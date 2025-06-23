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Türkiye turizmde tarihi başarıya imza attı: İtalya'yı geçerek dünyanın en güçlü 4. ülkesi oldu
Türkiye turizmde tarihi başarıya imza attı: İtalya'yı geçerek dünyanın en güçlü 4. ülkesi oldu
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün yayımladığı son rapora göre Türkiye, 2024 yılında 56,7 milyon yabancı turist ağırlayarak dünya sıralamasında 5... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
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fransa
dünya turizm örgütü (wto)
dünya
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Türkiye, 2024 yılı turizm verileriyle küresel alanda dikkat çekici bir başarıya daha imza attı. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UN Tourism) tarafından açıklanan Mayıs 2025 Dünya Turizm Barometresi'ne göre Türkiye, 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle İtalya’yı geride bırakarak dünya sıralamasında 4. sıraya yükseldi. Toplamda ise 2024 yılı 62,3 milyon ziyaretçiyle tamamlandı.Dünya sıralamasında i̇lk 5 ülke açıklandıUN Tourism verilerine göre 2024 yılında en çok turist ağırlayan ilk beş ülke: Fransa, İspanya, ABD, Türkiye ve İtalya oldu. Türkiye'nin yükselişi, özellikle sürdürülebilir turizm politikaları ve çeşitlenen destinasyonları sayesinde gerçekleşti.Bakan Ersoy: Turizmde örnek alınan bir ülkeyizKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“Türkiye’nin dünya turizmindeki yeri artık daha da güçlü. Sadece izlenen değil, aynı zamanda örnek alınan bir ülke konumuna geldik. Tarihimiz, kültürümüz, doğamız ve turizm altyapımızla bu başarıyı hak ettik.”Uzun vadeli stratejinin meyvesi alındıBakan Ersoy, bu başarının tesadüf olmadığını ve uzun yıllara yayılan stratejik planlamanın sonucu olduğunu vurguladı. Dört mevsim turizm, gastronomi, sağlık, kültür, doğa ve spor turizmi gibi alanlarda yapılan yatırımların etkisi öne çıktı.Türkiye’nin turizm gücü küresel ölçekte pekiştiUN Tourism raporu, Türkiye’nin sadece bölgesel bir aktör değil, aynı zamanda küresel turizm liderlerinden biri olduğunu ortaya koydu. Raporda, özellikle hizmet kalitesi, konaklama kapasitesi ve dijitalleşme oranındaki yükseliş dikkat çekti.
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fransa, dünya turizm örgütü (wto), dünya, mehmet nuri ersoy, abd, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, turizm, yılsonu2025
fransa, dünya turizm örgütü (wto), dünya, mehmet nuri ersoy, abd, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, turizm, yılsonu2025

Türkiye turizmde tarihi başarıya imza attı: İtalya'yı geçerek dünyanın en güçlü 4. ülkesi oldu

13:27 23.06.2025 (güncellendi: 13:29 23.06.2025)
© Mahmut Serdar AlakuşEfes
Efes - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
© Mahmut Serdar Alakuş
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Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün yayımladığı son rapora göre Türkiye, 2024 yılında 56,7 milyon yabancı turist ağırlayarak dünya sıralamasında 5. sıradan 4. sıraya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu başarının ardında uzun vadeli vizyonun yattığını belirtti.
Türkiye, 2024 yılı turizm verileriyle küresel alanda dikkat çekici bir başarıya daha imza attı. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UN Tourism) tarafından açıklanan Mayıs 2025 Dünya Turizm Barometresi'ne göre Türkiye, 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle İtalya’yı geride bırakarak dünya sıralamasında 4. sıraya yükseldi. Toplamda ise 2024 yılı 62,3 milyon ziyaretçiyle tamamlandı.

Dünya sıralamasında i̇lk 5 ülke açıklandı

UN Tourism verilerine göre 2024 yılında en çok turist ağırlayan ilk beş ülke: Fransa, İspanya, ABD, Türkiye ve İtalya oldu. Türkiye'nin yükselişi, özellikle sürdürülebilir turizm politikaları ve çeşitlenen destinasyonları sayesinde gerçekleşti.

Bakan Ersoy: Turizmde örnek alınan bir ülkeyiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye’nin dünya turizmindeki yeri artık daha da güçlü. Sadece izlenen değil, aynı zamanda örnek alınan bir ülke konumuna geldik. Tarihimiz, kültürümüz, doğamız ve turizm altyapımızla bu başarıyı hak ettik.”

Uzun vadeli stratejinin meyvesi alındı

Bakan Ersoy, bu başarının tesadüf olmadığını ve uzun yıllara yayılan stratejik planlamanın sonucu olduğunu vurguladı. Dört mevsim turizm, gastronomi, sağlık, kültür, doğa ve spor turizmi gibi alanlarda yapılan yatırımların etkisi öne çıktı.

Türkiye’nin turizm gücü küresel ölçekte pekişti

UN Tourism raporu, Türkiye’nin sadece bölgesel bir aktör değil, aynı zamanda küresel turizm liderlerinden biri olduğunu ortaya koydu. Raporda, özellikle hizmet kalitesi, konaklama kapasitesi ve dijitalleşme oranındaki yükseliş dikkat çekti.
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