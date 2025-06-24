https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/fsb-berdyanskta-dogalgaz-boru-hattini-havaya-ucurmayi-planlayan-sabotajcilari-gozaltina-aldi-1097275118.html

FSB, Berdyansk'ta doğalgaz boru hattını havaya uçurmayı planlayan sabotajcıları gözaltına aldı

FSB, Berdyansk'ta doğalgaz boru hattını havaya uçurmayı planlayan sabotajcıları gözaltına aldı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Zaporojye Bölgesi’nde güvenlik güçlerinin Berdyansk'ta bir doğalgaz dağıtım tesisini havaya uçurmayı planlayan 3... 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T10:35+0300

2025-06-24T10:35+0300

2025-06-24T10:52+0300

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doğalgaz dağıtım merkezi

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gözaltı

fsb

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

rusya federasyonu federal güvenlik servisi

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FSB Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Zaporojye Bölgesi’nde güvenlik güçleri, Berdyansk kentinde bir doğalgaz dağıtım tesisini havaya uçurmayı planlayan 3 sabotajcıyı gözaltına aldı, yakalananların üzerinde patlayıcılar ele geçirildi.Açıklamada, “Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi, Zaporojye Bölgesi’nde bölgedeki bir yaşam destek tesisinde sabotaj düzenlemeye, yasadışı olarak patlayıcı ve patlayıcı cihazları edinmeye, depolamaya ve taşımaya karışan üç Rus vatandaşını gözaltına aldı. Söz konusu kişiler, Berdyansk kentinde bir gaz dağıtım şebekesi tesisini havaya uçurmaya çalışırken suçüstü yakalandı” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre, olay yerinde ve faillerin ikamet adreslerinde el yapımı patlayıcı düzenek ve yapımında kullanılan detaylar ele geçirildi.Berdyansk'ta gözaltına alınan sabotajcılar, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile işbirliği yaparak bir doğalgaz dağıtım istasyonunu patlatma hazırlığında olduklarını itiraf etti.FSB Soruşturma Dairesi sanıklar hakkında, bir grup kişi tarafından sabotaj girişimi, ayrıca patlayıcı madde veya patlayıcı cihazları yasadışı edinme, teslim, depolama, taşıma, gönderme veya taşıma maddeleri uyarınca ceza davası açtı.

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