'Türkiye'ye İran'dan göç yaşandığı' iddialarına Göç İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama
© AP Photo / Rusen TakvaKapıköy Sınır Kapısı
© AP Photo / Rusen Takva
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Göç İdaresi Başkanlığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada gündeme gelen “İran’dan Türkiye’ye kitlesel göç yaşandığı” yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Kurum, 13 Haziran 2025 öncesine göre sınır geçişlerinde artış olmadığını ve tüm hudutların 7/24 ileri teknolojiyle kontrol altında olduğunu vurguladı.
Göç İdaresi Başkanlığı, “İran’dan Türkiye’ye göç dalgası” iddialarına yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Kurum, söz konusu bilgilerin asılsız olduğunu belirterek, 13 Haziran 2025 öncesine göre giriş sayılarında artış olmadığını bildirdi.
Açıklamada, Türkiye’nin tüm sınır kapılarında, gelişmiş fiziki güvenlik sistemleriyle donatılmış gözetim ağı bulunduğu ve güvenlik birimleri tarafından 7 gün 24 saat kesintisiz kontrol sağlandığı ifade edildi. Olası göç hareketlerinin anında tespit edilebilmesi için giriş-çıkış sayılarının sürekli olarak izlendiği vurgulandı.
'Göç hareketliliği tespit edilmedi
Göç İdaresi, son günlerde sosyal medyada hızla yayılan içeriklere atıfta bulunarak şu değerlendirmeyi yaptı:
“Olası bir göç hareketliliğinin gözlemlenmesi için sınır kapılarımızdaki giriş-çıkış sayıları dikkatle takip edilmektedir ve bir göç hareketliliği söz konusu değildir. Ülkemize İran'dan yapılan giriş sayılarında 13 Haziran 2025 tarihi öncesine göre artış olmadığı görülmektedir.”
“Olası bir göç hareketliliğinin gözlemlenmesi için sınır kapılarımızdaki giriş-çıkış sayıları dikkatle takip edilmektedir ve bir göç hareketliliği söz konusu değildir. Ülkemize İran'dan yapılan giriş sayılarında 13 Haziran 2025 tarihi öncesine göre artış olmadığı görülmektedir.”
Kurum, açıklamasının sonunda kamuoyuna bir uyarıda bulunarak, şu ifadelere yer verdi:
“Dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili makamlardan yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur.”
“Dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili makamlardan yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur.”