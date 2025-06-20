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İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. 20.06.2025, Sputnik Türkiye
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Yaz ayları başlar başlamaz orman yangınları da yaygınlaşmaya başladı.İzmir'in Hamzahocalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Havadan ve karan müdahale ediliyorİhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 7 helikopter, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.İzmir'de orman yangınlarıİzmir'de dün de Bornova ilçesinde makilik alanda yangın çıkmıştı. Havanın sıcak ve rüzgarlı olmasıyla hızla yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmıştı.
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izmir orman yangın, orman yangını, orman yangınları
izmir orman yangın, orman yangını, orman yangınları

İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

15:46 20.06.2025 (güncellendi: 15:51 20.06.2025)
© İzmir Orman Bölge Müdürlüğüİzmir'de orman yangını
İzmir'de orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© İzmir Orman Bölge Müdürlüğü
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İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Yaz ayları başlar başlamaz orman yangınları da yaygınlaşmaya başladı.
İzmir'in Hamzahocalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Havadan ve karan müdahale ediliyor

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 7 helikopter, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

İzmir'de orman yangınları

İzmir'de dün de Bornova ilçesinde makilik alanda yangın çıkmıştı. Havanın sıcak ve rüzgarlı olmasıyla hızla yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmıştı.
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