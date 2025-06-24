https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/darica-belediye-baskani-muzaffer-biyik-silahli-saldirida-yaralandi-1097298193.html

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık silahlı saldırıda yaralandı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık silahlı saldırıda yaralandı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen olayda, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, görevli bir zabıta memuru tarafından silahla vurularak yaralandı... 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T19:43+0300

2025-06-24T19:43+0300

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türki̇ye

kocaeli

zabıta

silahlı saldırı

silahlı kavga

silahlı şiddet

silahlı saldırgan

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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık silahlı saldırıda yaralandı.Kocaeli'nin Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, görevli bir zabıta memuru tarafından silahla vurularak yaralandı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan Başkan Bıyık, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan zabıta memurunun olayda hayatını kaybettiği belirlenirken, saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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kocaeli, zabıta, silahlı saldırı, silahlı kavga, silahlı şiddet, silahlı saldırgan