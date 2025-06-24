https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/darica-belediye-baskani-muzaffer-biyik-silahli-saldirida-yaralandi-1097298193.html
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık silahlı saldırıda yaralandı
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık silahlı saldırıda yaralandı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen olayda, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, görevli bir zabıta memuru tarafından silahla vurularak yaralandı... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T19:43+0300
2025-06-24T19:43+0300
2025-06-24T20:32+0300
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zabıta
silahlı saldırı
silahlı kavga
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık silahlı saldırıda yaralandı.Kocaeli'nin Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, görevli bir zabıta memuru tarafından silahla vurularak yaralandı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan Başkan Bıyık, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan zabıta memurunun olayda hayatını kaybettiği belirlenirken, saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/chpli-belediyeye-sorusturma-4-kisi-gozaltina-alindi-1097296534.html
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kocaeli, zabıta, silahlı saldırı, silahlı kavga, silahlı şiddet, silahlı saldırgan
kocaeli, zabıta, silahlı saldırı, silahlı kavga, silahlı şiddet, silahlı saldırgan
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık silahlı saldırıda yaralandı
19:43 24.06.2025 (güncellendi: 20:32 24.06.2025)
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen olayda, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, görevli bir zabıta memuru tarafından silahla vurularak yaralandı. Olayın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri belediye başkanını hastaneye kaldırdı.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık silahlı saldırıda yaralandı.
Kocaeli'nin Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, görevli bir zabıta memuru tarafından silahla vurularak yaralandı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan Başkan Bıyık, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Saldırgan zabıta memurunun olayda hayatını kaybettiği belirlenirken, saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.