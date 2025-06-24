https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/bagdatta-taci-askeri-ussu-hedef-alindi-1097268827.html

Bağdat'ta Taci Askeri Üssü hedef alındı

Bağdat'ta Taci Askeri Üssü hedef alındı

Sputnik Türkiye

Bağdat’ta, Irak ordusuna bağlı Taci Askeri Üssü, bir insansız hava aracı tarafından hedef alındı. 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T04:37+0300

2025-06-24T04:37+0300

2025-06-24T04:37+0300

dünya

bağdat

irak

taci askeri üssü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/17/1042705611_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_56c46b1e534b24d4706e646596997b5e.jpg

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, bir insansız hava aracının (İHA) Irak ordusuna ait Taci Askeri Üssü’ndeki bir noktayı hedef aldığı bildirildi.Bağdat Operasyonlar Komutanı Korgeneral Velid et-Temimi, konuyla ilgili ülkenin resmi haber ajans INA’ya açıklamalarda bulundu.Tanımlanamayan bir İHA'nın, Taci Askeri Üssü’ndeki bir noktayı hedef aldığını bildiren Temimi, saldırıda can kaybının yaşanmadığını söyledi. Temimi, olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağını belirtti.Bazı yerel medya organlarında, söz konusu saldırının üste bulunan Fransız yapımı bir radarı hedef aldığı iddia edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/trump-acikladi-iran-ile-israil-ateskeste-anlasti-1097267837.html

bağdat

irak

taci askeri üssü

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bağdat, irak, taci askeri üssü