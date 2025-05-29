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14 yıllık efsane maceranın sonu, Fernando Muslera Galatasaray'a göz yaşları içinde veda etti: 'Son bir maça çıkacağım'
14 yıllık efsane maceranın sonu, Fernando Muslera Galatasaray'a göz yaşları içinde veda etti: 'Son bir maça çıkacağım'
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, 14 yıllık sarı-kırmızılı kariyerinin sona erdiğini açıkladı. Uruguaylı file bekçisi, duygusal basın... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
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Galatasaray'ın 14 yıldır vazgeçilmez kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayı son kez giyeceğini açıkladı. 38 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi, düzenlediği basın toplantısında duygusal anlar yaşadı.2011 yılında Galatasaray'a transfer olan Muslera, takımla birlikte sayısız başarıya imza attı. Son olarak bu sezon kazanılan 25. şampiyonluk ve 5. yıldızda da önemli rol oynayan tecrübeli kaleci, Türk futbol tarihindeki yerini sağlamlaştırdı.Muslera'nın duygusal açıklamaları"Galatasaray'a gelmek en doğru kararımdı"Fernando Muslera, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:Muslera, kendisini Galatasaray'a getiren isimlere özellikle vurgu yaptı: Takım arkadaşları ve teknik heyet i̇çin teşekkürUruguaylı kaleci, 14 yıllık kariyerinde birlikte çalıştığı herkese minnettarlığını dile getirdi:Okan Buruk'a özel teşekkürMuslera, mevcut teknik direktör Okan Buruk hakkında övgü dolu sözler sarf etti:Galatasaray'daki başarı dolu 14 yılŞampiyonluklar ve kupalarFernando Muslera'nın Galatasaray formasıyla kazandığı başlıcا başarılar:Tarihi rekorlar38 yaşındaki kaleci, Galatasaray tarihinde:Uruguay'a dönüş planlarıTecrübeli kaleci, gelecek planlarını şöyle açıkladı:Galatasaray camiasından kalıcı bağÖmür boyu galatasaraylıMuslera, Galatasaray ile bağının devam edeceğini vurguladı:Camiaya minnettarlıkUruguaylı file bekçisi, son sözlerinde şunları kaydetti:Galatasaray TARAFTARININ EFSANESiFernando Muslera, 14 yıllık Galatasaray kariyerinde sadece kalede değil, saha dışında da örnek bir profesyonel olarak anılacak. Sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Uruguaylı kaleci, Türk futbol tarihindeki yerini sağlamlaştırmış durumda.
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galatasaray, florya, fernando muslera, okan buruk, fatih terim, süper lig
galatasaray, florya, fernando muslera, okan buruk, fatih terim, süper lig

14 yıllık efsane maceranın sonu, Fernando Muslera Galatasaray'a göz yaşları içinde veda etti: 'Son bir maça çıkacağım'

11:00 29.05.2025 (güncellendi: 11:02 29.05.2025)
© AAFernando Muslera
Fernando Muslera - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
© AA
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Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, 14 yıllık sarı-kırmızılı kariyerinin sona erdiğini açıkladı. Uruguaylı file bekçisi, duygusal basın toplantısında gözyaşlarını tutamayarak Galatasaray ailesine teşekkür etti.
Galatasaray'ın 14 yıldır vazgeçilmez kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayı son kez giyeceğini açıkladı. 38 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi, düzenlediği basın toplantısında duygusal anlar yaşadı.
2011 yılında Galatasaray'a transfer olan Muslera, takımla birlikte sayısız başarıya imza attı. Son olarak bu sezon kazanılan 25. şampiyonluk ve 5. yıldızda da önemli rol oynayan tecrübeli kaleci, Türk futbol tarihindeki yerini sağlamlaştırdı.

Muslera'nın duygusal açıklamaları

"Galatasaray'a gelmek en doğru kararımdı"

Fernando Muslera, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
"Bu süreç içinde çok fazla konuşuldu. Yarın son maçıma çıkacağım. Gurur duyduğum 14 seneden sonra kazandığımız başarılar için herkese teşekkür ediyorum. Galatasaray'a gelmek hayatımın en doğru kararıydı."
Muslera, kendisini Galatasaray'a getiren isimlere özellikle vurgu yaptı:
"Fatih Terim'e, Taffarel'e, beni buraya getiren herkese çok teşekkür ediyorum."

Takım arkadaşları ve teknik heyet i̇çin teşekkür

Uruguaylı kaleci, 14 yıllık kariyerinde birlikte çalıştığı herkese minnettarlığını dile getirdi:
"Her bir takım arkadaşıma teşekkür ederek devam etmek istiyorum. Çok büyük hocalarla güzel seneler geçirdim. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Benim için başkandan ötesi, bir abi."

Okan Buruk'a özel teşekkür

Muslera, mevcut teknik direktör Okan Buruk hakkında övgü dolu sözler sarf etti:
"Okan Buruk'a çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en iyi hocası olduğunu gösterdi. Aynı zamanda futbol dışında vakit geçiren, ailesini ve arkadaşlarını benimle tanıştıran birisi."

Galatasaray'daki başarı dolu 14 yıl

Şampiyonluklar ve kupalar

Fernando Muslera'nın Galatasaray formasıyla kazandığı başlıcا başarılar:
8 Süper Lig şampiyonluğu
5 Türkiye Kupası
4 Süper Kupa
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final
2025 sezonunda 25. şampiyonluk ve 5. yıldız

Tarihi rekorlar

38 yaşındaki kaleci, Galatasaray tarihinde:
En uzun süre forma giyen yabancı oyuncu
En fazla maça çıkan kaleci rekorunu elinde bulunduruyor
Türk futbolunun en deneyimli file bekçilerinden biri

Uruguay'a dönüş planları

Tecrübeli kaleci, gelecek planlarını şöyle açıkladı:
"Babama ve kız kardeşime yakın olacağım. Türkiye benim ikinci ülkem ama ailemle birlikte olmak istiyorum."

Galatasaray camiasından kalıcı bağ

Ömür boyu galatasaraylı

Muslera, Galatasaray ile bağının devam edeceğini vurguladı:
"Futbolcu olarak Galatasaray dönemim kapanıyor olabilir ama hayatımın sonuna kadar Galatasaray'da bir parçam olacak."

Camiaya minnettarlık

Uruguaylı file bekçisi, son sözlerinde şunları kaydetti:
"Kemerburgaz ve Florya'da çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum. Unuttuğum insanlar varsa onlardan çok özür diliyorum."

Galatasaray TARAFTARININ EFSANESi

Fernando Muslera, 14 yıllık Galatasaray kariyerinde sadece kalede değil, saha dışında da örnek bir profesyonel olarak anılacak. Sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Uruguaylı kaleci, Türk futbol tarihindeki yerini sağlamlaştırmış durumda.
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