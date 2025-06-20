https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/izmirde-orman-yangini-havadan-ve-karan-mudahale-suruyor-1097194228.html
İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T15:46+0300
2025-06-20T15:46+0300
2025-06-20T15:51+0300
türki̇ye
orman
i̇zmir
orman yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097194612_0:432:1717:1398_1920x0_80_0_0_f893e21fa3cc84dc374f2ff64246f35e.jpg
Yaz ayları başlar başlamaz orman yangınları da yaygınlaşmaya başladı.İzmir'in Hamzahocalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Havadan ve karan müdahale ediliyorİhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 7 helikopter, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.İzmir'de orman yangınlarıİzmir'de dün de Bornova ilçesinde makilik alanda yangın çıkmıştı. Havanın sıcak ve rüzgarlı olmasıyla hızla yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/adanada-yangin-sondurme-ucagi-gole-dustu-1097161408.html
türki̇ye
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097194612_0:271:1717:1559_1920x0_80_0_0_639dc9de22ae48ebcecd585baad58d21.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
izmir orman yangın, orman yangını, orman yangınları
izmir orman yangın, orman yangını, orman yangınları
İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
15:46 20.06.2025 (güncellendi: 15:51 20.06.2025)
İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Yaz ayları başlar başlamaz orman yangınları da yaygınlaşmaya başladı.
İzmir'in Hamzahocalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Havadan ve karan müdahale ediliyor
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 7 helikopter, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
İzmir'de orman yangınları
İzmir'de dün de Bornova ilçesinde makilik alanda yangın çıkmıştı. Havanın sıcak ve rüzgarlı olmasıyla hızla yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmıştı.