https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/trabzonspordan-spkya-manipulatif-hareket-sikayeti-suc-duyurusunda-bulundu-1097242147.html

Trabzonspor'dan SPK'ya 'manipülatif hareket' şikayeti: Suç duyurusunda bulundu

Trabzonspor'dan SPK'ya 'manipülatif hareket' şikayeti: Suç duyurusunda bulundu

Sputnik Türkiye

Trabzonspor, hisse senet fiyatlarında manipülatif hareketlerde bulunduğu iddia ettiği kişi, kurum ve gruplar hakkında SPK'ya suç duyurusunda bulundu. 23.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-23T10:55+0300

2025-06-23T10:55+0300

2025-06-23T10:55+0300

ekonomi̇

sermaye piyasası kurulu (spk)

trabzonspor

borsa i̇stanbul

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Trabzonspor Kulübü, hisse fiyatlarında 'manipülatif hareketlerde' bulunduğunu iddia ettiği kişi, kurum ve gruplar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) suç duyurusunda bulunduğu. Art niyetli kişiler mağduriyete neden olduBordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, sermaye azaltım ve artırım süreçleriyle ilgili olarak 19 Haziran 2025'te başlayan hak kullanımları ile 3.45 lira olarak oluşan TSPOR rüçhan kuponu fiyatının, yaşanan olağandışı fiyat hareketleri sonucu irrasyonel bir şekilde düştüğü belirtilerek, şöyle denildi:Sürecin titizlikle takip edileceği vurgulanan açıklamada, yatırımcıların haklarının korunması adına SPK başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde hareket edileceği de kaydedildi.

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sermaye piyasası kurulu (spk), trabzonspor, borsa i̇stanbul