https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/izmirde-orman-yangini-havadan-ve-karan-mudahale-suruyor-1097194228.html

İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Sputnik Türkiye

İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T15:46+0300

2025-06-20T15:46+0300

2025-06-20T15:51+0300

türki̇ye

orman

i̇zmir

orman yangını

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Yaz ayları başlar başlamaz orman yangınları da yaygınlaşmaya başladı.İzmir'in Hamzahocalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Havadan ve karan müdahale ediliyorİhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 7 helikopter, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.İzmir'de orman yangınlarıİzmir'de dün de Bornova ilçesinde makilik alanda yangın çıkmıştı. Havanın sıcak ve rüzgarlı olmasıyla hızla yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/adanada-yangin-sondurme-ucagi-gole-dustu-1097161408.html

türki̇ye

i̇zmir

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