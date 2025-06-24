https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/fransadaki-muzik-festivalinde-siringali-saldiri-alarmi-145-kisi-sikayetci-oldu-12-gozalti-1097282849.html
Fransa’daki müzik festivalinde şırıngalı saldırı alarmı: 145 kişi şikayetçi oldu, 12 gözaltı
Fransa’daki müzik festivalinde şırıngalı saldırı alarmı: 145 kişi şikayetçi oldu, 12 gözaltı
Sputnik Türkiye
Fransa genelinde düzenlenen Fête de la Musique etkinliklerinde 145 kişi, kimliği belirsiz kişilerce enjektörle iğnelenerek saldırıya uğradığını bildirdi... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T12:54+0300
2025-06-24T12:54+0300
2025-06-24T12:54+0300
dünya
fransa
i̇çişleri bakanlığı
paris savcılığı
saldırı
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Fransa'nın çeşitli kentlerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Fête de la Musique (Müzik Bayramı) bu yıl ciddi bir güvenlik krizine sahne oldu. Ülke genelinde düzenlenen açık hava müzik etkinliklerinde 145 kişi, enjektörle iğnelenerek saldırıya uğradığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı, olayla bağlantılı olarak 12 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Paris'te milyonlarca insanın sokaklara döküldüğü gecede, sadece başkentte 13 vaka kayıtlara geçti. Paris Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, ayrı bölgelerde yaşanan üç vaka hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı. Vakaların kurbanlarından birinin 15 yaşındaki bir kız çocuğu, diğerinin ise 18 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.Saldırı sırasında kullanılan iğnelerde bulunan madde ile ilgili açıklama yapılmazken bazı kurbanların toksikolojik test için hastaneye sevk edildiği belirtildi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, saldırıların 'özellikle kadınların hedef alındığı' belirtildi. İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 145 kişinin karakollara giderek kendilerine festivalde şırıngayla yabancı bir maddenin enjekte edildiği şikayetinde bulundu. Saldırılara ilişkin başlatılan soruşturmalarda 19 ila 44 yaşlarındaki 12 kişi gözaltına alındı.2022 yılında da benzer şekilde, şırıngayla yapılan saldırılar sonrası, bilinç kaybına yol açan maddelerin kullanıldığı şüphesi gündeme gelmişti.
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fransa, i̇çişleri bakanlığı, paris savcılığı, saldırı
fransa, i̇çişleri bakanlığı, paris savcılığı, saldırı
Fransa’daki müzik festivalinde şırıngalı saldırı alarmı: 145 kişi şikayetçi oldu, 12 gözaltı
Fransa genelinde düzenlenen Fête de la Musique etkinliklerinde 145 kişi, kimliği belirsiz kişilerce enjektörle iğnelenerek saldırıya uğradığını bildirdi. Olayla bağlantılı olarak 12 kişi gözaltına alındı, soruşturmalar sürüyor.
Fransa'nın çeşitli kentlerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Fête de la Musique (Müzik Bayramı) bu yıl ciddi bir güvenlik krizine sahne oldu. Ülke genelinde düzenlenen açık hava müzik etkinliklerinde 145 kişi, enjektörle iğnelenerek saldırıya uğradığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı, olayla bağlantılı olarak 12 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Paris'te milyonlarca insanın sokaklara döküldüğü gecede, sadece başkentte 13 vaka kayıtlara geçti. Paris Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, ayrı bölgelerde yaşanan üç vaka hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı. Vakaların kurbanlarından birinin 15 yaşındaki bir kız çocuğu, diğerinin ise 18 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.
Saldırı sırasında kullanılan iğnelerde bulunan madde ile ilgili açıklama yapılmazken bazı kurbanların toksikolojik test için hastaneye sevk edildiği belirtildi.
Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, saldırıların 'özellikle kadınların hedef alındığı' belirtildi. İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 145 kişinin karakollara giderek kendilerine festivalde şırıngayla yabancı bir maddenin enjekte edildiği şikayetinde bulundu. Saldırılara ilişkin başlatılan soruşturmalarda 19 ila 44 yaşlarındaki 12 kişi gözaltına alındı.
2022 yılında da benzer şekilde, şırıngayla yapılan saldırılar sonrası, bilinç kaybına yol açan maddelerin kullanıldığı şüphesi gündeme gelmişti.