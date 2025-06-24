https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-olacak-duzenleme-icin-harekete-gecildi-masadaki-rakam-ortaya-cikti-1097274419.html

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Düzenleme için harekete geçildi, masadaki rakam ortaya çıktı

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Düzenleme için harekete geçildi, masadaki rakam ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

AK Parti, 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşı için yasal düzenleme hazırlığına başladı. Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon farkı sonrasında... 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T09:54+0300

2025-06-24T09:54+0300

2025-06-24T09:54+0300

ekonomi̇

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AK Parti, halen 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşını yeniden düzenlemek üzere çalışmalara başladı. 3 Temmuz’da TÜİK tarafından açıklanacak SSK ve Bağ-Kur emekli maaş artış oranları, düzenlemenin temelini oluşturacak.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakam verildiEkonomim'in haberine göre, 2025’in ilk 5 ayında oluşan enflasyon farkı yüzde 15,09 olarak gerçekleşti. Haziran ayında enflasyon yüzde 1 çıkarsa, toplam fark yüzde 16,24 olacak. Bu durumda en düşük maaş 16 bin 819 TL'ye yükselecek. Eğer haziran enflasyonu yüzde 2 olursa, fark yüzde 17,39’a çıkacak ve maaş 16 bin 985 TL olacak.Mevcut yasal çerçevede, kök maaşı 14 bin 469 TL’nin altında olan emekliler bu rakama tamamlanıyor. Ancak yasal düzenleme yapılmazsa bu kişiler zamdan yararlanamayacak. Bu nedenle AK Parti, kök aylığı düşük olanların da artıştan faydalanabilmesi için bir yasa taslağı hazırlıyor.AK Parti'nin ilk değerlendirmelerine göre en düşük emekli maaşı, 16 bin 850 ile 17 bin 100 TL aralığında olacak. Bu artıştan yaklaşık 4 milyon emekli yararlanacak. 6 aylık artışın devlete maliyeti ise 60 milyar TL'yi bulacak.Net rakamın belirlenmesinin ardından, hazırlanan teklifin 10-12 maddelik Çalışma Bakanlığı düzenlemeleriyle birlikte Meclis’e sunulması bekleniyor. Yasa teklifinin Temmuz’un ikinci haftasında TBMM gündemine gelmesi planlanıyor.

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