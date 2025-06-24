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İranlı uzman: İsrail'in bilim insanlarına yönelik terörü stratejik iflasının işaretidir
İranlı uzman: İsrail'in bilim insanlarına yönelik terörü stratejik iflasının işaretidir
Sputnik Türkiye
İranlı uzman Somie Mandagar, İsrail'in bilim insanlarına yönelik terörünün stratejik iflasının işareti olduğunu belirtti. 24.06.2025, Sputnik Türkiye
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Uluslararası ilişkiler uzmanı Somie Mandagar, İsrail'in İran’a yönelik saldırılar sırasında İranlı bilim insanları ve ailelerini hedef almasını Sputnik'e değerlendirdi.İsraillilerin İranlı bilim insanlarını aileleriyle birlikte öldürmesinin Tel Aviv'in gücünü değil, zayıflığını gösterdiğini belirten Mandagar, şunları ifade etti:
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i̇srail, i̇ran, tel aviv, bilim insanı, gazze, savaş suçu, ortadoğu
i̇srail, i̇ran, tel aviv, bilim insanı, gazze, savaş suçu, ortadoğu

İranlı uzman: İsrail'in bilim insanlarına yönelik terörü stratejik iflasının işaretidir

23:52 24.06.2025
© AA / Mostafa AlkharoufBeerşeba
Beerşeba - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
© AA / Mostafa Alkharouf
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İranlı uzman Somie Mandagar, İsrail'in bilim insanlarına yönelik terörünün stratejik iflasının işareti olduğunu belirtti.
Uluslararası ilişkiler uzmanı Somie Mandagar, İsrail'in İran’a yönelik saldırılar sırasında İranlı bilim insanları ve ailelerini hedef almasını Sputnik'e değerlendirdi.
İsraillilerin İranlı bilim insanlarını aileleriyle birlikte öldürmesinin Tel Aviv'in gücünü değil, zayıflığını gösterdiğini belirten Mandagar, şunları ifade etti:

Teknolojik rekabet yerine İsrail, uluslararası standartlara göre savaş suçu olan devlet terörü taktiğini seçiyor.

Bu politika, Gazze'deki soykırımla paralel olarak, İsrail'i izolasyona sürüklüyor. Her yeni kurban, İsrail karşıtı koalisyonunu güçlendiriyor ve Yahudi devletinin meşruiyetini zedeliyor. Terör, politikanın ana aracı haline geldiğinde, bu stratejinin tamamen çöktüğünün işaretidir.

Ortadoğu yeni bir tırmanışın eşiğinde. Uluslararası toplum, çok geç olmadan İsrail'in saldırganlığını durdurmak için sözlerden gerçek önlemlere geçmelidir.

İsrail Parlamentosu (Knesset) - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
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