https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/arif-kocabiyik-tahliye-oldu-1097294228.html

Arif Kocabıyık tahliye oldu

Arif Kocabıyık tahliye oldu

Sputnik Türkiye

İlave TV sunucusu Arif Kocabıyık, üçüncü kez tutuklanmasının ardından tahliye edildi. Daha önce iki kez tutuklanıp serbest bırakılan Kocabıyık, son olarak... 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T17:28+0300

2025-06-24T17:28+0300

2025-06-24T17:28+0300

türki̇ye

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antalya

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İlave TV sunucusu Arif Kocabıyık, üçüncü kez tutuklanmasının ardından yeniden serbest bırakıldı.Antalya'da yaptığı sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık daha önce iki kez tutuklanıp serbest kalmıştı. Kocabıyık, son olarak üçüncü kez çıkarıldığı mahkemece tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.Arif Kocabıyık kimdir?1983, Elmalı doğumlu olan Arif Kocabıyık, İlave TV'nin kurucusu olarak tanınır. 2018 yılında yayın hayatına başlayan İlave TV, özellikle 2018 genel seçimleri ve 2019 yerel seçimleri sürecinde yaptığı sokak röportajlarıyla dikkat çekti. Kanalda ağırlıklı olarak Türkiye gündemi ve seçimlerle ilgili halk röportajları yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/arif-kocabiyik-tahliye-edilmisti-savcilik-tekrar-yakalama-karari-cikardi-1096600884.html

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