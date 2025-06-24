İranlı uzman: İsrail'in bilim insanlarına yönelik terörü stratejik iflasının işaretidir

Teknolojik rekabet yerine İsrail, uluslararası standartlara göre savaş suçu olan devlet terörü taktiğini seçiyor.

Bu politika, Gazze'deki soykırımla paralel olarak, İsrail'i izolasyona sürüklüyor. Her yeni kurban, İsrail karşıtı koalisyonunu güçlendiriyor ve Yahudi devletinin meşruiyetini zedeliyor. Terör, politikanın ana aracı haline geldiğinde, bu stratejinin tamamen çöktüğünün işaretidir.

Ortadoğu yeni bir tırmanışın eşiğinde. Uluslararası toplum, çok geç olmadan İsrail'in saldırganlığını durdurmak için sözlerden gerçek önlemlere geçmelidir.