En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Düzenleme için harekete geçildi, masadaki rakam ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Fatih Altaylı’nın sözleri tarihi bir anekdot içeriyordu'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Okullarda forma zorunluluğu geri geliyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
6 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İran’dan Hürmüz Boğazı hamlesi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
16 milyar veri açığa çıktı
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Osmanlı pazaryerlerinden günümüze bir mecaz
15:15
3 dk
SESLİ HABER
Politico: Trump, Avrupa internetinin fişini çekebilir
15:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Amerikancılık yaparken İsrail karşıtı olamazsınız'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Savaş teknolojisinin kısa tarihi: Füzenin izinde
17:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Yalanla ışık kapatılmaz: Güneş balçıkla sıvanmaz’
18:10
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’in ‘demir kubbesini’ delen İran füzeleri
18:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:08
82 dk
SESLİ HABER
Trump’ın ikiyüzlülüğü: İran’ı nasıl vurdular
20:41
4 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın hava savunma gücü
22:34
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Amerika'nın hayat damarları petrolle ilgilidir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni madencilik yasası neleri götürecek?
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
ChatGPT’nin fazla kullanımı insanı aptallaştırıyor mu?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Orhun Yazıtlarından, Ahilik teşkilatına dayanışmanın hikâyesi
14:05
2 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-olacak-duzenleme-icin-harekete-gecildi-masadaki-rakam-ortaya-cikti-1097274419.html
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Düzenleme için harekete geçildi, masadaki rakam ortaya çıktı
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Düzenleme için harekete geçildi, masadaki rakam ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
AK Parti, 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşı için yasal düzenleme hazırlığına başladı. Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon farkı sonrasında... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T09:54+0300
2025-06-24T09:54+0300
ekonomi̇
en düşük emekli maaşı
kök maaş
emekli
emekli maaşı
emekli maaş zam oranı
maaş zammı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aade787c7952dcab622d6ac6cd1c0c26.jpg
AK Parti, halen 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşını yeniden düzenlemek üzere çalışmalara başladı. 3 Temmuz’da TÜİK tarafından açıklanacak SSK ve Bağ-Kur emekli maaş artış oranları, düzenlemenin temelini oluşturacak.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakam verildiEkonomim'in haberine göre, 2025’in ilk 5 ayında oluşan enflasyon farkı yüzde 15,09 olarak gerçekleşti. Haziran ayında enflasyon yüzde 1 çıkarsa, toplam fark yüzde 16,24 olacak. Bu durumda en düşük maaş 16 bin 819 TL'ye yükselecek. Eğer haziran enflasyonu yüzde 2 olursa, fark yüzde 17,39’a çıkacak ve maaş 16 bin 985 TL olacak.Mevcut yasal çerçevede, kök maaşı 14 bin 469 TL’nin altında olan emekliler bu rakama tamamlanıyor. Ancak yasal düzenleme yapılmazsa bu kişiler zamdan yararlanamayacak. Bu nedenle AK Parti, kök aylığı düşük olanların da artıştan faydalanabilmesi için bir yasa taslağı hazırlıyor.AK Parti'nin ilk değerlendirmelerine göre en düşük emekli maaşı, 16 bin 850 ile 17 bin 100 TL aralığında olacak. Bu artıştan yaklaşık 4 milyon emekli yararlanacak. 6 aylık artışın devlete maliyeti ise 60 milyar TL'yi bulacak.Net rakamın belirlenmesinin ardından, hazırlanan teklifin 10-12 maddelik Çalışma Bakanlığı düzenlemeleriyle birlikte Meclis’e sunulması bekleniyor. Yasa teklifinin Temmuz’un ikinci haftasında TBMM gündemine gelmesi planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/kredi-kartlarinda-limit-duzenlemesi-olacak-mi-faizler-dusecek-mi-uzman-isim-acikladi-1097273030.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1924c8926d08ee499b6e21dabcfac545.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
en düşük emekli maaşı, kök maaş, emekli, emekli maaşı, emekli maaş zam oranı, maaş zammı
en düşük emekli maaşı, kök maaş, emekli, emekli maaşı, emekli maaş zam oranı, maaş zammı

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Düzenleme için harekete geçildi, masadaki rakam ortaya çıktı

09:54 24.06.2025
© AAMemur ve emekli zammı
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
© AA
Abone ol
AK Parti, 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşı için yasal düzenleme hazırlığına başladı. Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon farkı sonrasında maaşların 16 bin 850-17 bin 100 TL aralığına çıkması bekleniyor. 4 milyon emekliyi ilgilendiren artışın maliyeti 60 milyar TL’yi bulacak.
AK Parti, halen 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşını yeniden düzenlemek üzere çalışmalara başladı. 3 Temmuz’da TÜİK tarafından açıklanacak SSK ve Bağ-Kur emekli maaş artış oranları, düzenlemenin temelini oluşturacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakam verildi

Ekonomim'in haberine göre, 2025’in ilk 5 ayında oluşan enflasyon farkı yüzde 15,09 olarak gerçekleşti. Haziran ayında enflasyon yüzde 1 çıkarsa, toplam fark yüzde 16,24 olacak. Bu durumda en düşük maaş 16 bin 819 TL'ye yükselecek. Eğer haziran enflasyonu yüzde 2 olursa, fark yüzde 17,39’a çıkacak ve maaş 16 bin 985 TL olacak.
Mevcut yasal çerçevede, kök maaşı 14 bin 469 TL’nin altında olan emekliler bu rakama tamamlanıyor. Ancak yasal düzenleme yapılmazsa bu kişiler zamdan yararlanamayacak. Bu nedenle AK Parti, kök aylığı düşük olanların da artıştan faydalanabilmesi için bir yasa taslağı hazırlıyor.
AK Parti'nin ilk değerlendirmelerine göre en düşük emekli maaşı, 16 bin 850 ile 17 bin 100 TL aralığında olacak. Bu artıştan yaklaşık 4 milyon emekli yararlanacak. 6 aylık artışın devlete maliyeti ise 60 milyar TL'yi bulacak.
Net rakamın belirlenmesinin ardından, hazırlanan teklifin 10-12 maddelik Çalışma Bakanlığı düzenlemeleriyle birlikte Meclis’e sunulması bekleniyor. Yasa teklifinin Temmuz’un ikinci haftasında TBMM gündemine gelmesi planlanıyor.
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
EKONOMİ
Kredi kartlarında limit düzenlemesi olacak mı? Faizler düşecek mi? Uzman isim açıkladı
09:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала