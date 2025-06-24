Brad Pitt yeni filminin galasında, Tom Cruise'la bir araya geldi
Brad Pitt yeni filminin galasında, Tom Cruise'la bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Brad Pitt ve Tom Cruise, “F1 The Movie”nin Londra galasında yıllar sonra bir araya geldi. Pitt'in başrolde olduğu filmde Formula 1 dünyasının perde arkası sinemaya taşınıyor. İşte film kadrosu ve gala gecesinden detaylar…
Hollywood'un iki ünlü oyuncusu seneler sonra ilk kez kırmızı halıda bir araya geldi. Brad Pitt'in başrolünde oynadığı 'F1: The Movie' filminin Londra'da yapılan galasında sürpriz konuk Tom Cruise da vardı. Cruise, 1994 yapımı 'Vampirle Görüşme' filminden bu yana ilk kez Pitt'le aynı kırmızı halıda boy gösterdi.
Brad Pitt, filmde eski bir Formula 1 şampiyonu olan Sonny Hayes karakterine hayat veriyor. Joseph Kosinski’nin yönettiği, Jerry Bruckheimer’ın yapımcılığını üstlendiği projede Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies, Damson Idris gibi isimler de rol alıyor .
Brad Pitt, filmde eski bir Formula 1 şampiyonu olan Sonny Hayes karakterine hayat veriyor. Joseph Kosinski’nin yönettiği, Jerry Bruckheimer’ın yapımcılığını üstlendiği projede Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies, Damson Idris gibi isimler de rol alıyor .
Gerçek yarış pistlerinde çekimler yapan ekip, Formula 1 dünyasının gerçekliğini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Çekimler sırasında ünlü Formula 1 yarışçısı Lewis Hamilton’ın danışmanlık desteği vermiş olması da dikkatleri üzerine çekti.
Gerçek yarış pistlerinde çekimler yapan ekip, Formula 1 dünyasının gerçekliğini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Çekimler sırasında ünlü Formula 1 yarışçısı Lewis Hamilton’ın danışmanlık desteği vermiş olması da dikkatleri üzerine çekti.