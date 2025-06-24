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Brad Pitt yeni filminin galasında, Tom Cruise'la bir araya geldi
Brad Pitt yeni filminin galasında, Tom Cruise'la bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Brad Pitt ve Tom Cruise, “F1 The Movie”nin Londra galasında yıllar sonra bir araya geldi. Pitt'in başrolde olduğu filmde Formula 1 dünyasının perde arkası sinemaya taşınıyor. İşte film kadrosu ve gala gecesinden detaylar…
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Brad Pitt yeni filminin galasında, Tom Cruise'la bir araya geldi

12:19 24.06.2025 (güncellendi: 12:26 24.06.2025)
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Hollywood'un iki ünlü oyuncusu seneler sonra ilk kez kırmızı halıda bir araya geldi. Brad Pitt'in başrolünde oynadığı 'F1: The Movie' filminin Londra'da yapılan galasında sürpriz konuk Tom Cruise da vardı. Cruise, 1994 yapımı 'Vampirle Görüşme' filminden bu yana ilk kez Pitt'le aynı kırmızı halıda boy gösterdi.
© Loredana Sangiuliano

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Empire Leicester Meydanı'nda “F1: The Movie” filminin Avrupa prömiyeri gerçekleştirildi.

İngiltere&#x27;nin başkenti Londra&#x27;da bulunan Empire Leicester Meydanı&#x27;nda “F1: The Movie” filminin Avrupa prömiyeri gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye
1/6
© Loredana Sangiuliano

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Empire Leicester Meydanı'nda “F1: The Movie” filminin Avrupa prömiyeri gerçekleştirildi.

© Scott A Garfitt

Filmin galasına, başrol oyuncusu Brad Pitt ile sürpriz olarak katılan Tom Cruise arasında duylu bir karşılaşma yaşandı.

Filmin galasına, başrol oyuncusu Brad Pitt ile sürpriz olarak katılan Tom Cruise arasında duylu bir karşılaşma yaşandı. - Sputnik Türkiye
2/6
© Scott A Garfitt

Filmin galasına, başrol oyuncusu Brad Pitt ile sürpriz olarak katılan Tom Cruise arasında duylu bir karşılaşma yaşandı.

© Loredana Sangiuliano

İkili, 1994 yapımı “Interview with the Vampire” filminden bu yana ilk kez birlikte kırmızı halıya çıktı

İkili, 1994 yapımı “Interview with the Vampire” filminden bu yana ilk kez birlikte kırmızı halıya çıktı - Sputnik Türkiye
3/6
© Loredana Sangiuliano

İkili, 1994 yapımı “Interview with the Vampire” filminden bu yana ilk kez birlikte kırmızı halıya çıktı

© Scott A Garfitt

Brad Pitt, filmde eski bir Formula 1 şampiyonu olan Sonny Hayes karakterine hayat veriyor. Joseph Kosinski’nin yönettiği, Jerry Bruckheimer’ın yapımcılığını üstlendiği projede Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies, Damson Idris gibi isimler de rol alıyor .

Brad Pitt, filmde eski bir Formula 1 şampiyonu olan Sonny Hayes karakterine hayat veriyor. Joseph Kosinski’nin yönettiği, Jerry Bruckheimer’ın yapımcılığını üstlendiği projede Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies, Damson Idris gibi isimler de rol alıyor . - Sputnik Türkiye
4/6
© Scott A Garfitt

Brad Pitt, filmde eski bir Formula 1 şampiyonu olan Sonny Hayes karakterine hayat veriyor. Joseph Kosinski’nin yönettiği, Jerry Bruckheimer’ın yapımcılığını üstlendiği projede Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies, Damson Idris gibi isimler de rol alıyor .

© Loredana Sangiuliano

Gerçek yarış pistlerinde çekimler yapan ekip, Formula 1 dünyasının gerçekliğini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Çekimler sırasında ünlü Formula 1 yarışçısı Lewis Hamilton’ın danışmanlık desteği vermiş olması da dikkatleri üzerine çekti.

Gerçek yarış pistlerinde çekimler yapan ekip, Formula 1 dünyasının gerçekliğini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Çekimler sırasında ünlü Formula 1 yarışçısı Lewis Hamilton’ın danışmanlık desteği vermiş olması da dikkatleri üzerine çekti. - Sputnik Türkiye
5/6
© Loredana Sangiuliano

Gerçek yarış pistlerinde çekimler yapan ekip, Formula 1 dünyasının gerçekliğini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Çekimler sırasında ünlü Formula 1 yarışçısı Lewis Hamilton’ın danışmanlık desteği vermiş olması da dikkatleri üzerine çekti.

© Loredana Sangiuliano

Tom Cruise, galada Pitt ile samimi bir kucaklaşma yaşayıp bol bol sohbet etti.

Tom Cruise, galada Pitt ile samimi bir kucaklaşma yaşayıp bol bol sohbet etti. - Sputnik Türkiye
6/6
© Loredana Sangiuliano

Tom Cruise, galada Pitt ile samimi bir kucaklaşma yaşayıp bol bol sohbet etti.

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