https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/msbden-bedelli-askerlik-ucreti-uyarisi-zam-gelmeden-yararlanmak-icin-son-tarih-verildi-1097293167.html
MSB'den bedelli askerlik ücreti uyarısı: Zam gelmeden yararlanmak için son tarih verildi
MSB'den bedelli askerlik ücreti uyarısı: Zam gelmeden yararlanmak için son tarih verildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), mevcut bedelli askerlik ücreti üzerinden başvuru yapacak yükümlülere uyarıda bulundu. 1 Temmuz 2025’te zamlı ücret geçerli... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T16:57+0300
2025-06-24T16:57+0300
2025-06-24T16:57+0300
ekonomi̇
bedelli asker
bedelli askerlik
bedelli askerlik süresi
bedelli askerlik ücreti
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren memur aylık katsayısına göre yeniden belirleneceğini duyurdu.Son başvuru 30 Haziran 2025MSB, mevcut ücretle bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşların, başvuru ve ödeme işlemlerini en geç 30 Haziran 2025 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini vurguladı. Açıklamada, “Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.Temmuz 2025’te yeni ücret geçerli olacakMSB’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren memur aylık katsayısına göre güncellenecektir.”Şu anda bedelli askerlik ücreti ne kadar?2024 yılı itibarıyla bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/bedelli-askerlik-yapmak-isteyenler-dikkat-odenecek-tutar-degisiyor-1097056286.html
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bedelli asker, bedelli askerlik, bedelli askerlik süresi, bedelli askerlik ücreti, milli savunma bakanlığı (msb)
bedelli asker, bedelli askerlik, bedelli askerlik süresi, bedelli askerlik ücreti, milli savunma bakanlığı (msb)
MSB'den bedelli askerlik ücreti uyarısı: Zam gelmeden yararlanmak için son tarih verildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), mevcut bedelli askerlik ücreti üzerinden başvuru yapacak yükümlülere uyarıda bulundu. 1 Temmuz 2025’te zamlı ücret geçerli olacak. Başvuruların ve ödemelerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar tamamlanması gerektiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren memur aylık katsayısına göre yeniden belirleneceğini duyurdu.
Son başvuru 30 Haziran 2025
MSB, mevcut ücretle bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşların, başvuru ve ödeme işlemlerini en geç 30 Haziran 2025 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini vurguladı.
Açıklamada, “Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.
Temmuz 2025’te yeni ücret geçerli olacak
MSB’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren memur aylık katsayısına göre güncellenecektir.”
Şu anda bedelli askerlik ücreti ne kadar?
2024 yılı itibarıyla bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak uygulanıyor.