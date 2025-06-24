https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/kremlin-israil-ve-iran-arasindaki-ateskesi-memnuniyetle-karsiladik-1097287287.html

Kremlin: İsrail ve İran arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladık

Kremlin: İsrail ve İran arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladık

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov’a göre, İsrail ve İran gerçekten ateşkes anlaşmasına varmayı başardılarsa bu memnuniyetle karşılanmalı. 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T13:42+0300

2025-06-24T13:42+0300

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dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında İsrail ve İran arasında varılan ateşkes anlaşmasını değerlendirerek Rusya’nın en baştan beri Ortadoğu’da barış çağrısında bulunduğunu belirtti.Peskov, “Siz ve ben İsrail Başbakanı (Beynamin Netanyahu) Ofisi’nden gelen açıklamayı gördük. Sayın (İran Dışişleri Bakanı Abbas) Arakçi'nin açıklamasını da duyduk. Şimdiye kadar Tahran'dan başka bir açıklama görmedik, duymadık. Tabii ki Başkan (ABD Donald) Trump'ın çok sayıda açıklamalarını da gördük. Eğer gerçekten ateşkese varmak mümkün olduysa bu ancak memnuniyetle karşılanabilir” dedi.“Rusya Federasyonu'nun bu çatışmanın en başından beri talep ettiği şey de buydu" diyen Kremlin Sözcüsü, şunu kaydetti:Ayrıca Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ‘nükleer silah’ polemiği değerlendiren Peskov, “Medvedev kendi bakış açısını kararlı ve tutarlı bir şekilde dile getiriyor. Bu, Rusya için diğerlerinkinden daha önemli” ifadesini kullandı.Peskov’un bugünkü basın brifinginde yaptığı diğer açıklamalar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/lavrov-iranin-israile-saldirmaya-calistigina-iliskin-tek-bir-delil-yoktu-1097281592.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, i̇srail, i̇ran, ateşkes, dmitriy medvedev, donald trump, nato