https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/eski-ak-parti-milletvekili-ismail-bilen-ankaradaki-evinde-olu-bulundu-1097256566.html

Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen, Ankara'daki evinde ölü bulundu

Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen, Ankara'daki evinde ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen, Ankara'daki evinde ölü bulundu. 63 yaşındaki Bilen'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası tespit edilecek. AK... 23.06.2025, Sputnik Türkiye

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Eski AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Ankara’da bulunan evinde ölü bulundu. Edinilen ilk bilgilere göre, 63 yaşındaki Bilen’in cansız bedeni yakınları tarafından bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemeler sonrası, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucuyla belirleneceği açıklandı.İsmail Bilen, 22., 23., 26. ve 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti Manisa Milletvekili olarak görev aldı. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Önceki dönem Manisa Milletvekilimiz, değerli hemşehrimiz İsmail Bilen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin.”

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ak parti, milletvekili, ankara, manisa, i̇smail bilen