https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/rusya-lideri-putin-irak-basbakani-ile-telefonda-gorustu-1097247385.html
Rusya lideri Putin, Irak Başbakanı ile telefonda görüştü
Rusya lideri Putin, Irak Başbakanı ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin'in Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştüğünü belirtti. 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T12:38+0300
2025-06-23T12:38+0300
2025-06-23T12:52+0300
dünya
rusya
vladimir putin
kremlin
dmitriy peskov
irak
muhammed şiya es-sudani
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.Kremlin'in Ortadoğu'daki yeni tırmanış dalgası nedeniyle derin üzüntü duyduğuna dikkat çeken Peskov, Rusya'nın İran'a yardımının Tahran'ın ihtiyaçlarına bağlı olacağını sözlerine ekledi.Peskov'un diğer öne çıkan açıklamaları ise şöyle:
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rusya, vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov, irak, muhammed şiya es-sudani
rusya, vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov, irak, muhammed şiya es-sudani
Rusya lideri Putin, Irak Başbakanı ile telefonda görüştü
12:38 23.06.2025 (güncellendi: 12:52 23.06.2025)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin'in Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştüğünü belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.
Kremlin'in Ortadoğu'daki yeni tırmanış dalgası nedeniyle derin üzüntü duyduğuna dikkat çeken Peskov, Rusya'nın İran'a yardımının Tahran'ın ihtiyaçlarına bağlı olacağını sözlerine ekledi.
Peskov'un diğer öne çıkan açıklamaları ise şöyle: