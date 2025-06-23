https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/nato-genel-sekreteri-rutteden-uye-devletlere-ultimatom-iranin-nukleer-silah-sahibi-olmamasi-1097256105.html
NATO Genel Sekreteri Rutte'den üye devletlere ültimatom: İran'ın nükleer silah sahibi olmaması konusunda anlaştık
NATO Genel Sekreteri Rutte'den üye devletlere ültimatom: İran'ın nükleer silah sahibi olmaması konusunda anlaştık
Sputnik Türkiye
NATO Zirvesi’nde konuşan Genel Sekreter Mark Rutte, İran’ın nükleer silah geliştirmesine karşı müttefik ülkelerin ortak tutum sergilediğini söyledi. Rutte... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T16:29+0300
2025-06-23T16:29+0300
2025-06-23T16:29+0300
mark rutte
nato
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, son NATO Zirvesi'nde yaptığı konuşmada İran-İsrail gerilimine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Rutte, NATO müttefiklerinin uzun zamandır İran’ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu vurgulayarak, bu duruşun ittifakın temel politikalarından biri olduğunu ifade etti."İran'ın nükleer silah geliştirmesi kabul edilemez"Rutte, İran’ın nükleer silah edinmesinin sadece bölgesel değil, küresel güvenliği de tehdit edeceğini belirtti. “Müttefikler olarak bu konuda kararlıyız” dedi.Genel Sekreter, NATO’nun hava savunma kapasitesinin 5 kat artırılacağını ve tank ile zırhlı araç yatırımlarına öncelik verileceğini açıkladı. Bu adımlar, hem İran tehdidine hem de diğer potansiyel saldırılara karşı ittifakın caydırıcılığını artırma hedefi taşıyor.Arka plan: İran-İsrail çatışmasında neler olmuştu?İsrail, 13 Haziran’da İran’ın nükleer tesislerini ve üst düzey askeri hedeflerini hedef alan kapsamlı bir saldırı düzenlemişti. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran tarihli açıklamasında, saldırılar sonucu 430 sivilin öldüğünü, 3.500'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail ise İran’ın misillemelerinde 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 1272 kişinin yaralandığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/timedan-skandal-kapak-saddam-ve-kaddafi-icin-de-yapmisti-simdi-ise-hamaneyi-yuzu-yirtik-sekilde-1097251083.html
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mark rutte, nato, i̇ran, i̇srail
mark rutte, nato, i̇ran, i̇srail
NATO Genel Sekreteri Rutte'den üye devletlere ültimatom: İran'ın nükleer silah sahibi olmaması konusunda anlaştık
NATO Zirvesi’nde konuşan Genel Sekreter Mark Rutte, İran’ın nükleer silah geliştirmesine karşı müttefik ülkelerin ortak tutum sergilediğini söyledi. Rutte ayrıca NATO’nun hava savunmasını 5 kat artıracağını vurguladı.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, son NATO Zirvesi'nde yaptığı konuşmada İran-İsrail gerilimine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Rutte, NATO müttefiklerinin uzun zamandır İran’ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu vurgulayarak, bu duruşun ittifakın temel politikalarından biri olduğunu ifade etti.
"İran'ın nükleer silah geliştirmesi kabul edilemez"
Rutte, İran’ın nükleer silah edinmesinin sadece bölgesel değil, küresel güvenliği de tehdit edeceğini belirtti. “Müttefikler olarak bu konuda kararlıyız” dedi.
Genel Sekreter, NATO’nun hava savunma kapasitesinin 5 kat artırılacağını ve tank ile zırhlı araç yatırımlarına öncelik verileceğini açıkladı. Bu adımlar, hem İran tehdidine hem de diğer potansiyel saldırılara karşı ittifakın caydırıcılığını artırma hedefi taşıyor.
Arka plan: İran-İsrail çatışmasında neler olmuştu?
İsrail, 13 Haziran’da İran’ın nükleer tesislerini ve üst düzey askeri hedeflerini hedef alan kapsamlı bir saldırı düzenlemişti. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.
İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran tarihli açıklamasında, saldırılar sonucu 430 sivilin öldüğünü, 3.500'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail ise İran’ın misillemelerinde 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 1272 kişinin yaralandığını bildirdi.