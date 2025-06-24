https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/msbden-bedelli-askerlik-ucreti-uyarisi-zam-gelmeden-yararlanmak-icin-son-tarih-verildi-1097293167.html

MSB'den bedelli askerlik ücreti uyarısı: Zam gelmeden yararlanmak için son tarih verildi

MSB'den bedelli askerlik ücreti uyarısı: Zam gelmeden yararlanmak için son tarih verildi

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), mevcut bedelli askerlik ücreti üzerinden başvuru yapacak yükümlülere uyarıda bulundu. 1 Temmuz 2025’te zamlı ücret geçerli... 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T16:57+0300

2025-06-24T16:57+0300

2025-06-24T16:57+0300

ekonomi̇

bedelli asker

bedelli askerlik

bedelli askerlik süresi

bedelli askerlik ücreti

milli savunma bakanlığı (msb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/18/1097293230_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b2d400217a1e5d6c8176659b420e233b.jpg

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren memur aylık katsayısına göre yeniden belirleneceğini duyurdu.Son başvuru 30 Haziran 2025MSB, mevcut ücretle bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşların, başvuru ve ödeme işlemlerini en geç 30 Haziran 2025 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini vurguladı. Açıklamada, “Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.Temmuz 2025’te yeni ücret geçerli olacakMSB’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren memur aylık katsayısına göre güncellenecektir.”Şu anda bedelli askerlik ücreti ne kadar?2024 yılı itibarıyla bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak uygulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/bedelli-askerlik-yapmak-isteyenler-dikkat-odenecek-tutar-degisiyor-1097056286.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bedelli asker, bedelli askerlik, bedelli askerlik süresi, bedelli askerlik ücreti, milli savunma bakanlığı (msb)