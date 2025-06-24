https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/cumhurbaskani-erdogan-abd-baskani-trump-ile-bir-araya-gelecek-1097283531.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile 23.30'da bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile 23.30'da bir araya gelecek
Sputnik Türkiye
İran-İsrail çatışması 12. gününde ateşkes ile durulmuşken, NATO Liderler Zirvesi Hollanda'da başlıyor. Zirveye katılmak üzere Lahey'e giden Cumhurbaşkanı... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T13:17+0300
2025-06-24T13:17+0300
2025-06-24T14:25+0300
dünya
donald trump
recep tayyip erdoğan
nato
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın bugün Lahey’de bir araya gelmesi bekleniyor.Görüşmenin, son yıllarda S-400 krizi, F-35 programı ve Suriye politikaları nedeniyle gergin seyreden Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sayfa açma potansiyeli taşıdığı belirtiliyor.Kaynaklar, görüşmenin detaylarının hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmasını istemedi. ABD tarafı ise konuya ilişkin yorum yapmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/lavrov-iranin-israile-saldirmaya-calistigina-iliskin-tek-bir-delil-yoktu-1097281592.html
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donald trump, recep tayyip erdoğan, nato
donald trump, recep tayyip erdoğan, nato
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile 23.30'da bir araya gelecek
13:17 24.06.2025 (güncellendi: 14:25 24.06.2025)
İran-İsrail çatışması 12. gününde ateşkes ile durulmuşken, NATO Liderler Zirvesi Hollanda'da başlıyor. Zirveye katılmak üzere Lahey'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile görüşeceği açılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın bugün Lahey’de bir araya gelmesi bekleniyor.
Görüşmenin, son yıllarda S-400 krizi, F-35 programı ve Suriye politikaları nedeniyle gergin seyreden Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sayfa açma potansiyeli taşıdığı belirtiliyor.
Kaynaklar, görüşmenin detaylarının hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmasını istemedi. ABD tarafı ise konuya ilişkin yorum yapmadı.