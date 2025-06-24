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Bakanlıktan kripto para 72 saat adımı: Kripto varlık çekim işlemleri için zaman sınırı getirilecek
Bakanlıktan kripto para 72 saat adımı: Kripto varlık çekim işlemleri için zaman sınırı getirilecek
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin kripto paralarla aklanmasını önlemek için düğmeye bastı. Kripto varlık... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T13:18+0300
2025-06-24T13:18+0300
ekonomi̇
kripto
mehmet şimşek
maliye bakanlığı
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Hazine kaynaklarından alınan bilgilere göre, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) üzerinden yapılan işlemler artık çok daha sıkı denetlenecek. Platformlar, aracılık ettikleri her transfer için işlemin kaynağına ve amacına dair bilgi toplamakla yükümlü olacak. Tüm kripto para transferlerinde kullanıcıdan en az 20 karakterlik açıklama istenecek.Zaman kısıtlamasıÖzellikle travel rule (seyahat kuralı) kapsamında olmayan kripto para çekim işlemleri için zaman kısıtlaması devreye girecek. Buna göre, transfer işlemleri varlıkların alımı veya yatırımı sonrası en erken 48 saat içinde yapılabilecek. İlk defa çekim yapılan hesaplar için bu süre 72 saate çıkacak.Stabil kripto paralara 3 bin dolarlık limitYasa dışı fonların hızla sistem dışına çıkmasını engellemek için stabil kripto paraların transferine günlük 3 bin, aylık 50 bin dolar limit getirilecek. Ancak "seyahat kuralı" yükümlülüklerini tam olarak yerine getiren platformlar, bu limitin iki katına kadar işlem gerçekleştirebilecek.Meşru kullanıcıya serbestlikBakan Mehmet Şimşek, yeni düzenlemelerle finansal sistemin bütünlüğünün korunacağını, ancak meşru kripto varlık faaliyetlerine kısıtlama getirilmeyeceğini belirtti. Şimşek, “Likidite sağlayıcıları, piyasa yapıcıları ya da arbitraj yapan kullanıcılar, işlem fonlarının kaynağını belgeledikleri sürece limitlerden muaf tutulacak” dedi.
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kripto, mehmet şimşek, maliye bakanlığı
kripto, mehmet şimşek, maliye bakanlığı

Bakanlıktan kripto para 72 saat adımı: Kripto varlık çekim işlemleri için zaman sınırı getirilecek

13:18 24.06.2025
© AA / Dilara İrem SancarTürk Lirası
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© AA / Dilara İrem Sancar
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin kripto paralarla aklanmasını önlemek için düğmeye bastı. Kripto varlık işlemlerine açıklama zorunluluğu, zaman kısıtı ve stabil kripto paralara transfer limiti geliyor.
Hazine kaynaklarından alınan bilgilere göre, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) üzerinden yapılan işlemler artık çok daha sıkı denetlenecek. Platformlar, aracılık ettikleri her transfer için işlemin kaynağına ve amacına dair bilgi toplamakla yükümlü olacak. Tüm kripto para transferlerinde kullanıcıdan en az 20 karakterlik açıklama istenecek.

Zaman kısıtlaması

Özellikle travel rule (seyahat kuralı) kapsamında olmayan kripto para çekim işlemleri için zaman kısıtlaması devreye girecek. Buna göre, transfer işlemleri varlıkların alımı veya yatırımı sonrası en erken 48 saat içinde yapılabilecek. İlk defa çekim yapılan hesaplar için bu süre 72 saate çıkacak.

Stabil kripto paralara 3 bin dolarlık limit

Yasa dışı fonların hızla sistem dışına çıkmasını engellemek için stabil kripto paraların transferine günlük 3 bin, aylık 50 bin dolar limit getirilecek. Ancak "seyahat kuralı" yükümlülüklerini tam olarak yerine getiren platformlar, bu limitin iki katına kadar işlem gerçekleştirebilecek.

Meşru kullanıcıya serbestlik

Bakan Mehmet Şimşek, yeni düzenlemelerle finansal sistemin bütünlüğünün korunacağını, ancak meşru kripto varlık faaliyetlerine kısıtlama getirilmeyeceğini belirtti. Şimşek, “Likidite sağlayıcıları, piyasa yapıcıları ya da arbitraj yapan kullanıcılar, işlem fonlarının kaynağını belgeledikleri sürece limitlerden muaf tutulacak” dedi.
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