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Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den 5 gün için uyarı: 'Dışarı çıkmayın, bu ciddi durum'
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den 5 gün için uyarı: 'Dışarı çıkmayın, bu ciddi durum'
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Prof. Dr. Orhan Şen, 24-29 Haziran tarihleri arasında Türkiye'yi etkisi altına alacak aşırı sıcak hava dalgasına karşı uyarıda... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin büyük bölümünü etkileyecek şiddetli sıcak hava dalgası hakkında resmi uyarı yayımladı. Buna göre, 24 Haziran Salı günü başlayacak sıcaklık artışı, özellikle batı illerinde etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkması bekleniyor.İllere göre beklenen en yüksek sıcaklıklarMeteoroloji’nin tahminlerine göre bazı illerde sıcaklık değerleri şu seviyelere ulaşacak:Bu değerler, Türkiye’nin büyük bölümünde hayatı doğrudan etkileyebilecek seviyelere ulaşılacağını gösteriyor.Orhan Şen’den uyarı: Bu ciddi bir durumMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, aşırı sıcaklara karşı net bir uyarıda bulundu:“Türkiye’ye önümüzdeki 5 gün sıcak hava dalgası geliyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu bölgelerinde sıcaklıklar 35 dereceyi geçecek. UV güneş radyasyonu 8-10 indeksine geliyor. Bu direkt sizin yaşamınızı tehdit ediyor. Dışarı çıkmayın. Bu ciddi bir durum. Unutmayın aşırı sıcak hava da bir doğal afettir.”Kimler dikkatli olmalı?Kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, çocuklar ve dışarıda çalışanlar, aşırı sıcaklardan en fazla etkilenecek gruplar arasında yer alıyor. Meteoroloji, bu kişilerin günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dışarıda bulunmamalarını öneriyor.Aşırı sıcaklar neleri tetikler?Uzmanlara göre bu denli yüksek sıcaklıklar;
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, orhan şen, sıcak hava, hava durumu, hava durumu, bursa hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, orhan şen, sıcak hava, hava durumu, hava durumu, bursa hava durumu, istanbul hava durumu

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den 5 gün için uyarı: 'Dışarı çıkmayın, bu ciddi durum'

11:27 23.06.2025
© AA / Kadir Kemal Beharİstanbul sıcak hava
İstanbul sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
© AA / Kadir Kemal Behar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Prof. Dr. Orhan Şen, 24-29 Haziran tarihleri arasında Türkiye'yi etkisi altına alacak aşırı sıcak hava dalgasına karşı uyarıda bulundu. Sıcaklıklar 44 dereceyi bulacak, uzmanlar özellikle 11:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkılmamasını öneriyor. Şen, "Dışarı çıkmayın. Bu ciddi bir durum" dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin büyük bölümünü etkileyecek şiddetli sıcak hava dalgası hakkında resmi uyarı yayımladı. Buna göre, 24 Haziran Salı günü başlayacak sıcaklık artışı, özellikle batı illerinde etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkması bekleniyor.

İllere göre beklenen en yüksek sıcaklıklar

Meteoroloji’nin tahminlerine göre bazı illerde sıcaklık değerleri şu seviyelere ulaşacak:
Ankara: 34°C
İstanbul: 35°C
İzmir: 39°C
Konya: 33°C
Edirne: 39°C
Bursa: 39°C
Aydın: 44°C
Muğla: 40°C
Antalya: 38°C
Adana: 38°C
Diyarbakır: 41°C
Bu değerler, Türkiye’nin büyük bölümünde hayatı doğrudan etkileyebilecek seviyelere ulaşılacağını gösteriyor.

Orhan Şen’den uyarı: Bu ciddi bir durum

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, aşırı sıcaklara karşı net bir uyarıda bulundu:

“Türkiye’ye önümüzdeki 5 gün sıcak hava dalgası geliyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu bölgelerinde sıcaklıklar 35 dereceyi geçecek. UV güneş radyasyonu 8-10 indeksine geliyor. Bu direkt sizin yaşamınızı tehdit ediyor. Dışarı çıkmayın. Bu ciddi bir durum. Unutmayın aşırı sıcak hava da bir doğal afettir.”

Kimler dikkatli olmalı?

Kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, çocuklar ve dışarıda çalışanlar, aşırı sıcaklardan en fazla etkilenecek gruplar arasında yer alıyor. Meteoroloji, bu kişilerin günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dışarıda bulunmamalarını öneriyor.

Aşırı sıcaklar neleri tetikler?

Uzmanlara göre bu denli yüksek sıcaklıklar;
Güneş çarpması,
Sıvı kaybı,
Tansiyon sorunları,
Solunum problemleri,
gibi birçok sağlık sorununu beraberinde getirebilir. Ayrıca tarım, enerji tüketimi ve ulaşım üzerinde de ciddi etkiler yaratabilir.
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