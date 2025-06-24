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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/ekrem-imamoglu-hakkinda-yeni-iddianame-4-yil-1-aya-kadar-hapsi-istendi-1097290627.html
Ekrem İmamoğlu hakkında yeni iddianame: 4 yıl 1 aya kadar hapsi istendi
Ekrem İmamoğlu hakkında yeni iddianame: 4 yıl 1 aya kadar hapsi istendi
Sputnik Türkiye
Ekrem İmamoğlu hakkında 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan iddianame hazırlandı. İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T15:33+0300
2025-06-24T15:35+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
iddianame
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. İmamoğlu'nun, 23 Mart'ta "PKK silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanmasını talep eden iki cumhuriyet savcısına yönelik hakaret içerikli beyanları nedeniyle 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapsi istendiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 2 cumhuriyet savcısı "müşteki" olarak yer aldı.Beyanlarının savunma hakkı sınırlarını aştığı iddiası İddianamede, İmamoğlu'nun 23 Mart'ta "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği anımsatıldı. Hakimlikteki sorgusunda İmamoğlu'nun, tutuklamaya sevk yazısında isimleri bulunan iki cumhuriyet savcısına yönelik hakaret içerikli beyanları nedeniyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi.İmamoğlu'nun hakimlik ifadesine yer verilen iddianamede, söz konusu beyanlarının savunma hakkı sınırlarını aştığı, şeref ve saygınlığı rencide edecek nitelikte olduğu öne sürüldü.İmamoğlu savunmasında kamu adına eleştiri vurgusu yaptıİddianamede, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan yürütülen soruşturmada, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İmamoğlu'nun ifadesinin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındığı belirtildi. Suçlamayı kabul etmeyen İmamoğlu'nun, şahısların ailelerine, özel hayatlarına, onurlarına dair bir hakarette bulunmadığını, kamu adına eleştiri getirdiğini söylediği yer aldı. 4 yıl 1 aya kadar hapsi istendiİddianamede, İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası verilmesi, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması istendi.İstanbul asliye ceza mahkemesince iddianame kabul edildi.
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ekrem imamoğlu
ekrem imamoğlu

Ekrem İmamoğlu hakkında yeni iddianame: 4 yıl 1 aya kadar hapsi istendi

15:33 24.06.2025 (güncellendi: 15:35 24.06.2025)
© AP Photo / Burhan OzbiliciEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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Ekrem İmamoğlu hakkında 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan iddianame hazırlandı. İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. İmamoğlu'nun, 23 Mart'ta "PKK silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanmasını talep eden iki cumhuriyet savcısına yönelik hakaret içerikli beyanları nedeniyle 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapsi istendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 2 cumhuriyet savcısı "müşteki" olarak yer aldı.

Beyanlarının savunma hakkı sınırlarını aştığı iddiası

İddianamede, İmamoğlu'nun 23 Mart'ta "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği anımsatıldı. Hakimlikteki sorgusunda İmamoğlu'nun, tutuklamaya sevk yazısında isimleri bulunan iki cumhuriyet savcısına yönelik hakaret içerikli beyanları nedeniyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
İmamoğlu'nun hakimlik ifadesine yer verilen iddianamede, söz konusu beyanlarının savunma hakkı sınırlarını aştığı, şeref ve saygınlığı rencide edecek nitelikte olduğu öne sürüldü.

İmamoğlu savunmasında kamu adına eleştiri vurgusu yaptı

İddianamede, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan yürütülen soruşturmada, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İmamoğlu'nun ifadesinin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındığı belirtildi. Suçlamayı kabul etmeyen İmamoğlu'nun, şahısların ailelerine, özel hayatlarına, onurlarına dair bir hakarette bulunmadığını, kamu adına eleştiri getirdiğini söylediği yer aldı.

4 yıl 1 aya kadar hapsi istendi

İddianamede, İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası verilmesi, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması istendi.
İstanbul asliye ceza mahkemesince iddianame kabul edildi.
Mehmet Pehlivan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
POLİTİKA
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı
19 Haziran , 20:14
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