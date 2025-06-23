https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/trabzonspordan-spkya-manipulatif-hareket-sikayeti-suc-duyurusunda-bulundu-1097242147.html
Trabzonspor'dan SPK'ya 'manipülatif hareket' şikayeti: Suç duyurusunda bulundu
Trabzonspor'dan SPK'ya 'manipülatif hareket' şikayeti: Suç duyurusunda bulundu
Sputnik Türkiye
Trabzonspor, hisse senet fiyatlarında manipülatif hareketlerde bulunduğu iddia ettiği kişi, kurum ve gruplar hakkında SPK'ya suç duyurusunda bulundu. 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T10:55+0300
2025-06-23T10:55+0300
2025-06-23T10:55+0300
ekonomi̇
sermaye piyasası kurulu (spk)
trabzonspor
borsa i̇stanbul
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Trabzonspor Kulübü, hisse fiyatlarında 'manipülatif hareketlerde' bulunduğunu iddia ettiği kişi, kurum ve gruplar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) suç duyurusunda bulunduğu. Art niyetli kişiler mağduriyete neden olduBordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, sermaye azaltım ve artırım süreçleriyle ilgili olarak 19 Haziran 2025'te başlayan hak kullanımları ile 3.45 lira olarak oluşan TSPOR rüçhan kuponu fiyatının, yaşanan olağandışı fiyat hareketleri sonucu irrasyonel bir şekilde düştüğü belirtilerek, şöyle denildi:Sürecin titizlikle takip edileceği vurgulanan açıklamada, yatırımcıların haklarının korunması adına SPK başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde hareket edileceği de kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/haftanin-yatirim-araci-belli-oldu-borsa-ve-altin-geriledi-doviz-yatirimciya-kazandirdi-1097209432.html
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sermaye piyasası kurulu (spk), trabzonspor, borsa i̇stanbul
sermaye piyasası kurulu (spk), trabzonspor, borsa i̇stanbul
Trabzonspor'dan SPK'ya 'manipülatif hareket' şikayeti: Suç duyurusunda bulundu
Trabzonspor, hisse senet fiyatlarında manipülatif hareketlerde bulunduğu iddia ettiği kişi, kurum ve gruplar hakkında SPK'ya suç duyurusunda bulundu.
Trabzonspor Kulübü, hisse fiyatlarında 'manipülatif hareketlerde' bulunduğunu iddia ettiği kişi, kurum ve gruplar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) suç duyurusunda bulunduğu.
Art niyetli kişiler mağduriyete neden oldu
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, sermaye azaltım ve artırım süreçleriyle ilgili olarak 19 Haziran 2025'te başlayan hak kullanımları ile 3.45 lira olarak oluşan TSPOR rüçhan kuponu fiyatının, yaşanan olağandışı fiyat hareketleri sonucu irrasyonel bir şekilde düştüğü belirtilerek, şöyle denildi:
"Yapmış olduğumuz araştırmalarda, bazı aracı kurumlar vasıtası ile art niyetli kişi ya da gruplar tarafından organize şekilde gerçekleştirilen piyasa bozucu işlemlerin, TSPOR rüçhan kuponu fiyatını anormal bir şekilde düşürdüğü ve buna bağlı olarak da ortaya çıkan yüksek karlı arbitraj nedeniyle aynı art niyetli grup ya da kişilerin yaptıkları işlemlerle TSPOR ana hisse fiyatını aşağı yönde baskılayarak yatırımcılarımızın mağduriyetine yol açtıkları kanaatimiz oluşmuştur. Kulübümüz, yaşanan söz konusu manipülatif hareketlerde bulunan kişi, kurum ve gruplar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibarıyla suç duyurusunda bulunmuştur."
Sürecin titizlikle takip edileceği vurgulanan açıklamada, yatırımcıların haklarının korunması adına SPK başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde hareket edileceği de kaydedildi.