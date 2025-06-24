Brad Pitt yeni filminin galasında, Tom Cruise'la bir araya geldi

Hollywood'un iki ünlü oyuncusu seneler sonra ilk kez kırmızı halıda bir araya geldi. Brad Pitt'in başrolünde oynadığı 'F1: The Movie' filminin Londra'da yapılan galasında sürpriz konuk Tom Cruise da vardı. Cruise, 1994 yapımı 'Vampirle Görüşme' filminden bu yana ilk kez Pitt'le aynı kırmızı halıda boy gösterdi.