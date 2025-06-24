https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/bagdatta-taci-askeri-ussu-hedef-alindi-1097268827.html
Bağdat'ta Taci Askeri Üssü hedef alındı
Bağdat'ta Taci Askeri Üssü hedef alındı
Sputnik Türkiye
Bağdat’ta, Irak ordusuna bağlı Taci Askeri Üssü, bir insansız hava aracı tarafından hedef alındı. 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T04:37+0300
2025-06-24T04:37+0300
2025-06-24T04:37+0300
dünya
bağdat
irak
taci askeri üssü
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Irak’ın başkenti Bağdat’ta, bir insansız hava aracının (İHA) Irak ordusuna ait Taci Askeri Üssü’ndeki bir noktayı hedef aldığı bildirildi.Bağdat Operasyonlar Komutanı Korgeneral Velid et-Temimi, konuyla ilgili ülkenin resmi haber ajans INA’ya açıklamalarda bulundu.Tanımlanamayan bir İHA'nın, Taci Askeri Üssü’ndeki bir noktayı hedef aldığını bildiren Temimi, saldırıda can kaybının yaşanmadığını söyledi. Temimi, olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağını belirtti.Bazı yerel medya organlarında, söz konusu saldırının üste bulunan Fransız yapımı bir radarı hedef aldığı iddia edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/trump-acikladi-iran-ile-israil-ateskeste-anlasti-1097267837.html
bağdat
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bağdat, irak, taci askeri üssü
bağdat, irak, taci askeri üssü
Bağdat'ta Taci Askeri Üssü hedef alındı
Bağdat’ta, Irak ordusuna bağlı Taci Askeri Üssü, bir insansız hava aracı tarafından hedef alındı.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, bir insansız hava aracının (İHA) Irak ordusuna ait Taci Askeri Üssü’ndeki bir noktayı hedef aldığı bildirildi.
Bağdat Operasyonlar Komutanı Korgeneral Velid et-Temimi, konuyla ilgili ülkenin resmi haber ajans INA’ya açıklamalarda bulundu.
Tanımlanamayan bir İHA'nın, Taci Askeri Üssü’ndeki bir noktayı hedef aldığını bildiren Temimi, saldırıda can kaybının yaşanmadığını söyledi. Temimi, olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağını belirtti.
Bazı yerel medya organlarında, söz konusu saldırının üste bulunan Fransız yapımı bir radarı hedef aldığı iddia edildi.