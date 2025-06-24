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Kremlin: İsrail ve İran arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladık
Kremlin: İsrail ve İran arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladık
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov’a göre, İsrail ve İran gerçekten ateşkes anlaşmasına varmayı başardılarsa bu memnuniyetle karşılanmalı. 24.06.2025, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında İsrail ve İran arasında varılan ateşkes anlaşmasını değerlendirerek Rusya’nın en baştan beri Ortadoğu’da barış çağrısında bulunduğunu belirtti.Peskov, “Siz ve ben İsrail Başbakanı (Beynamin Netanyahu) Ofisi’nden gelen açıklamayı gördük. Sayın (İran Dışişleri Bakanı Abbas) Arakçi'nin açıklamasını da duyduk. Şimdiye kadar Tahran'dan başka bir açıklama görmedik, duymadık. Tabii ki Başkan (ABD Donald) Trump'ın çok sayıda açıklamalarını da gördük. Eğer gerçekten ateşkese varmak mümkün olduysa bu ancak memnuniyetle karşılanabilir” dedi.“Rusya Federasyonu'nun bu çatışmanın en başından beri talep ettiği şey de buydu" diyen Kremlin Sözcüsü, şunu kaydetti:Ayrıca Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ‘nükleer silah’ polemiği değerlendiren Peskov, “Medvedev kendi bakış açısını kararlı ve tutarlı bir şekilde dile getiriyor. Bu, Rusya için diğerlerinkinden daha önemli” ifadesini kullandı.Peskov’un bugünkü basın brifinginde yaptığı diğer açıklamalar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/lavrov-iranin-israile-saldirmaya-calistigina-iliskin-tek-bir-delil-yoktu-1097281592.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, i̇srail, i̇ran, ateşkes, dmitriy medvedev, donald trump, nato

Kremlin: İsrail ve İran arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladık

13:42 24.06.2025
© AP Photo / Pavel BednyakovKremlin Sarayı
Kremlin Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Pavel Bednyakov
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Kremlin Sözcüsü Peskov’a göre, İsrail ve İran gerçekten ateşkes anlaşmasına varmayı başardılarsa bu memnuniyetle karşılanmalı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında İsrail ve İran arasında varılan ateşkes anlaşmasını değerlendirerek Rusya’nın en baştan beri Ortadoğu’da barış çağrısında bulunduğunu belirtti.
Peskov, “Siz ve ben İsrail Başbakanı (Beynamin Netanyahu) Ofisi’nden gelen açıklamayı gördük. Sayın (İran Dışişleri Bakanı Abbas) Arakçi'nin açıklamasını da duyduk. Şimdiye kadar Tahran'dan başka bir açıklama görmedik, duymadık. Tabii ki Başkan (ABD Donald) Trump'ın çok sayıda açıklamalarını da gördük. Eğer gerçekten ateşkese varmak mümkün olduysa bu ancak memnuniyetle karşılanabilir” dedi.
“Rusya Federasyonu'nun bu çatışmanın en başından beri talep ettiği şey de buydu" diyen Kremlin Sözcüsü, şunu kaydetti:
Yani evet, bu memnuniyetle karşılanabilir ve karşılanmalı. Bunun sürdürülebilir bir ateşkes olmasını umuyoruz.
Ayrıca Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ‘nükleer silah’ polemiği değerlendiren Peskov, “Medvedev kendi bakış açısını kararlı ve tutarlı bir şekilde dile getiriyor. Bu, Rusya için diğerlerinkinden daha önemli” ifadesini kullandı.
Peskov’un bugünkü basın brifinginde yaptığı diğer açıklamalar:
Moskova, ABD'nin İran hedeflerine yönelik saldırıları hakkında uygun kanallardan bilgi alıyor, ancak verilen zararı değerlendirmek zaman alıyor.
NATO, çatışma için yaratılmış bir ittifak, dizginsiz bir militarizasyon yolunda bulunuyor.
NATO görevlileri, savunma harcamalarını GSYİH'nın yüzde 5'ine çıkarma kararını geçirmek için Rusya'yı bir canavara dönüştürme ihtiyacını duyuyordu.
Rusya, Ortadoğu'daki durum hakkındaki net duruşuyla İran'a destek verdi ve Tahran ile ilişkilerini daha da geliştirmeyi amaçlıyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
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Lavrov: İran’ın İsrail’e saldırmaya çalıştığına ilişkin tek bir delil yoktu
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