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Muslera 14 yıl sonra farklı takımın formasını giydi: Galatasaraylı taraftarlardan duygusal yorum yağdı
Muslera 14 yıl sonra farklı takımın formasını giydi: Galatasaraylı taraftarlardan duygusal yorum yağdı
Sputnik Türkiye
Galatasaray'dan ayrılan Muslera, 14 yıl sonra farklı bir takımın formasını giydi ve imzasını attı. Galatasaraylı taraftarlar ise Muslera'nın paylaşımına... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T17:20+0300
2025-06-24T17:20+0300
spor
fernando muslera
transfer
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Galatasaray'da 14 yıl kale bekçiliği yapan Fernando Muslera, Estudiantes'e transfer olmuştu. Bugün sözleşmeye imza atan Muslera, farklı bir takımın formasını giydi. Galatasaraylı hayranları ise, 'Seni başka bir takımın formasıyla görmek de varmış', 'Sevdiğin kızı, başka biriyle görürsün ya; Öyle bişey işte...' yorumları yaptı. 2026'ya kadar anlaştıEstudiantes'e transfer olan Fernando Muslera, 14 yıl sonra ilk kez Galatasaray'dan başka bir kulüp takımının formasını giydi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 38 yaşındaki Muslera, Estudiantes ile 2026 yılının Aralık ayına kadar sürecek bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. 'Sevdiğin kızı, başka biriyle görürsün ya; Öyle bir şey işte...'Resmi olarak açıklanan bu transferin ardından Galatasaraylı taraftarlar duygusal anlar yaşadı. Sosyal medyada Muslera'nın fotoğrafının altına ise, 'Nasıl giyecen sen şimdi başka bir rengi', 'Dayanamam başka takım formasıyla görmeye', 'Sevdiğin kızı, başka biriyle görürsün ya; Öyle bir şey işte...', 'Hani en sevdiğini kaybettiğinde İçin yanar yanar yanar yanar ya ben de seni kaybettim ağlarım şimdi' yorumları yapıldı.
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fernando muslera, transfer

Muslera 14 yıl sonra farklı takımın formasını giydi: Galatasaraylı taraftarlardan duygusal yorum yağdı

17:20 24.06.2025
© AA / Hakan AkgünGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
© AA / Hakan Akgün
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Galatasaray'dan ayrılan Muslera, 14 yıl sonra farklı bir takımın formasını giydi ve imzasını attı. Galatasaraylı taraftarlar ise Muslera'nın paylaşımına duygusal yorumlar yağdırdı.
Galatasaray'da 14 yıl kale bekçiliği yapan Fernando Muslera, Estudiantes'e transfer olmuştu. Bugün sözleşmeye imza atan Muslera, farklı bir takımın formasını giydi. Galatasaraylı hayranları ise, 'Seni başka bir takımın formasıyla görmek de varmış', 'Sevdiğin kızı, başka biriyle görürsün ya; Öyle bişey işte...' yorumları yaptı.

2026'ya kadar anlaştı

Estudiantes'e transfer olan Fernando Muslera, 14 yıl sonra ilk kez Galatasaray'dan başka bir kulüp takımının formasını giydi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 38 yaşındaki Muslera, Estudiantes ile 2026 yılının Aralık ayına kadar sürecek bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.

'Sevdiğin kızı, başka biriyle görürsün ya; Öyle bir şey işte...'

Resmi olarak açıklanan bu transferin ardından Galatasaraylı taraftarlar duygusal anlar yaşadı. Sosyal medyada Muslera'nın fotoğrafının altına ise, 'Nasıl giyecen sen şimdi başka bir rengi', 'Dayanamam başka takım formasıyla görmeye', 'Sevdiğin kızı, başka biriyle görürsün ya; Öyle bir şey işte...', 'Hani en sevdiğini kaybettiğinde İçin yanar yanar yanar yanar ya ben de seni kaybettim ağlarım şimdi' yorumları yapıldı.
Fernando Muslera - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
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