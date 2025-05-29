https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/14-yillik-efsane-maceranin-sonu-fernando-muslera-galatasaraya-goz-yaslari-icinde-veda-etti-son-bir-1096617051.html

14 yıllık efsane maceranın sonu, Fernando Muslera Galatasaray'a göz yaşları içinde veda etti: 'Son bir maça çıkacağım'

14 yıllık efsane maceranın sonu, Fernando Muslera Galatasaray'a göz yaşları içinde veda etti: 'Son bir maça çıkacağım'

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, 14 yıllık sarı-kırmızılı kariyerinin sona erdiğini açıkladı. Uruguaylı file bekçisi, duygusal basın... 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T11:00+0300

2025-05-29T11:00+0300

2025-05-29T11:02+0300

spor

galatasaray

florya

fernando muslera

okan buruk

fatih terim

süper lig

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/0f/1044036273_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bb17465dc587ee12a7e4b80d0adf022b.jpg

Galatasaray'ın 14 yıldır vazgeçilmez kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayı son kez giyeceğini açıkladı. 38 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi, düzenlediği basın toplantısında duygusal anlar yaşadı.2011 yılında Galatasaray'a transfer olan Muslera, takımla birlikte sayısız başarıya imza attı. Son olarak bu sezon kazanılan 25. şampiyonluk ve 5. yıldızda da önemli rol oynayan tecrübeli kaleci, Türk futbol tarihindeki yerini sağlamlaştırdı.Muslera'nın duygusal açıklamaları"Galatasaray'a gelmek en doğru kararımdı"Fernando Muslera, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:Muslera, kendisini Galatasaray'a getiren isimlere özellikle vurgu yaptı: Takım arkadaşları ve teknik heyet i̇çin teşekkürUruguaylı kaleci, 14 yıllık kariyerinde birlikte çalıştığı herkese minnettarlığını dile getirdi:Okan Buruk'a özel teşekkürMuslera, mevcut teknik direktör Okan Buruk hakkında övgü dolu sözler sarf etti:Galatasaray'daki başarı dolu 14 yılŞampiyonluklar ve kupalarFernando Muslera'nın Galatasaray formasıyla kazandığı başlıcا başarılar:Tarihi rekorlar38 yaşındaki kaleci, Galatasaray tarihinde:Uruguay'a dönüş planlarıTecrübeli kaleci, gelecek planlarını şöyle açıkladı:Galatasaray camiasından kalıcı bağÖmür boyu galatasaraylıMuslera, Galatasaray ile bağının devam edeceğini vurguladı:Camiaya minnettarlıkUruguaylı file bekçisi, son sözlerinde şunları kaydetti:Galatasaray TARAFTARININ EFSANESiFernando Muslera, 14 yıllık Galatasaray kariyerinde sadece kalede değil, saha dışında da örnek bir profesyonel olarak anılacak. Sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Uruguaylı kaleci, Türk futbol tarihindeki yerini sağlamlaştırmış durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/uefa-sampiyonlar-ligine-direkt-katilacak-takimlar-belli-oldu-galatasaray-artik-direkt-katilacak-mi-1096530341.html

florya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, florya, fernando muslera, okan buruk, fatih terim, süper lig