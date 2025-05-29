14 yıllık efsane maceranın sonu, Fernando Muslera Galatasaray'a göz yaşları içinde veda etti: 'Son bir maça çıkacağım'
11:00 29.05.2025 (güncellendi: 11:02 29.05.2025)
© AAFernando Muslera
© AA
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Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, 14 yıllık sarı-kırmızılı kariyerinin sona erdiğini açıkladı. Uruguaylı file bekçisi, duygusal basın toplantısında gözyaşlarını tutamayarak Galatasaray ailesine teşekkür etti.
Galatasaray'ın 14 yıldır vazgeçilmez kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayı son kez giyeceğini açıkladı. 38 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi, düzenlediği basın toplantısında duygusal anlar yaşadı.
2011 yılında Galatasaray'a transfer olan Muslera, takımla birlikte sayısız başarıya imza attı. Son olarak bu sezon kazanılan 25. şampiyonluk ve 5. yıldızda da önemli rol oynayan tecrübeli kaleci, Türk futbol tarihindeki yerini sağlamlaştırdı.
Muslera'nın duygusal açıklamaları
"Galatasaray'a gelmek en doğru kararımdı"
Fernando Muslera, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
"Bu süreç içinde çok fazla konuşuldu. Yarın son maçıma çıkacağım. Gurur duyduğum 14 seneden sonra kazandığımız başarılar için herkese teşekkür ediyorum. Galatasaray'a gelmek hayatımın en doğru kararıydı."
Muslera, kendisini Galatasaray'a getiren isimlere özellikle vurgu yaptı:
"Fatih Terim'e, Taffarel'e, beni buraya getiren herkese çok teşekkür ediyorum."
Takım arkadaşları ve teknik heyet i̇çin teşekkür
Uruguaylı kaleci, 14 yıllık kariyerinde birlikte çalıştığı herkese minnettarlığını dile getirdi:
"Her bir takım arkadaşıma teşekkür ederek devam etmek istiyorum. Çok büyük hocalarla güzel seneler geçirdim. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Benim için başkandan ötesi, bir abi."
Okan Buruk'a özel teşekkür
Muslera, mevcut teknik direktör Okan Buruk hakkında övgü dolu sözler sarf etti:
"Okan Buruk'a çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en iyi hocası olduğunu gösterdi. Aynı zamanda futbol dışında vakit geçiren, ailesini ve arkadaşlarını benimle tanıştıran birisi."
Galatasaray'daki başarı dolu 14 yıl
Şampiyonluklar ve kupalar
Fernando Muslera'nın Galatasaray formasıyla kazandığı başlıcا başarılar:
8 Süper Lig şampiyonluğu
5 Türkiye Kupası
4 Süper Kupa
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final
2025 sezonunda 25. şampiyonluk ve 5. yıldız
Tarihi rekorlar
38 yaşındaki kaleci, Galatasaray tarihinde:
En uzun süre forma giyen yabancı oyuncu
En fazla maça çıkan kaleci rekorunu elinde bulunduruyor
Türk futbolunun en deneyimli file bekçilerinden biri
Uruguay'a dönüş planları
Tecrübeli kaleci, gelecek planlarını şöyle açıkladı:
"Babama ve kız kardeşime yakın olacağım. Türkiye benim ikinci ülkem ama ailemle birlikte olmak istiyorum."
Galatasaray camiasından kalıcı bağ
Ömür boyu galatasaraylı
Muslera, Galatasaray ile bağının devam edeceğini vurguladı:
"Futbolcu olarak Galatasaray dönemim kapanıyor olabilir ama hayatımın sonuna kadar Galatasaray'da bir parçam olacak."
Camiaya minnettarlık
Uruguaylı file bekçisi, son sözlerinde şunları kaydetti:
"Kemerburgaz ve Florya'da çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum. Unuttuğum insanlar varsa onlardan çok özür diliyorum."
Galatasaray TARAFTARININ EFSANESi
Fernando Muslera, 14 yıllık Galatasaray kariyerinde sadece kalede değil, saha dışında da örnek bir profesyonel olarak anılacak. Sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Uruguaylı kaleci, Türk futbol tarihindeki yerini sağlamlaştırmış durumda.