https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/bakanliktan-kripto-para-72-saat-adimi-kripto-varlik-cekim-islemleri-icin-zaman-siniri-getirilecek-1097284102.html

Bakanlıktan kripto para 72 saat adımı: Kripto varlık çekim işlemleri için zaman sınırı getirilecek

Bakanlıktan kripto para 72 saat adımı: Kripto varlık çekim işlemleri için zaman sınırı getirilecek

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin kripto paralarla aklanmasını önlemek için düğmeye bastı. Kripto varlık... 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T13:18+0300

2025-06-24T13:18+0300

2025-06-24T13:18+0300

ekonomi̇

kripto

mehmet şimşek

maliye bakanlığı

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Hazine kaynaklarından alınan bilgilere göre, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) üzerinden yapılan işlemler artık çok daha sıkı denetlenecek. Platformlar, aracılık ettikleri her transfer için işlemin kaynağına ve amacına dair bilgi toplamakla yükümlü olacak. Tüm kripto para transferlerinde kullanıcıdan en az 20 karakterlik açıklama istenecek.Zaman kısıtlamasıÖzellikle travel rule (seyahat kuralı) kapsamında olmayan kripto para çekim işlemleri için zaman kısıtlaması devreye girecek. Buna göre, transfer işlemleri varlıkların alımı veya yatırımı sonrası en erken 48 saat içinde yapılabilecek. İlk defa çekim yapılan hesaplar için bu süre 72 saate çıkacak.Stabil kripto paralara 3 bin dolarlık limitYasa dışı fonların hızla sistem dışına çıkmasını engellemek için stabil kripto paraların transferine günlük 3 bin, aylık 50 bin dolar limit getirilecek. Ancak "seyahat kuralı" yükümlülüklerini tam olarak yerine getiren platformlar, bu limitin iki katına kadar işlem gerçekleştirebilecek.Meşru kullanıcıya serbestlikBakan Mehmet Şimşek, yeni düzenlemelerle finansal sistemin bütünlüğünün korunacağını, ancak meşru kripto varlık faaliyetlerine kısıtlama getirilmeyeceğini belirtti. Şimşek, “Likidite sağlayıcıları, piyasa yapıcıları ya da arbitraj yapan kullanıcılar, işlem fonlarının kaynağını belgeledikleri sürece limitlerden muaf tutulacak” dedi.

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kripto, mehmet şimşek, maliye bakanlığı