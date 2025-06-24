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Sıcak iklim bölgelerinde merkezi ısıtma zorunluluğu kaldırıldı: Hangi iller etkilendi?
Sıcak iklim bölgelerinde merkezi ısıtma zorunluluğu kaldırıldı: Hangi iller etkilendi?
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin en sıcak illerinden bazılarını ilgilendiren önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Hatay gibi çok sıcak iklim... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T12:44+0300
2025-06-24T12:46+0300
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Merkezi ısıtma sistemi zorunluluğu, çok sıcak iklim kuşağındaki bazı illerde kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Hatay’ın belirli ilçelerinde bireysel ısınma sistemlerinin önü açıldı.Merkezi ısıtma sistemi hangi şartlarda zorunlu?“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Enerji Performansı Direktifi ve Yeşil Mutabakat hedefleri doğrultusunda yönetmelikte güncellemeler yaptı. Yönetmelikle, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve daha sürdürülebilir şehirlerin inşa edilmesi amaçlandı.Sıcak bölgelerde bireysel ısınmaGüncellenen TS 825 Isı Yalıtım Kuralları standardı kapsamında, çok sıcak iklim bölgeleri olarak tanımlanan Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Hatay’ın bazı ilçelerinde merkezi ısıtma sistemi kurma zorunluluğu kaldırıldı. Bu bölgelerde bireysel ısıtma sistemlerinin daha verimli ve ekonomik olduğu değerlendirildi.
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konut, sıcak hava, adana
konut, sıcak hava, adana

Sıcak iklim bölgelerinde merkezi ısıtma zorunluluğu kaldırıldı: Hangi iller etkilendi?

12:44 24.06.2025 (güncellendi: 12:46 24.06.2025)
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Türkiye’nin en sıcak illerinden bazılarını ilgilendiren önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Hatay gibi çok sıcak iklim bölgelerinde, yeni yapılan binalarda artık merkezi ısıtma sistemi kurma zorunluluğu olmayacak.
Merkezi ısıtma sistemi zorunluluğu, çok sıcak iklim kuşağındaki bazı illerde kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Hatay’ın belirli ilçelerinde bireysel ısınma sistemlerinin önü açıldı.

Merkezi ısıtma sistemi hangi şartlarda zorunlu?

“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Enerji Performansı Direktifi ve Yeşil Mutabakat hedefleri doğrultusunda yönetmelikte güncellemeler yaptı. Yönetmelikle, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve daha sürdürülebilir şehirlerin inşa edilmesi amaçlandı.

Sıcak bölgelerde bireysel ısınma

Güncellenen TS 825 Isı Yalıtım Kuralları standardı kapsamında, çok sıcak iklim bölgeleri olarak tanımlanan Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Hatay’ın bazı ilçelerinde merkezi ısıtma sistemi kurma zorunluluğu kaldırıldı. Bu bölgelerde bireysel ısıtma sistemlerinin daha verimli ve ekonomik olduğu değerlendirildi.
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