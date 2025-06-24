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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile 23.30'da bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile 23.30'da bir araya gelecek
Sputnik Türkiye
İran-İsrail çatışması 12. gününde ateşkes ile durulmuşken, NATO Liderler Zirvesi Hollanda'da başlıyor. Zirveye katılmak üzere Lahey'e giden Cumhurbaşkanı... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın bugün Lahey’de bir araya gelmesi bekleniyor.Görüşmenin, son yıllarda S-400 krizi, F-35 programı ve Suriye politikaları nedeniyle gergin seyreden Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sayfa açma potansiyeli taşıdığı belirtiliyor.Kaynaklar, görüşmenin detaylarının hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmasını istemedi. ABD tarafı ise konuya ilişkin yorum yapmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/lavrov-iranin-israile-saldirmaya-calistigina-iliskin-tek-bir-delil-yoktu-1097281592.html
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donald trump, recep tayyip erdoğan, nato
donald trump, recep tayyip erdoğan, nato

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile 23.30'da bir araya gelecek

13:17 24.06.2025 (güncellendi: 14:25 24.06.2025)
© AATürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
© AA
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İran-İsrail çatışması 12. gününde ateşkes ile durulmuşken, NATO Liderler Zirvesi Hollanda'da başlıyor. Zirveye katılmak üzere Lahey'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile görüşeceği açılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın bugün Lahey’de bir araya gelmesi bekleniyor.
Görüşmenin, son yıllarda S-400 krizi, F-35 programı ve Suriye politikaları nedeniyle gergin seyreden Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sayfa açma potansiyeli taşıdığı belirtiliyor.
Kaynaklar, görüşmenin detaylarının hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmasını istemedi. ABD tarafı ise konuya ilişkin yorum yapmadı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
DÜNYA
Lavrov: İran’ın İsrail’e saldırmaya çalıştığına ilişkin tek bir delil yoktu
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