097292567.html

Mall of İstanbul’da yangın: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi, TEM otoyolunda görüş mesafesi ciddi şekilde düştü

Mall of İstanbul’da yangın: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi, TEM otoyolunda görüş mesafesi ciddi şekilde düştü

Sputnik Türkiye

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan Mall of İstanbul Alışveriş Merkezi’nde yangın paniği yaşanıyor. AVM’nin mal kabul bölümünde çıkan yangına çok sayıda... 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T16:25+0300

2025-06-24T16:25+0300

2025-06-24T17:26+0300

türki̇ye

tem otoyolu

i̇stanbul başakşehir

yangın

yangın söndürme

yangın alarmı

yangın söndürme tüpü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1c/1088544636_62:0:1056:559_1920x0_80_0_0_07712a6425bf3b08b754eeaa5f9d1d11.jpg

Mall of İstanbul AVM’nin arka bölümünde yer alan mal kabul alanında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İlk belirlemelere göre yangının neden çıktığı henüz netlik kazanmazken, görgü tanıkları içeriden yoğun duman çıktığını bildirdi.İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildiİhbar üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/bakan-isikhan-duyurdu-600-bin-kamu-iscisini-ilgilendiren-yeni-zam-teklifinde-tarih-belli-oldu-1097292439.html

türki̇ye

tem otoyolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tem otoyolu, i̇stanbul başakşehir, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın söndürme tüpü