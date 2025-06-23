https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/unlu-oyuncu-burcu-ozberk-kilo-aldin-yorumlarina-tepki-gosterdi-belki-hastayim-1097248094.html
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, 'kilo aldın' yorumlarına tepki gösterdi: 'Belki hastayım'
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, 'kilo aldın' yorumlarına tepki gösterdi: 'Belki hastayım'
Sputnik Türkiye
Yeniden ekranlara dönen ünlü oyuncu Burcu Özberk, 'kilosuyla' ilgili yorumlara sert tepki gösterdi. 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T12:53+0300
2025-06-23T12:53+0300
2025-06-23T12:53+0300
yaşam
burcu özberk
nihal candan
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Bir çok sinema filmi ve dizide rol aldıktan sonra bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Prens dizisinin kadrosuna katıldı. Genç oyuncu ekranlara dönerken sosyal medyadan gelen 'çok kilo aldın' yorumlarına tepki gösterdi. Özberk, "Evet, kilo aldım. Evet, biliyorum. Fakat mutluyum. Belki mutsuz. Allah, korusun; belki hastayım" dedi. Özberk'in paylaşıma çok sayıda destek mesajı gelirken, geçen hafta anoreksiya nedeniyle 23 kiloya düşerek hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan akıllara geldi.Daha kilo alma yorumuna tepki 'Muhteşem Yüzyıl', 'Güneşin Kızları', 'Aslan Ailem', 'Afili Aşk' ve 'Aşk Mantık İntikam', 'Kraliçe' gibi projelerde yer alan oyuncu Burcu Özberk uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara döndü. Özberk son dönemde aldığı kilolar yüzünden pek çok mesaja ve yoruma maruz kaldığını belirterek bir takipçisinin 'daha kilo alma' yorumunu paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Şaka gibi ama gerçek. Evet, kilo aldım. Evet, biliyorum. Fakat mutluyum. Belki mutsuz. Belki işim gereği kilo almam gerekiyordu. Ben model değilim. Allah, korusun; belki hastayım. Hayatımda sağlığım ile ilgili sohbet etmediğim insan kendine bunu kaçış noktası olarak kullanıyor. O da farkında… Lütfen; sağlıklı, özgün ve mutlu olalım! Bu saçma sapan insanları takmadan…" Destek mesajları yağdıÖzberk'in paylaşımının ardından ünlü oyuncunun hayranlarından destek mesajları yağarken, geçen hafta anoreksiya nedeniyle 23 kiloya düşerek hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan akıllara geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/nihal-candan-hayatini-kaybetti-kalbi-ikinci-kez-durdu-kurtarilamadi-1097211389.html
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burcu özberk, nihal candan
burcu özberk, nihal candan
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, 'kilo aldın' yorumlarına tepki gösterdi: 'Belki hastayım'
Yeniden ekranlara dönen ünlü oyuncu Burcu Özberk, 'kilosuyla' ilgili yorumlara sert tepki gösterdi.
Bir çok sinema filmi ve dizide rol aldıktan sonra bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Prens dizisinin kadrosuna katıldı. Genç oyuncu ekranlara dönerken sosyal medyadan gelen 'çok kilo aldın' yorumlarına tepki gösterdi. Özberk, "Evet, kilo aldım. Evet, biliyorum. Fakat mutluyum. Belki mutsuz. Allah, korusun; belki hastayım" dedi. Özberk'in paylaşıma çok sayıda destek mesajı gelirken, geçen hafta anoreksiya nedeniyle 23 kiloya düşerek hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan akıllara geldi.
Daha kilo alma yorumuna tepki
'Muhteşem Yüzyıl', 'Güneşin Kızları', 'Aslan Ailem', 'Afili Aşk' ve 'Aşk Mantık İntikam', 'Kraliçe' gibi projelerde yer alan oyuncu Burcu Özberk uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara döndü. Özberk son dönemde aldığı kilolar yüzünden pek çok mesaja ve yoruma maruz kaldığını belirterek bir takipçisinin 'daha kilo alma' yorumunu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Şaka gibi ama gerçek. Evet, kilo aldım. Evet, biliyorum. Fakat mutluyum. Belki mutsuz. Belki işim gereği kilo almam gerekiyordu. Ben model değilim. Allah, korusun; belki hastayım. Hayatımda sağlığım ile ilgili sohbet etmediğim insan kendine bunu kaçış noktası olarak kullanıyor. O da farkında… Lütfen; sağlıklı, özgün ve mutlu olalım! Bu saçma sapan insanları takmadan…"
Özberk'in paylaşımının ardından ünlü oyuncunun hayranlarından destek mesajları yağarken, geçen hafta anoreksiya nedeniyle 23 kiloya düşerek hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan akıllara geldi.