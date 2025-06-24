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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/fsb-berdyanskta-dogalgaz-boru-hattini-havaya-ucurmayi-planlayan-sabotajcilari-gozaltina-aldi-1097275118.html
FSB, Berdyansk'ta doğalgaz boru hattını havaya uçurmayı planlayan sabotajcıları gözaltına aldı
FSB, Berdyansk'ta doğalgaz boru hattını havaya uçurmayı planlayan sabotajcıları gözaltına aldı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Zaporojye Bölgesi’nde güvenlik güçlerinin Berdyansk'ta bir doğalgaz dağıtım tesisini havaya uçurmayı planlayan 3... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T10:35+0300
2025-06-24T10:52+0300
dünya
rusya
berdyansk
zaporojye bölgesi
doğalgaz dağıtım merkezi
sabotaj
gözaltı
fsb
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
rusya federasyonu federal güvenlik servisi
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FSB Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Zaporojye Bölgesi’nde güvenlik güçleri, Berdyansk kentinde bir doğalgaz dağıtım tesisini havaya uçurmayı planlayan 3 sabotajcıyı gözaltına aldı, yakalananların üzerinde patlayıcılar ele geçirildi.Açıklamada, “Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi, Zaporojye Bölgesi’nde bölgedeki bir yaşam destek tesisinde sabotaj düzenlemeye, yasadışı olarak patlayıcı ve patlayıcı cihazları edinmeye, depolamaya ve taşımaya karışan üç Rus vatandaşını gözaltına aldı. Söz konusu kişiler, Berdyansk kentinde bir gaz dağıtım şebekesi tesisini havaya uçurmaya çalışırken suçüstü yakalandı” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre, olay yerinde ve faillerin ikamet adreslerinde el yapımı patlayıcı düzenek ve yapımında kullanılan detaylar ele geçirildi.Berdyansk'ta gözaltına alınan sabotajcılar, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile işbirliği yaparak bir doğalgaz dağıtım istasyonunu patlatma hazırlığında olduklarını itiraf etti.FSB Soruşturma Dairesi sanıklar hakkında, bir grup kişi tarafından sabotaj girişimi, ayrıca patlayıcı madde veya patlayıcı cihazları yasadışı edinme, teslim, depolama, taşıma, gönderme veya taşıma maddeleri uyarınca ceza davası açtı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/helikopter-parcalarini-ukraynaya-kaciracaklardi-fsb-yasadisi-faaliyeti-engelledi-1096882517.html
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rusya, berdyansk, zaporojye bölgesi, doğalgaz dağıtım merkezi, sabotaj, gözaltı, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya federasyonu federal güvenlik servisi, dava, ceza davası
rusya, berdyansk, zaporojye bölgesi, doğalgaz dağıtım merkezi, sabotaj, gözaltı, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya federasyonu federal güvenlik servisi, dava, ceza davası

FSB, Berdyansk'ta doğalgaz boru hattını havaya uçurmayı planlayan sabotajcıları gözaltına aldı

10:35 24.06.2025 (güncellendi: 10:52 24.06.2025)
© Sputnik / Дмитрий МакеевRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Zaporojye Bölgesi’nde güvenlik güçlerinin Berdyansk'ta bir doğalgaz dağıtım tesisini havaya uçurmayı planlayan 3 sabotajcıyı gözaltına aldıklarını bildirdi.
FSB Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Zaporojye Bölgesi’nde güvenlik güçleri, Berdyansk kentinde bir doğalgaz dağıtım tesisini havaya uçurmayı planlayan 3 sabotajcıyı gözaltına aldı, yakalananların üzerinde patlayıcılar ele geçirildi.
Açıklamada, “Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi, Zaporojye Bölgesi’nde bölgedeki bir yaşam destek tesisinde sabotaj düzenlemeye, yasadışı olarak patlayıcı ve patlayıcı cihazları edinmeye, depolamaya ve taşımaya karışan üç Rus vatandaşını gözaltına aldı. Söz konusu kişiler, Berdyansk kentinde bir gaz dağıtım şebekesi tesisini havaya uçurmaya çalışırken suçüstü yakalandı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre, olay yerinde ve faillerin ikamet adreslerinde el yapımı patlayıcı düzenek ve yapımında kullanılan detaylar ele geçirildi.
Berdyansk'ta gözaltına alınan sabotajcılar, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile işbirliği yaparak bir doğalgaz dağıtım istasyonunu patlatma hazırlığında olduklarını itiraf etti.
FSB Soruşturma Dairesi sanıklar hakkında, bir grup kişi tarafından sabotaj girişimi, ayrıca patlayıcı madde veya patlayıcı cihazları yasadışı edinme, teslim, depolama, taşıma, gönderme veya taşıma maddeleri uyarınca ceza davası açtı.
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